Nazifamilien: Warum die „taz“ ausnahmsweise einmal recht hat

Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der deutschen Gegenwart, dass ausgerechnet eine Autorin der linken “taz” derzeit eine Wahrheit ausspricht, die weite Teile des politischen und medialen Betriebs lieber verdrängen würden: „Der Nazi steckt in dir und nicht in der Partei“, schreibt Erica Zingher mit Blick auf die jüngst veröffentlichte NSDAP-Mitgliederkartei. Der Satz ist provokant, vielleicht sogar bewusst überzogen – trifft aber einen wunden Punkt. Denn seit Tagen erlebt Deutschland eine eigentümliche Mischung aus Ahnenforschung, Medienspektakel und moralischer Selbstvergewisserung. Auslöser ist die “Neuaufbereitung” von Millionen NSDAP-Mitgliederkarteien, die nach dem Krieg von den Amerikanern gesichert wurden und heute über das US-Nationalarchiv sowie von Medien wie “Spiegel” und “Zeit” komfortabel durchsuchbar gemacht worden sind. Die Karteien umfassen Millionen Datensätze ehemaliger Parteimitglieder und erlauben erstmals vielen Deutschen, ohne Archivbesuch nach Großvätern, Urgroßvätern oder anderen Verwandten zu suchen.

Die Resonanz war gewaltig. Hunderttausende suchten nach Familiennamen. Medien berichteten über erschütterte Nachfahren, überraschende Funde und verdrängte Familiengeschichten. Die Zeit sprach von einem regelrechten gesellschaftlichen Echo auf die neue Suchmöglichkeit. Doch gerade hier beginnt das eigentlich Interessante.

Die Deutschen entdecken ihre Großväter

Der öffentliche Tonfall der Debatte schwankt zwischen Überraschung und Bestürzung. Renate Künast berichtete, sie habe erst spät erfahren, dass ihr Vater NSDAP-Mitglied gewesen sei. Bodo Ramelow sprach offen darüber, dass sein Großvater Parteimitglied war und seine Mutter dem Bund Deutscher Mädel angehörte. Beide reagieren vernünftig. Sie verschweigen nichts. Sie dramatisieren aber auch nichts. Viel bemerkenswerter als die einzelnen Fälle ist jedoch die Verwunderung, die sie auslösen. Worüber genau ist man eigentlich überrascht? Die NSDAP hatte 1945 rund 8,5 Millionen Mitglieder. Historiker weisen darauf hin, dass etwa jeder fünfte erwachsene Deutsche Parteimitglied war. Hinzu kamen Millionen Menschen in Parteigliederungen, Verbänden, Vorfeldorganisationen und staatlichen Institutionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass deutsche Familien heute keinerlei Berührung mit dem Nationalsozialismus hatten, ist statistisch deutlich geringer als die gegenteilige Annahme. Wer die Geschichte kennt, müsste sich daher weniger über einen NSDAP-Eintrag wundern als über dessen Fehlen.

Genau hier setzt Erica Zinghers Argument an. Die Autorin beschreibt eine typische deutsche Familienerzählung: Die Nazis waren immer die anderen. Der Nachbar. Der Bürgermeister. Irgendjemand aus dem Ort. Aber niemals die eigenen Leute. Die neuen Datenbanken erschüttern diese Legenden, weil sie die Vergangenheit plötzlich personalisieren. Aus dem abstrakten „damals“ wird der eigene Großvater. Man muss der taz-Autorin zugestehen, dass sie damit einen blinden Fleck der deutschen Erinnerungskultur trifft.

Die Legende von “den anderen“

Über den Nationalsozialismus wird in Deutschland ununterbrochen gesprochen: über Hitler, Auschwitz, die Nürnberger Gesetze, die Wehrmacht, die Täter und Opfer. Weitaus seltener wird jedoch darüber gesprochen, wie tief die nationalsozialistische Erfahrung tatsächlich in den Familien verankert blieb: welche Loyalitäten fortwirkten, welche Rechtfertigungen weitergegeben wurden, ja welche Formen des Schweigens entstanden.

Eine Mitgliedskarte beantwortet diese Fragen nicht. Genau das ist Zinghers eigentliche Pointe. Die Kartei sagt wenig über Überzeugungen, Charakter oder Schuld. Sie dokumentiert zunächst nochmal nicht eine Mitgliedschaft, sondern nur einen Beitritt. Die interessantere Frage lautet, welche mentalen und moralischen Hinterlassenschaften über Generationen weitergetragen wurden.

An dieser Stelle verlässt die Debatte jedoch den historischen Boden und betritt das Terrain der Gegenwartspolitik. Denn die deutsche Erinnerungskultur besitzt seit Jahren eine eigentümliche Schlagseite: Der Nationalsozialismus wird nicht nur erinnert, sondern politisch instrumentalisiert: als moralische Ressource. Wer den politischen Gegner delegitimieren möchte, rückt ihn in die Nähe historischer Kontinuitäten. Die Suche nach dem „Nazi von heute“ ist zu einer festen Übung des öffentlichen Lebens geworden.

Gerade deshalb wirkt die neue Kartei so irritierend. Sie zeigt nämlich, dass die Vergangenheit quer durch alle politischen Lager verläuft. Der NSDAP-Eintrag macht keinen Unterschied zwischen Grünen und Linken, zwischen CDU-Wählern oder AfD-Sympathisanten. Die Großväter verteilen sich erstaunlich gleichmäßig über die Gegenwart. Die moralische Topographie gerät dadurch ins Wanken. Wer jahrzehntelang suggerierte, die Vergangenheit sitze vor allem bei den politischen Gegnern, muss nun feststellen, dass sie oft im eigenen Familienalbum wohnt.

Die Wiederkehr der Mentalitäten

An dieser Stelle aber wird die Debatte heikel. Denn wenn die Mitgliedskarte allein noch nichts erklärt, stellt sich zwangsläufig die Frage, worauf es stattdessen ankommt. Interessanterweise sind es ausgerechnet Politiker wie Renate Künast und Bodo Ramelow, die darauf eine unbeabsichtigte Antwort liefern. Niemand würde ernsthaft behaupten, die ehemalige Grünen-Ministerin oder der ehemalige rote Ministerpräsident Thüringens seien wegen ihrer Familiengeschichten in irgendeiner Weise für den Nationalsozialismus verantwortlich. Eine solche Kollektivhaftung wäre absurd. Die interessantere Frage lautet vielmehr, ob sich politische Mentalitäten über Generationen hinweg in ähnlicher oder anderer Form fortsetzen können. Nicht als Ideologie, sondern als Denkstruktur. Hannah Arendt hat darauf hingewiesen, dass totalitäre Systeme weniger durch ihre konkreten Inhalte als durch bestimmte Muster des Denkens gekennzeichnet sind: die Überzeugung, im Besitz einer höheren Wahrheit zu sein; die Tendenz, politische Gegner moralisch statt argumentativ zu behandeln; die Neigung, gesellschaftliche Pluralität als Problem zu empfinden, das überwunden werden müsse.

Just hier gerät der Blick auf die Gegenwart aufschlussreicher als jede NSDAP-Kartei. Renate Künast hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder als Vertreterin einer Politik präsentiert, die politische Konflikte stark moralisiert. Gegner erscheinen darin häufig weniger als Andersdenkende denn als Träger problematischer Einstellungen: sie hätte „gern die Lufthoheit über die deutschen Ernährungsgewohnheiten und das Junkfood der Jugend“ gehabt, so Don Alphonso in der “Welt”. Auch Bodo Ramelow bewegte sich oft in einem politischen Milieu, das demokratische Legitimität zunehmend an die Zustimmung zu einem bestimmten Wertekanon bindet. Wer außerhalb dieses Korridors steht, gilt nicht bloß als politischer Gegner, sondern rasch als Gefahr für die Demokratie selbst. Natürlich ist das (noch) kein Nationalsozialismus. Aber gerade darin liegt die Pointe: totalitäre Versuchungen entstehen selten dadurch, dass jemand die Vergangenheit wiederholen möchte. Sie entstehen dort, wo Menschen glauben, ihre eigene Wahrheit stehe über dem offenen politischen Streit. Der eigentliche Nachhall der Geschichte findet sich deshalb nicht in den Parteibüchern der Großväter, sondern in der parteipolitischen Versuchungen der Gegenwart, Dissens moralisch zu delegitimieren. Wer politische Gegner nicht mehr widerlegen, sondern erziehen, ausgrenzen oder administrativ neutralisieren möchte, bewegt sich auf einem Terrain, das jede freiheitliche Ordnung mit Skepsis betrachten sollte.

Die Entlastungsfunktion der Gegenwart

Vielleicht ist dies die unbequemste Erkenntnis der aktuellen Kartei-Debatte. Während ganz Deutschland nach den NSDAP-Mitgliedsnummern seiner Vorfahren sucht, bleiben die wirklich relevanten Fragen oft unbeachtet: Wie gehen wir heute mit Andersdenkenden um? Wie selbstverständlich akzeptieren wir politische Minderheiten? Wie groß ist unsere Bereitschaft, Mehrheiten anzuerkennen, wenn sie die „falschen“ Ergebnisse hervorbringen? Die Geschichte wiederholt sich nicht. Aber bestimmte Versuchungen kehren wieder. Nicht als Hakenkreuz, sondern als moralische Selbstgewissheit.

Vielleicht erklärt dies auch die enorme mediale Aufmerksamkeit für die Kartei. Denn sie erfüllt zwei gegensätzliche Funktionen zugleich. Einerseits ermöglicht sie echte historische Aufklärung. Familien können Fragen beantworten, die jahrzehntelang offengeblieben sind. Archive werden zugänglich. Geschichte wird konkret. Das ist zweifellos ein Gewinn.

Andererseits droht die Debatte erneut in jene Richtung abzurutschen, die Zingher selbst kritisiert: die Fixierung auf die Mitgliedskarte statt auf die Mentalitäten. Die bloße Entdeckung eines Parteibuchs wird schnell zum Ereignis. Dabei bleibt die entscheidende Frage offen, wie eine moderne Massengesellschaft überhaupt in den Nationalsozialismus hineingeraten konnte. Der Historikerblick wird durch den genealogischen Blick ersetzt und die Vergangenheit nicht verstanden, sondern personalisiert.

Geschichte nicht außerhalb der Gesellschaft

Gerade deshalb ist der Satz der “taz”-Autorin bemerkenswert. Nicht weil die Aussage, kaum jemand dürfte einen „Nazi“ in sich tragen, wörtlich richtig wäre – sondern weil er auf etwas Wesentliches verweist: Die Geschichte lässt sich nicht dauerhaft auf politische Gegner projizieren. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, die NSDAP-Mitgliedskarte eines Vorfahren zu finden. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, anzuerkennen, dass die deutsche Geschichte nicht außerhalb der Gesellschaft stattfand. Sie war die Geschichte dieser Gesellschaft. Und deshalb führt jede ernsthafte Auseinandersetzung am Ende zurück zur eigenen Familie. Das macht die aktuelle Kartei-Debatte so aufschlussreich. Jahrzehntelang suchte man den Nationalsozialismus bevorzugt in Parteien, Bewegungen und Milieus. Nun zeigt sich, dass er viel näher liegt. Nicht in der Gegenwartspartei des politischen Gegners, sondern häufig im eigenen Stammbaum.

Darin liegt denn auch die unbequeme Wahrheit, der sich Deutschland stellen muss: Nicht der Nationalsozialismus war eine Randerscheinung; die Demokratie war es. Der Nationalsozialismus war einst die gesellschaftliche Normalität. Wer das begreift, wird vorsichtiger mit historischen Analogien und zurückhaltender bei moralischen Schnellurteilen. In diesem Punkt hat die taz ausnahmsweise recht. Die interessante Frage lautet nicht, in welcher Partei heute die Nazis sitzen. Die interessante Frage lautet, warum so viele Deutsche noch immer glauben, die Geschichte habe ausschließlich bei den anderen stattgefunden.