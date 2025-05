Nasir Ahmad: Der Migrant, der Deutschland verachtet

Die wichtigste Voraussetzung für ehrlichen Dank ist der Respekt vor demjenigen, dem man danken möchte. Mangelt es daran, dann fehlt es auch an mentaler und empathischer Größe. Dank, also Respekt, und die Bereitschaft, hier einen positiven Beitrag zu leisten, könnte man zum Beispiel von einem Schutzsuchenden oder hier lebenden Migranten gegenüber dem Land erwarten, in das er einst eingereist und das ihm Aufnahme gewährt hat. So wie im Fall von dies bei Nasir Ahmad. Der flüchtete mit seiner Familie aus Pakistan nach Deutschland. Hier “dankt” er die Gastfreundschaft des Landes allerdings mit pauschalen Rassismusvorwürfen und einer aggressiven Anti-AfD-Rhetorik. Der selbsternannte Kämpfer gegen „Nazis“ predigt als Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde (dazu später mehr) „Liebe für alle“, während er die deutsche Mehrheitsgesellschaft als intolerant brandmarkt und jede kulturelle Anpassung ablehnt. Ahmads Karriere als Blogger und Aktivist lebt von einer schiefen Polarisierung, indem er die deutsche Identität infrage stellt und gleichzeitig von der Meinungsfreiheit profitiert, die er anderen abspricht. Für Freiheitliche und Rechte verkörpert er die Doppelmoral eines Migranten, der die Werte des Landes, das ihn aufnahm, verachtet, während er sich selbst als – ziemlich peinliche – moralische Instanz aufspielt.

Ein Beispiel teilte Herr Ahmad vor wenigen Tagen ein Video auf seinem Twitter/X-Profil, in dem ein angeblich prominenter Koch (den zumindest der Autor zuvor leider nicht kannte) meinte, es gebe keine deutsche Küche. Nichts, von der Roulade bis zur Haxe, sei auf deutschem Boden erfunden oder weiterentwickelt worden. Dieser himmelschreiend dummen und erweislich falschen Meinung ist offenkundig auch Herr Ahmad. Ich käme nie auf die Idee, der pakistanischen Küche (die ich sehr gerne mag) die Originalität oder gar die Existenz abzusprechen, so wie ich einem anderen Land niemals dessen kulturelle Volksidentität absprechen würde – und schon gar nicht, wenn ich in diesem Land als Ausländer aufgenommen wurde.

Keine Option für Deutschlandverächter

Vermutlich wird der lukullisch wenig begabte Nasir auch behaupten, dass die Königsberger Klopse nicht deutsch seien, da Kaliningrad – früher unter dem Namen Königsberg die Hauptstadt Ostpreußens – heute zum russischen Staatsgebiet gehört. Das stimmt zwar, ist jedoch nur die halbe Antwort. Schauen Sie kurz in die Geschichte dieses klassischen deutschen Gerichts: Der Ursprung dieser Hackbällchen liegt vermutlich im 18. Jahrhundert. Obwohl die genaue Herkunft umstritten ist, wird angenommen, dass sie von einer Köchin einer Kaufmannsfamilie erfunden wurden, die mit exotischen Kapern experimentierte, und durch den regen Handel der Hansestadt mit Südeuropa Einflüsse wie Zitronen und – ganz wichtig – in ihr Rezept Sardellen aufnahm. Ein Klassiker war geboren, der sich von Preußen über ganz Deutschland verbreitete und dann in der Bundesrepublik, besonders nach der Vertreibung der Deutschen aus Ostpreußen, nostalgische Popularität erfuhr.

Also, lieber Nasir (ich darf dir doch das Du anbieten?), aufgepasst: Die Königsberger Klopse gelten als eindeutig deutsches Essen, da sie aus der deutschen Region Ostpreußen stammen, dem kulturellen und kulinarischen Zentrum des preußischen Königtums, und ihre Zubereitung tief in der deutschen Kochtradition verwurzelt ist. Trotz exotischer Zutaten wie Kapern, die – wie erwähnt – über Handelswege nach Königsberg kamen, spiegeln sie die deutsche Vorliebe für deftige, saucenreiche Gerichte wider und wurden durch die Migration der Ostpreußen nach Westdeutschland zu einem Standard in der deutschen Küche. Mit 93 Prozent Bekanntheitsgrad (laut einer Forsa-Umfrage von 2009) sind sie bis heute das bekannteste regionale Gericht Deutschlands – was ihre kulturelle Verankerung unterstreicht. Doch für importierte Deutschlandverächter wie Nasir Ahmad sind solche Fakten vermutlich entbehrlich.

Eine Mini-Sekte soll für den Islam sprechen?

Ich könnte auch von der wunderbaren fränkischen Küche sprechen, die natürlich – wie all die Essenstraditionen der zahlreichen deutschen Regionen – eine deutsche Küche ist. Für die, die es nicht wissen: Das Schäufele, ein knusprig gebratenes Schweineschulterstück mit Knochen, ist hier ein deftiger Klassiker, oft mit Kloß und Soße serviert. Die Speise hat ihre Wurzeln in der ländlichen Tradition, wo Schweinehaltung zentral war. Seit dem 19. Jahrhundert ist Schäufele als Festessen für besondere Anlässe in Wirtshäusern dokumentiert, besonders in Ober-, aber auch in Mittelfranken. Nasir, ich lade Dich hiermit zu einem Schäufele ein! Ein weiterer fränkischer Klassiker – da wird Nasir mit den Ohren schlackern, wie wir in Franken sagen – sind die Blauen Zipfel. Was wie das Endresultat eines entgleisten Sado-Maso-Abends klingt, ist ebenfalls ein urdeutschesGericht: Bratwürste werden in Essig und Zwiebeln gekocht, was diesen einen säuerlich-würzigen Geschmack verleiht. Dazu serviert man gerne Schwarzbrot – ebenfalls eine deutsche Erfindung aus dem Mittelalter. Die Blauen Zipfel gibt es selbst seit dem 18. Jahrhundert und sie werden klassischerweise in Unterfranken – weil es so gut zum dortigen Wein passt – kredenzt.

Noch zahllose weitere deutsche Speisen ließen sich hier aufzählen und damit erklären, wie grundfalsch ein Nasir Ahmad und die von ihm als Kronzeugen aufgebotenen Koch-Influencer mit ihrer Annahme liegen. Doch darum geht es nicht. Nein, es geht hier um ein Muster, das sich zunehmend ausbreitet: Nasir Ahmad erweist sich geradezu als Prototyp eines Migranten, der nichts als Verachtung für sein Gastland hat. Und bei der Verbreitung dieser Verachtung hilft ihm sein Blog „Ich bin Moslem, vertrau mir.” Nasir ist, wie gesagt, Mitglied der Ahmadiyya-Gemeinde. In Deutschland zählt die islamische Sekte zwischen 35.000 bis 55.000 Mitgliedern und präsentiert sich gerne als Vertreter eines Vorzeige-Islams, während sie in Wahrheit nur eine winzige Splittergruppe darstellt. Ihre messianischen Überzeugungen, die Mirza Ghulam Ahmad als Propheten und Messias verehren, werden von der überwältigenden Mehrheit der Muslime übrigens als häretisch abgelehnt. Schon deshalb ist es absurd, wenn diese kleine, vermaledeite Sekte behauptet, für den gesamten Islam sprechen zu dürfen. Wie kann man einem Nasir da noch Vertrauen schenken, wenn er glaubt, er spräche für alle Moslems?

„Gegen rechts“ ist in Wahrheit der Kampf gegen Deutschland

Wenn die wichtigste Form des Dankes der Respekt demjenigen gegenüber sein soll, dem der Dank gebührt, dann hat Nasir Ahmad nach allen Regeln der Kunst versagt. Nein, er – und viele andere vor allem muslimische Migranten, die hier Aufnahme fanden – muss bei Gott nicht jeden Tag „Danke, Deutschland“ sagen. Meinetwegen muss er gar nichts sagen. Aber wenn er schon keine Anerkennung für die Tradition und Kultur des deutschen Volkes aufbringt, wäre ein wenig Demut gegenüber dem Land angebracht, in dem er vermutlich besser lebt als in Pakistan, das Mindeste. Wenn er das nicht fertig bringt, dann ist er definitiv falsch in diesem Land. Das gilt leider nicht nur für schon länger hier lästernde Migranten wie Nadir (der auch schon bei “Focus” Gastbeiträge schrieb), sondern für eine wachsende Zahl von Asylmigranten, die von muslimischen Parallelgesellschaften und “Gegen rechts”-Aktivisten der linken sogenannten Zivilgesellschaft genau in dieser Ablehnung Deutschlands bestärkt werden.

Immerhin an einer Stelle wirkte unser Nasir integriert: Als er einen Twitter-Nutzer wegen eines harmlosen Tweets – ganz im Sinne der Denunziationsappelle unserer Politiker (wie auch der nächsten Justizministerin Sonja Eichwede, siehe hier) – angezeigt hat. Doch auch als milieugeschädigter Anzeigenhauptmeister taugt er nicht zum Vorbild für junge Muslime. Und so hat er nun ein neues Betätigungsfeld gefunden: Der neue, alte Kampf gegen die größte Oppositionspartei Deutschlands, die AfD, die irrwitzigerweise nun bundesweit „gesichert rechtsextrem“ sein soll. Der Kampf der viel zu vielen Nasir Ahmads und ihrer politischen Verbündeten ist ein konzentrierter Kampf gegen Deutschland – protegiert von selbsthassenden Linken und saturierten sowie selbstzufriedenen einstigen Konservativen. Diese Leute und ihre Unterstützer spiegeln das größte Problem der Deutschen: Sie sind aufgrund ihrer eigenen Dekadenz gelähmt und lassen es zu, dass die implizite Landnahme der Ahnungslosen, Bildungsfernen, Unzurechnungsfähigen und vor allem Respektlosen zunimmt. Doch all das ist zum Glück noch nicht in Stein gemeißelt. Darauf ein Krombacher (für Nasir: Das ist ein Bier aus Nordrhein-Westfalen… und das liegt, auch wenn das eine oder andere Stadtbild dort ein anderes Bild suggeriert, in Deutschland)!