„Nationaler Gedenktag für die Opfer der Klimakrise“ gefordert: Und was ist mit den Opfern von Migrantengewalt?

Auf so etwas können wahrlich nur Anhänger der grünen Sekte kommen: Anlässlich des Jahrestages der Flutkatastrophe im Ahrtal vom Juli 2021 (die nichts mit dem “Klimawandel” zu tun hatte, sondern mit menschgemachtem Leichtsinn, mangendem Hochwasserschutz und Versagen in der Krise ausgerechnet durch eine grüne Umweltministerin in einem SPD-regierten Bundesland!) forderte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Badum diese Woche einen „nationalen Gedenktag für die Opfer der Klimakrise“. In einem Land, das reale Probleme, Sorgen und Nöten ausblendet und dafür Scheinbedrohungen und Phantomgefahren mit religiösem Eifer überhöht, passt dieser irrlichternde Vorstoß wie die Faust aufs Auge.

Zunächst einmal stellt sich hier die Frage, wer genau als „Opfer der Klimakrise“ definiert werden soll. Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen oder Stürme gab es zu allen Zeiten, und da Deutschland heute viel dichter besiedelt ist als früher, fordern sie trotz Prävention, technischen Möglichkeiten und Katastrophenschutz im Zweifel mehr Menschenleben als früher. Die Instrumentalisierung solcher Todesfälle für eine politische Ideologie und Agenda jedoch ist schäbig – und um nichts anderes handelt es sich beim großen Klima-Voodoo.

Ritualisierter Schuldkult

Selbst wohlwollende Wissenschaftler kommen nicht umhin einzuräumen, dass eine klare Kausalität zwischen Klimawandel und spezifischen Ereignissen wissenschaftlich schwer bis gar nicht belegbar ist; oftmals ist nicht einmal eine Korrelation erkennbar – ganz abgesehen davon, dass die Gründe für den Klimawandel (so es ihn gibt) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher in wiederkehrenden Zyklen und natürlichen Ursachen liegen und nur zu einem Bruchteil anthropogen sind. Schon deshalb ist der Klima-Opferkult an Zynismus und Verblendung nicht zu überbieten.

Alles, was Badums Vorstoß bewirken soll, ist die weitere Spaltung der Gesellschaft durch einen ritualisierte Schuldkult, der auf einer Lüge aufbaut. Eine Lüge, in deren Namen ein tiefgreifender Gesellschaftsumbau abläuft, der den vor 35 Jahren entzauberten Sozialismus unter Zwang wiederbeleben soll – diesmal nicht im Namen der Überwindung von Klassenunterschieden, sondern der Planetenrettung. Eine weitere Säule dieses Gesellschaftsumbaus ist die ungebremste Einwanderung – die im Gegensatz zu CO2-Ausstoß tatsächlich Menschenleben kostet. Im Gegensatz zu erfundenen Klima-Toten spricht über die Opfer dieser suizidalen Politik – 60.000 vergewaltigte Frauen, hunderte Terrortote, Tausende Messeropfer seit 2015 – offen niemand. Die Wahrheit ist: Wenn es eines weiteren nationalen Gedenktages bedarf, dann für die Opfer der Massenmigration.