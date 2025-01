NATO-Verteidigungsausgaben, Panama-Kanal, Kanada, Grönland: Trump markiert sein Revier

Schon vor Donald Trumps Amtszeit laufen die Schockwellen der von ihm personifizierten geistig-moralischen Zeitenwende über den Globus und bringen das politmediale Zensurkartell im globalen Westen ins Wanken. Doch auch außenpolitisch drängt der Präsident knapp zwei Wochen vor seiner zweiten Inauguration mit Macht auf die Weltbühne, wobei seine diesbezüglichen Vorstöße den westlichen Verbündeten weniger schmecken. Doch Trump wäre nicht Trump, würde er nicht die nationale und internationale Szene schon wieder gründlich durcheinanderwirbeln. Dass er sich zu Wochenbeginn gleich einem seiner “Lieblingsthemen” widmete, nämlich den seiner Meinung nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben der anderen NATO-Mitglieder, ließ in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten manchen den Atem stocken, zeigte der Vorstoß Trumps doch die Kompromisslosigkeit, die von seiner zweiten, letzten und daher weitaus schonungslos exekutierten kommenden Präsidentschaft zu erwarten sein wird.

So forderte Trump, die Verbündeten sollten fortan nicht nur zwei, sondern fünf Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zur Verteidigung; mehr als das Doppelte dessen, was die NATO bislang vorgibt. Europa sei vom Ukraine-Krieg viel stärker betroffen als die USA. “Wir haben eine Sache zwischen uns, die Ozean heißt“, so Trump. Gerade in Deutschland allerdings wird Trump damit auf wenig Gegenliebe stoßen: Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck hatte jüngst verkündet, er halte 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung für nötig. „Wir müssen fast doppelt so viel für unsere Verteidigung ausgeben, damit Putin nicht wagt, uns anzugreifen“, schwadronierte der Vizekanzler von der grünen Kriegstreiberpartei seinen üblichen Unsinn zusammen, was selbst Bundeskanzler Olaf Scholz als „unausgegoren“ bezeichnete. CDU-Chef Friedrich Merz sprach sich zwar ebenfalls für stärkere Verteidigungsanstrengungen aus, nannte dabei aber keine konkreten Zahlen.

Brüske Postulate

Trump begnügt sich in seinen skizzierten Handlungsschwerpunkten jedoch nicht nur mit seinen Forderungen an die NATO-Mitglieder; er entwarf auch folgenschwere und großräumige Anpassungen und er US-Sicherheitspolitik. So schloss er auch einen US-Militäreinsatz nicht aus, um sich die Kontrolle über den Panama-Kanal oder Grönland zu verschaffen: Es könne sein, dass man „etwas tun müsse“, deutete er nebulös an. Was martialisch klingt, deckt sich gleichwohl mit der 200 Jahre alten Monroe-Doktrin, die die USA noch immer aufrechterhalten. In diesem Geist beklagt Trump seit längerem, dass der Panama-Kanal, einer der wichtigsten Handelswege der Welt, von China betrieben werde, obwohl dieser lebensnotwendig für die USA sei. Auch an der US-Nordgrenze rumort es nun dank Trump: Hier brachte Trump die immer wieder aufflackernden Fusionsvorstellungen mit Kanada ins Spiel – inklusive Andeutung militärischer Schritte –, was von der scheidenden Trudeau-Regierung sogleich empört zurückgewiesen wurde.

Auch seine Forderung, das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kuratel der USA zu stellen, erneuerte Trump, wobei auch hier nicht von der Hand zu weisende Sorgen einer wachsenden geostrategischen chinesischen Einflussnahme eine Rolle spielen. „Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit in der Welt sind die USA der Ansicht, dass der Besitz und die Kontrolle von Grönland eine absolute Notwendigkeit sind“, hatte Trump bereits zum wiederholten Male geäußert, zuletzt im Dezember. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb der alte und neue Präsident: „Grönland ist ein unglaublicher Ort, und die Menschen werden enorm davon profitieren, falls und sobald es Teil unserer Nation wird. Wir werden es hegen und pflegen und vor einer sehr bösartigen Welt da draußen schützen.“ Derzeit befindet sich sein ältester Sohn in Grönland und versucht dort, angesichts der aufgebrachten grönländischen und dänischen Politiker über die Statements seines Vaters, die Wogen zu glätten – wenn auch offiziell rein privat.

Dänische Ansprüche bestritten

Diplomatisches Fingerspitzengefühl ist indes auch notwenig geworden, nachdem Trump in seiner unverblümten Art auch gleich den dänischen Rechtsanspruch auf Grönland in Frage gestellt hatte: Falls dieser zu Recht bestehe, „sollten sie ihn aufgeben, denn wir brauchen (Grönland) für die nationale Sicherheit“, meinte er. Wie ernst man Trumps Worte in Dänemark nimmt, zeigt der Umstand, dass dessen König Frederick zum Jahreswechsel sogar das Landeswappen ändern ließ, indem der dort abgebildete Bär, das Symbolbild für Grönland, demonstrativ vergrößert wurde.

Tatsächlich haben US-Truppen schon jetzt weitgehend freie Hand in Grönland. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die USA das riesige Gebiet schon einmal für damals 100 Millionen Dollar erwerben. Premierminister Múte Egede lehnt einen Kauf durch die USA zwar strikt ab, zeigt sich aber offen für eine Unabhängigkeit von Dänemark, was zu einer stärkeren Annäherung an die USA führen könnte. Seit 1951 existiert in Avanersuaq auf dem südlichen Teil der grönländischen Hayes-Halbinsel die Pituffik Space Base (bis 2023: Thule Air Base), die nördliche US-Militarbasis überhaupt, die allerdings inzwischen vor allem für das US-Weltraumkommando genutzt wird. Es zeichnet sich also ab, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit ganz konkrete geopolitische Interessen verfolgen wird, nachdem die Weltstellung der USA durch den völlig kopflosen und fluchtartigen Rückzug aus Afghanistan 2021 massiv erschüttert wurde. Nach vier Jahren Regierung unter dem peinlichen und von Anfang an amtsunfähigen Greis Joe Biden, will Trump der Welt ein völlig anderes Gesicht der USA zeigen. Darauf wird sich auch das von seinen Eliten abgewirtschaftete Europa einstellen müssen.