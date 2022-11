Nationaler Identitätsverlust

Über das wohlhabendste Land Europas wird vor allem seit ausgerufener Energiewende zunehmend gelacht. Auch wenn die Regierungen zahlreicher Lacher gerne deutsche Steuergelder einfahren, löst bei deren Bevölkerung mittlerweile redliches Mitgefühl für deutsche Bürger von Zynismus begleitetes Kopfschütteln ab. Selbst in unteren Gesellschaftsschichten europäischer Wirtschaftszwerge verliert hämisch geäußerter Neid langsam seine Wirkkraft gegenüber den logischen Ängsten: „Was passiert mit uns – wenn der freundliche Euroesel, von eigenen Gnaden ins Hospiz befördert, nicht mehr gemolken werden kann?”

Für die Deutschen ist der facettenreiche Wandel natürlich am schnellsten und direktesten spürbar. Allerdings wurde er uns innerhalb eines Jahres Ampelregierung auch nicht von fremden Mächten aufgezwungen, sondern es wurde auf politische Eigeninitiative hin ein Abschwung inszeniert, welcher Zerstörung qua watteummantelter Abrissbirnen in nichts nachsteht. Wobei – dies auch nicht ganz richtig: Schließlich unterstellte man sich dabei den Vorgaben des großen Zampanos aus Übersee. Und weil bei der grünroten Ideologie offene Türen einrennen, gab es im 80-prozentigen Gleichschaltmodus des Deutschen Bundestages gleich einen Überbietungswettbewerb an Sanktionen, Forderungserfüllungen, Regulierwünschen und, natürlich von ganz vorne bis in hinteren Reihen unbekannter Politclowns, mahnende Verhaltenstipps auf Grundschulniveau. Aber: Wie ist das nur möglich, in einer gesunden, auf Wohlstand fußenden Demokratie? Wenn es zudem doch nur alles wäre – was es aber definitiv nicht ist!

Neues Alleinstellungsmerkmal

Ihr neues, absolutes Alleinstellungsmerkmal auf dem Globus haben die Deutschen sich im letzten Jahrzehnt kontinuierlich antrainieren lassen. Und es gibt nicht nur den einen, einzigen Aspekt, der dafür verantwortlich zeichnet. Es ist ein riesiges Konstrukt bunter Paletten, das bereits würgeschlangengleich und interaktiv jedwedes nationale Bewusstsein erstickt und mit hässlichem Malus versieht. Der Anfang des wohl einzigartigen Werdegangs, der gesamten Bevölkerung des eigenen Landes dieses nationale Bewusstsein auszutreiben, ließe sich an 2013 festmachen: Nach gewonnener Bundestagswahl und Antritt zu dritter Legislaturperiode riss die alte und sichere neue Kanzlerin Angela Merkel ihrem im Wahlsiegtaumel auf öffentlicher Bühne mit Parteikollegen feiernden Minister Gröhe entrüstet eine kleine Deutschlandfahne aus der Hand, zog dabei noch unwillige Grimasse und entsorgte das Teil mit folgendem Kopfschütteln schnell außerhalb der Bühne. In jedem anderen Land wäre das der sichere politische Tod . Man stelle sich dazu dergleichen nur von Regierungsführern unserer engen Verbündeten USA, Großbritannien, Frankreich vor. Der dort garantierte Aufschrei sämtlicher Mainstreammedien blieb in Deutschland komplett aus.

Bereits 2006, aus Anlass in Deutschland ausgetragener Fußball-WM, versuchten die Grünen, Deutschlandfahnen aus deutschen Stadien zu verbannen. Dieser Versuch scheiterte damals kläglich. Die Intention unverhohlen gezeigter Verachtung für das Land, welches sie jahrzehntelang fürstlich alimentiert, lieferte dann Claudia Roth 2015, als sie auf einer linksautonomen Demo vorneweg mitlief, die lautstark „Deutschland du mieses Stück Scheiße” und „Deutschland verrecke” skandierte (was von ihr nie entschuldigt oder wenigstens relativiert wurde). Unvorstellbar für eine Bundestagsvizepräsidentin? Nicht bei uns – waren ihr doch Verbleib und eine weitere Legislaturperiode in hohem Amt sicher.

Kulturelle Selbstverleugnung

Etwa zu gleicher Zeit traf Kanzlerin Merkel die fatale Entscheidung, Hunderttausende unkontrolliert ins Land zu lassen. Ihren in der Folge zu Millionen Flüchtlingen führenden einsamen Beschluss begründete sie vielschichtig mit dem ihr eigenen „Alternativlos”- Mantra. Besonders bemerkenswert dabei: Für den Rest ihrer Kanzlerschaft verzichtete sie seitdem, den Begriff „Deutsche“ in ihren Reden zu verwenden, und ersetzte ihn bei unumgänglicher Anwendung mit „jene, die schon länger hier leben“. Damit war der Malus für deutschnationale Identität gesetzt, wurde von der Grünen-Fraktion freudig aufgenommen und selbst führende Politiker der SPD, wie beispielsweise die Integrationsbeauftragte Özuguz, schlossen sich mit Aussagen wie der an, Deutschland habe nie eine Kultur gehabt, die man somit auch gar nicht verlieren könnte. Selbst der ins höchste deutsche Politikamt gewechselte Frank Walter Steinmeier sprach zum Gedenken an die Holocaust-Opfer auf Englisch, weil er die „Sprache der Täter” nicht anwenden wollte. Ein vom Volk nicht gewählter Bundespräsident kennt keinen Geiz in seinem nicht enden wollenden Schuldkomplex zur deutschen Vergangenheit nahezu auf jeder internationalen Veranstaltung – auch wenn nach knapp 80 Jahren keiner der Täter mehr lebt und seine schon peinlich anmutende Rollenbesetzung selbst den adressierten Politikern im Ausland unangenehm scheint.

Nunmehr hat sich die verordnete Aufgabe nationaler Identität via permanenter Indoktrinierung schon derart manifestiert, dass selbst ein Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck („Mit Vaterland konnte ich noch nie was anfangen”, „Es gibt kein Volk und somit auch keinen Volksverrat”) öffentlich seinem im Bundestag geleisteten Eid ungerügt widersprechen und auch zuwiderhandeln kann.

Eine Krise jagt die nächste

Nicht auszulassen hierbei unsere Mainstreammedien, deren fatales Schweigen als ehemals zuverlässige Kritiker politischen Geschehens, die nun in der Rolle konformer Erfüllungsgehilfen große Schuld am Status quo mittragen. Auf ellenlang mögliches Zitieren weiterer Beispiele wird an dieser Stelle verzichtet und besser abschließend auf das Zusammenspiel nach größerem Bogen hingewiesen.

Das Aufgehen Merkelscher Saat läuft gerade in atemberaubenden Tempo vielschichtig ab. Seit Jahren gibt bei uns eine elementare Krise nahtlos der nächsten die Klinke in die Hand. Im Zuge dessen wurde den Deutschen ein Toleranzmasochismus übergestülpt. Durch permanentes Indoktrinieren wird ein legitimer Status vorgaukelt. Demokratische Werte werden angeblich verteidigt, in dem man Unwillkommenes in rechter Ecke entsorgt und Meinungsdiktate à la „Delegitimierung des Staates” in neue Gesetze presst. Gendern wird Pflicht, obwohl die große Mehrheit der Bevölkerung es ablehnt. „Wir werden es ihnen schon beibringen“, so der O-Ton eines grünen Abgeordneten. Habeck, wie auch seine Parteikollegin Göring-Eckardt äußerten öffentlich, man werde „das Land verändern”. Und dies erleben wir gerade auf erschreckendem Akkordniveau. Grundgesetz- und Freiheitsentzüge wurden während Corona erfolgreich erprobt – und dürften wegen der Klimakrise bald weitere Einschränkungen erfahren. „Cancel Culture”, „Wokism”, das überzogene Wichtigtun von „LGBTQ+++” und das ständige Verpacken der neuen Lehre in Anglizismen stellen nur die wichtigsten Elemente einer Agenda da, in welcher sich der sukzessiv antrainierte Verlust nationaler Identität widerspiegelt, der lediglich ein Bestandteil des im Gange befindlichen totalitär ausgerichteten Werdegangs unserer Gesellschaft ist.