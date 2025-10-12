Nazi-Kennzeichen überall: Der SWR widmet sich wieder mal den wirklich drängenden Themen

“Je länger das Dritte Reich tot ist”, schrieb der Journalist Johannes Gross (1932–1999), “umso stärker wird der Widerstand gegen Hitler und die Seinen.” Während die deutsche Ökonomie absäuft, kümmert der sich mit Zwangsgeld finanzierte “Südwestrundfunk” um wirklich Wichtiges: Um verfängliche Autokennzeichen. „Aus dem Verkehr ziehen trotz Bestandsschutz? Autos mit NS-Symbolik – Wie die Zulassungsstellen mit Kennzeichen umgehen”, leitet der SWR einen Beitrag ein, in dem es um Autos mit angeblicher NS-Symbolik geht. Mich würde ja eher interessieren, wann der SWR oder gleich der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk aus dem Verkehr gezogen wird, trotz Bestandsschutz, aber nun gut…

Folgende Nummernschild-Kombinationen gelten laut SWR als „verdächtig“, weil sie “mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht” werden könnten: AH (“Adolf Hitler”), HH (“Heil Hitler”), SS (“Schutzstaffel”), SA (“Sturmabteilung”), NS (“Nationalsozialismus”), HJ (“Hitlerjugend”), KZ (“Konzentrationslager”), SD (“Sicherheitsdienst”), BH (“Blood & Honour”, für das Hitlerjugend-Motto „Blut und Ehre“). Zu den “problematischen Zahlen” entsprechend deren numerischer Position im Alphabet gehören die 18 (1 = A, 8 = H, also “Adolf Hitler”), 88 (HH, “Heil Hitler”) und 28 (2 = B, 8 = H, also “Blood & Honour”).

“Weit zurückliegende Zuteilen” mit Bestandsschutz

Hinzu kommen noch die 14 (als angeblicher Verweis auf die „Fourteen Words“, einen rechtsextremen Slogan), und die 1488 (als Kombination aus den „Fourteen Words“ und 88), die 44 (als Doppelzahl zur angeblichen Abwandlung von 88) sowie die als Jahreszahlen zu lesenden Zahlen 1889, 1919, 1923, 1933 und 1945 (Jahre mit Bezug zu Hitler, “Schicksalsjahren” seiner Bewegung oder der NS-Zeit).

Der Erziehungs- und Haltungsrundfunk tadelt: “Viele Kennzeichen dürfen die Zulassungsstellen nicht mehr vergeben. Nur selten werden sie aber aus dem Verkehr gezogen.” Ergo mussten sich einzelne Zulassungsstellen des Sendegebietes gegenüber den hochinvestigativen Geschichtspolizisten und Zahlenmystikern des SWR dafür rechtfertigen, dass diese teilweise “immer noch” in Umlauf sind. “Die Bestandskennzeichen wurden von uns geprüft und es war offensichtlich, dass es sich um weit zurückliegende Zuteilungen handelt, welche irgendwelche Rückschlüsse auf persönliche und biografische Motive schließen lassen”, lautete eine vergleichsweise gelassene Begründung; die Behörde hatte also nichts zu beanstanden.

Hamburg – eine Stadt voller Nazi-Fahrzeuge

Beim Landratsamt Tübingen wagte man sogar offen, der Nazi-Hysterie mit Sachlichkeit zu begegnen und verwies darauf, dass “verdächtige Ziffernfolgen oftmals auch ohne rechtsextremistische Absichten gewählt” werden – zum Beispiel wegen harmloser Symboliken aus anderen Kulturkreisen. “8888” könne etwa bei Personen mit chinesischen Wurzeln für besonders viel Glück stehen. Doch die argwöhnischen SWR-Wühlmäuse in ihrem journalistischen Abwehrkampf gegen alle verdeckten rechten Umtriebe im neuen Nazideutschland 2025 geben sich damit nicht zufrieden; sie wissen noch viel mehr – etwa, dass auch „USA“ in der rechtsextremen Szene als “Deckkürzel” verwendet werde. Es steht dort nicht für Amerika, sondern als Abkürzung für „United States of Aryans“, alternativ auch für „Uns siegt Adolf“ oder „Unser seliger Adolf“. Die Amis! Wir wussten es. Jetzt ist alles klar, von wegen Nazi-Trump!

Also, ich denke bei “SS” an meine Frau Sonja und bei “HH” an Hansestadt Hamburg (als gesicherte Faschisten wollten die Hamburger nicht auf ihr HH-Kennzeichen verzichten!). Ich hätte noch weitere Verbotsvorschläge: 26 (das “Z” als letzter Buchstabe des Alphabets, stand auf russischen Panzern) und, besonders dringend, 613 (für “Friedrich Merz”). Autorin des SWR-Beitrages über die hochverdächtigen Zahlen- und Buchstabenkombinationen als allgegenwärtige Zeugen der NS-Durchdringungen im Straßenverkehr war übrigens Julia Klebitz, Korrespondentin für Sigmaringen und Zollern-Alb-Kreis. In ihrer Autorenbeschreibung heißt es wörtlich: “Julia Kiebitz ist Überzeugungstäterin.“ Glaube ich gerne.