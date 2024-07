NATO-Devise: Schnell noch Dritter Weltkrieg, bevor Trump gewählt wird

Der selbstzerstörerische Ukraine-Kurs des Westens geht unerbittlich und ohne jegliche Vernunft weiter. Auf ihrem Gipfel zur Feier ihres 75-jährigen Bestehens hat die NATO beschlossen, weitere 40 Milliarden Euro Militärhilfen in dieses Fass ohne Boden zu pumpen. Da Deutschland bereits acht Milliarden Euro allein für dieses Jahr zugesagt hat, kommen auf die Bundesrepublik, zumindest offiziell, keine neuen Forderungen zu (die bisherigen jedoch sprengen bereits alle Dimensionen und sind mit dem weiteren wirtschaftlichen und sozialen Absturz der Deutschen teuer erkauft). Weiter wurde beschlossen, dass die Waffenhilfe für die Ukraine und die Ausbildung ihrer Truppen schon ab diesem Freitag von Wiesbaden aus koordiniert werden sollen; es handelt sich dabei um eine hektische Politik der vollendeten Tatsachen, um jegliche Alternative zum Eskalationskurs zu sabotieren. Nicht weniger als rund 700 Mitarbeiter sollen dafür aufgeboten werden, etwa 40 davon aus Deutschland.

Ziel soll angeblich sein, „die Sicherheitsunterstützung für die Ukraine auf eine dauerhafte Grundlage zu stellen und somit eine verbesserte, vorhersehbare und kohärente Unterstützung zu gewährleisten“. Dazu werde auch die Transformation der ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte unterstützt und somit die weitere Verflechtung der Ukraine mit der NATO ermöglicht, hieß es in der offiziellen Gipfelerklärung.

Auch der neue britische Labour-Premierminister hat sich, keine Woche nach Amtsantritt, bereits nahtlos in die Kriegskoalition eingefügt. Bereits auf dem Weg zum Gipfel nach Washington, gab er der Ukraine gab er bereits die Erlaubnis, britische „Storm Shadow“-Langstreckenraketen mit einer Reichweite von über 250 Kilometern nach Belieben einsetzen, um militärische Ziele in Russland zu treffen – wenn auch natürlich vorgeblich nur für “defensive Zwecke” und „im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht“.

Flexible Response? Das war einmal

Und schließlich wurde am Ende des NATO-Gipfels auch noch verkündet, dass Dänemark, Norwegen, die Niederlande und andere Länder, mit Unterstützung der USA, nun mit der Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine beginnen würden, die noch im Sommer zum Einsatz kommen sollen. Die Fähigkeiten der Ukraine, sich gegen Angriffe aus der Luft verteidigen zu können, seien in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland von absolut entscheidender Bedeutung, erklärte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Eine formelle Einladung zu einem NATO-Beitritt an die Ukraine wurde zwar nicht ausgesprochen, dafür wurde jedoch von einem „unumkehrbaren Weg” zu einem Beitritt gesprochen. Worum es dabei geht, ist klar: Es sollen so schnell wie möglich die Vorkehrungen geschaffen werden, um endlich einen NATO-Bündnisfall aussprechen zu können, der die bislang vom Bündniszweck überhaupt nicht gedeckte, verantwortungslose pseudomoralische Einmischung in einen fremden Konflikt nachträglich legitimieren soll.

Der Kriegskurs geht also unerbittlich weiter. Mit keinem einzigen Wort wurden Friedens- oder Waffenstillstandsverhandlungen thematisiert. Das alte Prinzip der flexible response des Kalten Krieges, wie er etwa im NATO-Doppelbeschluss zur tragen kam, wonach Rüstungsanstrengungen und erhöhte Wachsamkeit immer Hand in Hand gehen mit der parallelen ausdrücklichen Bereitschaft zu Friedensverhandlungen, ist endgültig begraben – ironischerweise unter dem Beifall deutscher Politiker, die früher einst im Rahmen der Friedensbewegung gegen genau gegen das auf die Straße Sturm liefen, was sie heute propagieren (so wie ihnen auch nicht einmal auffällt, dass sie wortgleich dieselben Argumente zur Verteidigung der Ukraine aufbieten, mit denen die – deshalb von ihnen als Kriegsverbrecher titulierten – USA einst ihr Engagement in Vietnam oder in allen anderen Stellvertreterkriegen begründet haben).

Trump präventiv unschädlich machen

Die Fortsetzung eines Krieges durch ein Land, das der NATO noch nicht einmal angehört, genießt für das Bündnis nach wie vor höchste Priorität und dabei schreckt nicht einmal mehr davor zurück, ganz offen anzukündigen, dass man sich auch von einer – angesichts des inzwischen in Echtzeit mitzuerlebenden geistigen und körperlichen Verfalls eines gerontischen Joe Biden immer wahrscheinlicher werdenden – Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nicht abschrecken lassen wird. Dessen Ankündigung, den Ukraine-Krieg noch vor Amtsantritt, „in 24 Stunden“ beenden zu wollen, hatte beim Militärisch-Industriellen Komplex Schockwellen ausgelöst. Um jeden Preis versuchen die Kriegslobbyisten und -profiteure (aus durch heterogenen Motiven von schnödem Profitstreben bis zu Machtinteressen des globalistischem Menschenrechtsinterventionismus) daher, einen Kurswechsel Trumps innerhalb der NATO präventiv zu vereiteln und sicherzustellen, dass die Unversöhnlichkeit mit Russland erhalten bleibt – und sei es durch die Herbeiführung eines großen direkten Schlagabtauschs.

Dass dieser immer zwingend ab einem bestimmten kritischen Punkt nuklear ausgetragen werden wird, wird dabei in stupender Dummheit und Geschichtsblindheit verleugnet oder als unrealistisch abgetan: Niemand werde Atomwaffen einsetzen, heißt es da altklug, weil er dann ja selbst zwingend als Zweiter untergehe. Würde diese Logik zutreffen, dann hätte es allerdings nicht 45 stabile Jahre des Kalten Krieges im “Gleichgewicht des Schreckens” gegeben und dann wäre das ganze Prinzip der nuklearen Abschreckung ja hinfällig gewesen; dann hätten die russischen Schiffe vor Kuba 1962 nicht kehrtmachen müssen, der Warschauer Pakt hätte Westberlin einnehmen können und der Westen hätte direkt als Kriegspartei in Afghanistan intervenieren können. Den roten Knopf hätte ja eh niemand gedrückt… Genau diesen haarsträubenden Blödsinn erzählen sie uns letztlich heute und meinen ernsthaft, Russland werde eher kapitulieren, als zum letzten Mittel zu greifen. So kann nur eine westliche Politikergeneration denken, die selbst fast ausnahmslos keine Kriegserfahrungen mehr hat und in pazifistischer Dekadenz der Gesinnungsethik frönt.

Doppelmoral als Maßstab

Deshalb gießen sie immer weiter Öl ins Feuer: Nun soll, um den Krieg notfalls auch ohne ein Trump in die Hände gefallenes Weißes Haus fortzusetzen, den europäischen NATO-Mitgliedern “mehr Verantwortung” übertragen werden, wie es euphemistisch hieß. Für Deutschland bedeutet diese Entwicklung de facto, die Gefahr eines atomaren Vergeltungsangriffs Russlands auf Europa – und natürlich besonders auf uns hier – noch weiter zu erhöhen. Um den absehbar untauglichen Versuch zu wagen, Trump der Möglichkeit zu berauben , dieser Tragödie endlich ein diplomatisches Ende zu machen, wird Deutschland noch mehr zur Zielscheibe gemacht. Was die Pläne konkret bedeuten, erläutert Gustav Gressel vom Berliner European Council on Foreign Relations wie folgt. „Bislang war es für Mitgliedstaaten und Industrie freiwillig, das US-geführte Kommando über ihre Lieferungen, Lieferzeiten und so weiter zu informieren. Jetzt in der NATO soll das verpflichtender werden und es soll institutionalisierter werden.“ Weiter sagte Gressel: „Und vor allen Dingen soll es Trump-sicher sein. Weil Trump, sollte er ans Ruder kommen, ein amerikanisches Kommando jederzeit mit einem Federstrich dicht machen kann. Ein Dekret (‚executive order‘) – und es ist weg. Aber, um ein NATO-Kommando zu schließen, braucht man einen Beschluss der Allianz und den bekommt man natürlich nicht so leicht.“

Ein NATO-Insider erklärte, im Grunde ändere sich nur das Schild an der Tür in Wiesbaden. Sollte Trump jedoch ernst machen und seine Unterstützung für die Ukraine einstellen, „tauschen wir die US-Generäle dort gegen Franzosen, Deutsche oder Briten aus und machen weiter wie bisher“. Es sind ganz unglaubliche Vorgänge, die sich hier abspielen und auch noch ganz offen kommuniziert werden: Ein – dann ja mehrheitlich vom Volk gewählter – US-Präsident soll davon abgehalten werden, einen Krieg zu beenden, weil es mächtigen Kräften in den USA und der herrschenden Politkabale eines im Chaos versinkenden Europas nicht ins Konzept passt, die Putin wie einen unartigen Jungen “bestrafen” wollen und dabei moralische Maßstäbe anlegen, die nicht nur von mindestens zwei Dutzend anderen kriegführenden Staaten der Gegenwart (darunter vielen westlichen Verbündeten) missachtet werden, sondern auch von ihnen selbst. So etwas ist beispiellos in der Nachkriegsgeschichte. Die selektive Intransigenz gerade gegenüber Russland wegen eines zwar fraglos völkerrechtswidrigen Verhaltens, jedoch bei gleichzeitiger Ausblendung all der anderen Fälle von Unterdrückung und militärischer Aggression von Tibet bis Aserbaidschan, macht den Westen total unglaubwürdig und erst recht jeden, der die militärische Unterstützung der Ukraine für eine notwendige Bringschuld Deutschlands hält. Nichts könne falscher sein.

Nullpunkt westlicher Staatskunst

Wie verworren die Lage ist, zeigen die aktuellen Reaktionen auf den Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew vergangene Woche, der in westlichen Medien Russland in die Schuhe geschoben wird – obwohl an dieser These in Sachen Timing und Art des Angriffs zumindest erhebliche Zweifel angebracht sind (ähnlich, wie dies berechtigterweise auch bei der behaupteten russischen Urheberschaft für den Abschuss von MH17 vor zehn Jahren oder erst bei recht der Sprengung von Nord Stream vor knapp zwei Jahren der Fall ist). Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von einer „auf Blut basierenden PR-Aktion“: In Wahrheit sei eine ukrainische Flugabwehrrakete im Krankenhaus eingeschlagen. Das russische Verteidigungsministerium behauptet ebenfalls, dass „zahlreiche veröffentlichte Bilder und Videoaufnahmen aus Kiew“ zeigen würden, dass die Zerstörung durch eine ukrainische Flugabwehrrakete ausgelöst worden sei.

Begründete Zweifel werden natürlich sofort und pauschal wieder als russische Propaganda abgetan. Das mag stimmen, letzte Gewissheit gibt es aber nicht. Wer hier lügt, ist für den Außenstehenden nicht zu sagen, doch tatsächlich spricht mehr für eine False-Flag-Aktion ukrainischer Einheiten als für Russland als Verantwortlichen. Die alte Phrase, dass die Wahrheit das erste Opfer des Krieges ist, bestätigt sich immer wieder. Dass im Westen der Eindruck verbreitet wird, dass nur Russland Propaganda betreibe, die Ukraine aber nicht, ist jedenfalls die größte Lüge von allen – doch die ist notwendig, um die Vorgeschichte, Ursachen und Hintergründe dieses Krieges, der nicht am 24. Februar 2022 begann, wirksam zu verschleiern. So strebt der Ukraine-Krieg dem Nullpunkt westlicher Staatskunst entgegen. Realpolitik und kühle Analysen von Sinnhaftigkeit, Nutzen und Verhältnismäßigkeit sind einem blindwütigen Kriegskurs gewichen. Näher am Weltkrieg war die Menschheit nie und das Verrückte ist, dass den meisten Zeitgenossen dies auch heute nicht bewusst ist – so wenig wie sie begreifen, welche gemeingefährlichen Irren uns regieren.