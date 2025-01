„Nationaler Klima-Bürgerrat“ in den Niederlanden: Grüner Sozialkredit-Horror

Die sozialistischen Relikte der (Bürger-)„Räte“ sind nicht nur ein Mittel, das deutsche Linke aus der Mottenkiste geholt haben, um ihre irren Vorhaben am Parlament vorbei umsetzen zu können. In den Niederlanden wird die gleiche Taktik verfolgt – wobei man dort schon einen Schritt weiter ist: Tribunalisch und urpopulistisch werden hier von radikalen Klima-Jüngern ungeniert die Alpträume eines lupenreinen Sozialkreditsystems nach linksgrünem Maß postuliert.

Am vergangenen Samstag tagte in Amsterdam erstmals der „Nationale Klima-Bürgerrat“ unter dem Vorsitz von Innenministerin Judith Uitermark und Klimaministerin Sophie Hermans. „Politik, bei der es um Menschen geht, muss mit Menschen gemacht werden. Dies ist das erste Mal, dass in den Niederlanden ein nationaler Bürgerrat zum Thema Klima abgehalten wird. Es bietet den Bewohnern dieses Landes eine einzigartige Gelegenheit, uns ihre Meinungen und Ideen direkt mitzuteilen”, verkündete Uitermark gleich zu Beginn euphorisch. Ein Bürgerrat vermittele “auch ein gutes Bild davon, wie die Menschen in den Niederlanden zu diesem Thema denken”, und trage dazu bei, “breit abgestützte Lösungen” zu finden. Dass für diese “breit abgestützten Lösungen” in einer Demokratie eben keine per Akklamation oder sonstwie berufenen Räte, sondern ausschließlich Parlamente zuständig sind, unterschlägt die Politikerin.

Reisegutscheine bei Geburt, nach Nutzung lebenslanges Flugverbot

Der Rat soll dem Kabinett im September seine abschließenden Vorschläge unterbreiten; bis dahin sollen seine 175 Mitglieder erst einmal zum Thema „Klimawandel“ überhaupt “informiert” und entsprechen “umgeschult“ werden. Soll also wohl heißen: Staatliche Gehirnwäsche, damit die “Räte” ihre Voten im erwünschten Sinne der Agenda abgeben. Ob diese überhaupt notwendig ist, scheint zweifelhaft – denn offenbar sitzen bereits die üblichen Verdächtigen und notorischen Aktivisten in dem Gremium: Im Fernsehen erwähnte Uitermark bereits die Idee eines der Teilnehmer, der vorschlug, jedem Niederländer bereits bei der Geburt „eine Reihe von Reisegutscheinen“ zuzuteilen, die sein „persönliches CO2-Budget“ enthalten und die er im Rahmen seines Lebens nutzen darf – was natürlich bedeutet: Ist das Kontingent erschöpft, besteht lebenslanges Reiseverbot.

Die Ministerin ist von diesem totalitären Wahnsinn offenbar durchaus angetan; der Wissenschaftsjournalist Marcel Crok bezeichnete es als „“bemerkenswert”, dass die Ministerin gerade die Idee, das Reisen zu sanktionieren, aufgegriffen habe. Der Arzt und Rechtsanwalt Lucas Bergkamp kommentierte: „Mit dem Nationalen Bürgerrat Klima verschwenden sie keine Zeit: Noch bevor sich die Teilnehmer Gedanken machen konnten, treibt eine Ministerin bereits das ‚persönliche CO2-Budget‘ voran“. Uitermarks Reaktion nannte er „schockierend“ und sagte, sie habe „den Verstand verloren”. In der Tat zeigt sich hier, dass sogar eine Regierung, die (dank Geert Wilders) beim Thema Massenmigration durchaus pragmatische und richtige Ansichten vertritt, noch lange kein Garant dafür ist, auch dem Klimawahn abzuschwören. Bleibt zu hoffen, dass die an sich freiheitsliebenden Niederländer gegen diese Absurditäten rechtzeitig aufbegehren.