Nazi-Pareidolie im Endstadium: Verliebt in Hitler

Schon immer hat mich das Phänomen der Pareidolie interessiert. Nachdem mich ein ehemaliger Kollege gefragt hatte: “Ist man verrückt, wenn man in Wolken Tiere erkennt, Mirjam?”, schrieb ich sogar eine Kolumne darüber, die sich an psychisch erkrankte Menschen richtete. Nein, man ist nicht verrückt, wenn man in einem knorrigen Apfel eine lustige Oma zu sehen glaubt oder wenn der Wasserhahn aussieht wie ein grinsender Troll; es läuft einfach ein evolutionäres Programm aus der Entwicklungsgeschichte des Menschen ab: In der Frühgeschichte, während überall in der Umwelt aggressive Tiere lauerten, die auch unsere Vorfahren auf der Speisekarte hatten, war es einfach sicherer, wenn das Hirn bekannte Muster rasch zu einem Gesicht zusammenfügte. Die meisten Menschen finden das Phänomen heute mehr oder minder amüsant, auch wenn Einzelfälle immer einmal wieder für Furore sorgen: Vor einigen Jahren ging das Bild einer Toastscheibe um die Welt, auf der durch das Rösten ein Bild der Jungfrau Maria erschienen sein soll. Berühmt ist auch das “Marsgesicht”, eine von den Viking-Sonden in den Siebzigern aufgenommene Felsformation auf dem roten Planeten. Da kommen wüste Spekulationen auf.

Eine Sonderform der Pareidolie stellt das “In allem Hitler sehen”-Syndrom dar. Im angelsächsischen Raum wird dies als lustiges Hobby betrieben; der Nationalsozialismus ist dort längst Teil der Popkultur. In Großbritannien wissen die meisten Bürger sehr wohl zwischen einem real existierenden Deutschen und dem Popkultur-Nazi zu unterscheiden: Man sammelt Bilder von Hitler-Katzen (siehe Beitragsbild oben), Hitler-Häusern und Hitler-Turnschuhen. Sogar in einem Teekessel wurde der berüchtigte Österreicher erkannt und nachdem sich diese Neuigkeit im Internet verbreitet hatte, ließ die Herstellerfirma das Design prompt noch einmal überarbeiten. Im Grunde muss man nur einen schwarzen Fleck auf das untere Drittel eines Hühnereis malen, um ein wissendes Nicken zu erzeugen – “Er ist wieder da!”

Empfindliche Antennen für eingebildete Gefahren

Leider ist diese Form der Pareidolie mindestens so ansteckend wie ein gewöhnlicher Schnupfen. Und in Deutschland nehmen sie viele Menschen – vor allem aus dem linken Spektrum – sehr, sehr ernst. Während das Marsgesicht nur von wenigen als Beweis für die Existenz außerirdischen Lebens angesehen wurde, lauert der Hitler-Säbelzahntiger aus linker Sicht hinter jedem Gebüsch. In der Psychologie nennt man so etwas Hypervigilanz; vor allem traumatisierte Patienten besitzen sehr empfindliche Antennen für tatsächliche oder vermutete Gefahren.

Nun steht kaum zu erwarten, dass jeder “Hitler-Seher” einmal in seinem Leben ein Trauma erlebt hat – es sei denn, man würde auch die Konfrontation mit anderen politischen Meinungen bereits als solches betrachten. So stellt sich oft die Frage: Haben sie es wirklich gesehen oder meinen sie nur, es gesehen zu haben? Oder wissen sie nur um den “ansteckenden” Effekt des Vorgangs und wollen ihr Publikum damit quasi infizieren? Der Vorgang funktioniert wie bei einer falsch gestrickten Masche auf dem Rückenteil eines Pullovers: Einmal entdeckt, kann man nicht mehr anders, als ständig hinzustarren. Man mag das gute Stück plötzlich nicht mehr anziehen, weil man fest überzeugt ist, alle Welt müsse den Fehler bemerken. Und genau so will jetzt auch die “Bild” auf einem AfD-Wahlplakat einen Hitlergruß erkannt haben – was aus Sicht der Redaktion natürlich perfekt zum Image passt, welches man der Partei zuschreiben will: Ein Elternpaar steht hinter einem Sofa, auf dem ihre drei Kinder sitzen uns hält die Hände symbolisch als schützendes Dach über den Nachwuchs. Der Vater mit rechts, die Mutter mit der linken Hand.

Moment mal: Ein “schützendes Dach” – war da nicht was? Kommt uns das nicht verdächtig und bekannt vor? Doch, genau: Wir alle kennen es noch aus Lockdown-Zeiten; da hielten sich auf Werbeplakaten des Gesundheitsministeriums Prominente wie Günther Jauch die Hände schützend über den Kopf und bekundeten, die “Pandemie” im Interesse des “Gemeinwohls” zuhause aussitzen zu wollen. Ohnehin lassen sich mit ein wenig Recherche überall im Netz Fotos von Politikern finden, welche die rechte Hand in die Waagerechte halten; das passiert schon einmal beim Reden.

Viel wahrscheinlicher ist es, dass die Kritiker des Plakats einfach allergisch auf das Bild einer klassischen Familie reagieren, denn zum guten Ton gehört es mittlerweile, gleichgeschlechtliche Paare als Eltern zu präsentieren. Auch wenn man es durchaus legitim finden kann, wenn diese Paare Kinder adoptieren, so stellen sie aber nun einmal nicht die deutsche Durchschnittsfamilie dar, auch wenn Ideologen das gern so sehen wollen. Und vor was würde ein Paar im “besten Deutschland aller Zeiten” seine Kinder wohl beschützen wollen? Da erwacht automatisch das Misstrauen jener, die uns beständig einreden wollen, hierzulande gäbe es keine Gefahren – außer durch “rechte Erziehung” natürlich. Was auch immer diese sein soll.

Besonders peinlich an den Vorhaltungen gegen die AfD ist allerdings, dass das Bildmotiv des Plakates weder von der AfD selbst noch von einer durch sie beauftragten Agentur entworfen oder als absichtsvolle “Provokation” inszeniert worden war; es stammt in Wahrheit noch nicht einmal in Deutschland, Tatsächlich handelt es sich um ein domainfreies Stockfoto aus den USA, das dort schon seit längerem für eine Housing- und Umzugsfirma als Motiv genutzt wird; und bei näherem Hinsehen fällt einem auch die typisch amerikanische Wohnküche und der “Ami-Look” der Eltern auf. Auf dem AfD-Plakat ist das Bild einfach seitenverkehrt gesetzt worden.

“Positives Denken” ist in jedem Staat, der zum Totalitarismus neigt, erste Bürgerpflicht. Und dazu zählt auch das unkritische Vertrauen in jene Institutionen, welche sich um die Betreuung der Kinder kümmern. Ob Frühsexualisierung, gescheiterte Integration an Brennpunktschulen oder Klimapanik – es wird von den Eltern erwartet, das alles klaglos mitzutragen. Denn schon die klassische Kernfamilie als Ruhepol und Schutzraum ist Ideologen ein Dorn im Auge. Linke Soziologen verunglimpfen die Bindung als “Familiarismus”, schon um ein weiteres Forschungsfeld aufzumachen, in dem sie sich häuslich einrichten können. Darin unterscheiden sie sich nicht von den von ihnen hassgeliebten Nationalsozialisten, welche es gerne sahen, wenn alle Familienmitglieder auch in ihrer Freizeit möglichst wenig gemeinsam unternahmen, sondern in Parteiorganisationen eingebunden wurden. Bereits Aldous Huxley beschrieb diese Taktik in seinem Roman “Schöne neue Welt”: Es gilt, den Bürger möglichst viel zu beschäftigen, um ihm die Zeit zum Nachdenken zu stehlen. Diktatur mit Verwöhnfaktor.

Und so lässt sich auch die Frage beantworten, welche Funktion die “Nazi-Pareidolie” für den Mainstream erfüllt: Die eines Rettungsrings für demokratische Nichtschwimmer nämlich, welche ohne diese Schwimmhilfe rasch im Meinungsbecken ertrinken würden. Als erwünschten Nebeneffekt lenkt die ausgelöste Diskussion in diesem Fall zudem wunderbar von der eigentlichen Botschaft des Plakates ab: von der Sorge um die Zukunft der Familie nämlich. Man kann schon fast Wetten darauf abschließen, wann die ersten Leser überzeugt sind, tatsächlich einen Hitlergruß darauf gesehen zu haben. Auch wenn sich alles im Anschluss wieder einmal als heiße Luft entpuppt: Die Markierung ist gesetzt. Denn haben die nicht letztens schon einmal…? AfD, war da nicht was? So funktioniert moderne “Cancel Culture” mit demokratischem Anstrich. Man muss den Bürgern nur Bilder in den Kopf setzen und sie mit gelegentlichem Nachschub wachhalten.