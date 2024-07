NATO-Geburtstag: Und der Irrsinn erfährt kontinuierliche Befeuerung…

Während die Polen Selenskyjs Wunsch nach NATO-Kriegsbeteiligung offenbar zeitnah umzusetzen trachten (Das Beschießen russischer Raketen et cetera von ihrem Staatsgebiet aus, auch auf russischen Boden!), spielen selbst unsere Öffentlich-Rechtlichen mittlerweile munter und zum Entsetzen des objektiven Betrachters fröhlich die Klaviatur möglichen Weltkrieges. So gestern die Nachrichtenfrau des ZDF, die mehr oder weniger live vom NATO-Manöver in Alaska berichtete. Erstmal – vielleicht noch nachvollziehbar – feiert man den 75. Geburtstag eines Verteidigungsbündnisses, welches in den letzten Jahrzehnten zwar nichts mehr verteidigt hat (außer populistisch kreierte Werte und US-Interessen), sondern der Restwelt stattdessen eigene Vorstellungen via geballten Militärs überstülpte. Aber dann wurden die Vorbereitungen nahezu euphorisch vorgetragen. Allein die rhetorische Wortwahl – von “freudig“, was den angeblichen “Zusammenhalt aller Partner” (der definitiv erlogen ist!) im Kampf gegen russische Invasionspläne anbelangt, bis “traurig“, was Pistorius’ Befindlichkeiten betraf angesichts der Tatsache, dass ihm nur 1,6 Milliarden Euro zusätzlich genehmigt worden seien – rückte diese bürgerfinanzierte Nachrichtensendung in die stilistische Nähe der Berichterstattung von der Eröffnung eines Freizeitparks.

Unglaublich auch die als Gewissheit geäußerten Sätze von Pistorius, etwa, dass Deutschland kriegstauglich gemacht werden und eine Führungsrolle in der NATO übernehmen müsse. Seit mehr als einem halben Jahr wurde dies von den USA bauchpinslerisch dem deutschen Politikpersonal vor- und angetragen und von diesem schwanzwedelnd übernommen. Als hätte man diesen kriegstreibenden Nullen sedierend den Kopf gestreichelt, fühlt und geriert sich ein Verteidigungsminister quasi durchweg wie ein Kriegsminister – und es gibt bisher niemanden bei den Mainstreammedien (mit Ausnahme der Parteienränder), ja niemanden mehr von politischem Gewicht, der diesem irrwitzigen Werdegang Einhalt gebietet oder dies nur fordert.

Zurück zur Besonnenheit!

Wir müssen überhaupt keine Führungsrolle in der NATO übernehmen! Wir müssen vielmehr daran denken, woran uns ein Bundespräsident im Monatstakt permanent erinnert – dass der Zweite Weltkrieg mit rund 50 Millionen Toten, wovon 27 Millionen allein die Russen zu beklagen hatten, von deutschem Boden aus gestartet wurde! Wir müssen uns die Tatsache vor Augen halten, dass dieser sinnlose mörderische Krieg bewusst provoziert wurde und die Ukrainer ihren Kopf für wirtschaftliche und westliche Hegemonialstrategien hinhalten! Wir müssen dem eskalierenden Irrsinn endlich vehement widersprechen, dieser regierenden Clique mit nur noch höchstens einem Drittel Wählerrückhalt und der unbedingten Prämisse zum eigenem Machterhalt. Wir müssen ihnen unsere eigenen Interessen vorhalten und ernsthaft fragen, ob der letzte Krieg wirklich schon so lange her ist, dass eskalationsfreudige Figuren in CDU/SPD/FDP und natürlich die intellektuell wie geschichtsträchtig

unterbelichteten Ideologen die fürchterlichen Konsequenzen eines Weltkriegs einfach ausblenden, so dass sie bereits sind, die Schrecken des drohenden großen Konflikts mit süffisanter Ignoranz oder völlig kaputtem, selbstsüchtigem Perspektivdenken mit Füßen zu treten.

Die Diplomatie von Brandt und Schmidt sowie das für Jahrzehnte für diplomatische Kompetenz stehende Monument Genscher im Amt des Außenministers waren das, was die Bundesrepublik kannte und – trotz Schuldkults zum Zweiten Weltkrieg – auch bestens konnte. Zu dieser Besonnenheit wieder zurückzufinden wäre äußerst erstrebenswert. Stattdessen Putins Russland immer fester an China zu schweißen, Indien, Südamerika, Afrika und nun auch noch den Durchgeknallten aus Nordkorea in deren Boot zu hieven, unsere ganze Welt weiter rücksichtslos zu spalten und mit immer dreisterer Propaganda an der Eskalationsschraube zu drehen, um stoisch Recht zu behalten und persönliche Pfründe zu sichern: Das ist mehr als absurd, und es ist ganz ganz sicher nicht im Sinne europäischer Bevölkerungen, einen Viktor Orban für seine Reisen zur Wiederaufnahme des Gesprächsfadens zu verurteilen oder gar übelst zu beschimpfen. Dies zeugt im Grunde nur vom Offenbarungseid aktueller Führungspolitik und der – für mich schon verbrecherischen – Nichtbeachtung des Wohls der Bevölkerung durch jene, die alles tun – bloß nicht ihre Amtseide erfüllen und fernab persönlicher Interessenlagen dem Souverän dienen.