NDR deckte auf – und kuschte: Skandalbehörde USAID war auch in Trump-Impeachment involviert

Die United States Agency for International Development, kurz USAID, sollte ihrer ursprünglichen Aufgabe nach die Wirtschaft, Landwirtschaft und den Handel in Entwicklungsländern forcieren. Binnen kürzester Zeit wurde dieser Regierungsorganisation jedoch indas „Office of Public Safety“ eingegliedert, welches von der CIA betrieben wurde. Recht schnell mutierte die USAID anschließend zu einem Instrument der CIA, welches unter dem Deckmantel der “Entwicklungshilfe” durch Hilfsprogramme in Ländern in aller Welt Stimmung für einen möglichen „Regimewechsel“ zu erzeugen versuchte. In den letzten Tagen geriet die USAID immer mehr in den Fokus von Donald Trumps „Diätprogramm“, welches er den Ministerien und Behörden seiner neuen Regierung aufdrückte, um die Staatsausgaben zu reduzieren. Seither vergeht kein Tag, an dem nicht neue Sauereien über die übelste und unsinnigste Steuerverschwendung, die die USA je gesehen haben, ans Licht kommen.

Hier sei nur beispielhaft die Produktion einer arabischen Variante der “Sesamstraße” genannt, für die der US-Steuerzahler 20 Millionen US-Dollar berappen durfte (wer sich für weitere „Späße“ dieser Art interessiert, kann diese hier auf Telegram nachlesen). Darüber hinaus betätigt sich die USAID auch hinter den Vorhängen der politischen Bühne im eigenen Lager, also dem „Wertewesten“ und seinen Getreuen. So wurde bekannt, dass die Organisation sage und schreibe rund 6.200 linke Journalisten (!) in aller Welt bezahlte, um freundliche Beiträge zur linksgrünen Agenda der Globalisten zu produzieren. Bislang ist nur die Spitze des Eisbergs bekannt, doch unter anderem befand sich und den Empfängern auch „Politico“, das wichtigste linke Schmierenblatt des Washingtoner Politsumpfes, welches seit 2021 zum Axel-Springer-Verlag gehört und mit 8 Millionen US-Dollar jährlich aus dem Topf der amerikanischen Steuerzahler bedacht wurde.

Finger im Spiel bei Trumps zweitem Impeachment-Verfahren

Am 18. Dezember 2019 leiteten die US-Democrats ihr zweites Impeachment gegen Donald Trump ein. Es ging es dabei das ominöse Telefonat, bei dem Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj aufgefordert haben soll, ihm Beweise für die korrupten Machenschaften der Familie Biden in seinem Land zu liefern. Trump soll Selenskyj in diesem Zusammenhang gedroht haben, der Ukraine weitere Militärhilfe zu verweigern. Zuvor war publik geworden, dass Joe Biden Selenskyjs Amtsvorgänger in erpresserischer Weise veranlasst hatte, den ukrainischen Generalstaatsanwalt zu feuern, weil dieser wegen Korruption gegen die Firma Burisma, bei der Joe Bidens Sohn Hunter im Vorstand saß, ermittelte.

Das Schmierentheater um Trumps Telefonat und dem damit verbundenen Amtsenthebungs-Verfahren hätte man leicht aufklären können, indem man einfach die Aufzeichnung des Gespräches herangezogen hätte. Daran bestand seitens der „Ermittler“ allerdings kein Interesse; es ging ausschließlich um den Versuch der Demontage Trumps. So bediente man sich stattdessen eines CIA-Whistleblowers und des suspekten Netzwerks hinter ihm, um eine Anklage gegen Trump zu basteln. Berichte von „Drop Site News“ im letzten Jahr enthüllten, dass sich dieser besagte CIA-Analyst auf Berichte einer angeblich unabhängigen investigativen Nachrichtenorganisation namens “Organized Crime and Corruption Reporting Project” (OCCRP) stützte, die offenbar de facto als Arm der USAID operierte. In dem Bericht, den er dem Repräsentantenhaus als Grundlage für das Impeachment vorlegte, zitierte der CIA-Whistleblower viermal aus einer ellenlangen Quelle des OCCRP.

Ausgerechnet der NDR deckte den Komplott auf – uns zensierte sich selbst

Darin hieß es etwa, zwei in der Sowjetunion geborene Geschäftsleute aus Florida seien „wichtige verborgene Akteure hinter einem Plan“ Trumps zur Untersuchung der Familie Biden gewesen. Der Geschichte zufolge brachten diese beiden Geschäftsleute Trumps Anwalt Rudi Giuliani mit zwei ehemaligen ukrainischen Staatsanwälten in Verbindung. Diese OCCRP-Geschichte war entscheidend für die Amtsenthebungsklage der Demokraten im Repräsentantenhaus, derzufolge Trump Giuliani als Teil einer “koordinierten Anstrengung” damit beauftragt habe, ein fremdes Land zur Einmischung in die Präsidentschaftswahlen 2020 zu drängen. Deshalb zitierte der Whistleblower die Quelle gleich viermal.

Ausgerechnet Recherchen des deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk förderten hierzu brisante Details ans Licht, die Trump hätten entlasten können und stattdessen die Seriosität der Quelle OCCRP in Zweifel zog: In einer Dokumentation des “Norddeutschen Rundfunks” aus dem Jahr 2024, in der über die Abhängigkeit des OCCRP von der US-Regierung berichtet wurde, bestätigte ein USAID-Beamter, dass USAID den „Jahresarbeitsplan“ des OCCRP genehmigt und dortige Neueinstellungen von „Schlüsselpersonal“ durch die Biden-Administration genehmigt hatte. Der NDR initiierte und führte diese brisante Untersuchung gemeinsam mit der französischen investigativen Nachrichtenorganisation “Mediapart”, der italienischen Newcomer-Gruppe Il Fatto Quotidiano, Reporters United in Griechenland und “Drop Site News” in den USA durch.

Brisante Enthüllungen

Doch aus der Veröffentlichung, die für die US-Demokraten hätte verfänglich werden können, wurde nichts: Laut einem am selben Tag wie der “Drop Site News-Artikel” veröffentlichten “Mediapart”-Artikel zensierte der NDR die Sendung aus heiterem Himmel – angeblich, „nachdem der US-Journalist Drew Sullivan, Mitbegründer und Leiter des OCCRP, Druck auf die NDR-Geschäftsführung ausübte und falsche Anschuldigungen gegen die an dem Projekt beteiligten Journalisten des Senders erhob.“ Am 16. Dezember postete Ryan Grim von “Drop Site News” auf Twitter/X einen Link zu der 26-minütigen Dokumentation und schrieb: „Der NDR, der öffentlich-rechtliche Sender Deutschlands, sieht sich mit einem Zensurskandal konfrontiert und verteidigte sich mit der Aussage, er habe nie einen Nachrichtenbericht über OCCRP und seine Finanzierung durch das Außenministerium unterdrückt – weil nie ein Bericht erstellt wurde, um ihn zu unterdrücken“, so Grim, der weiterhin klarstellte: “Das war absurd – und Dutzende, vielleicht Hunderte von Journalisten wussten, dass es falsch war, und jetzt hat es natürlich jemand durchsickern lassen.“

Die journalistische Zusammenarbeit des Rechercheteams hatte unter anderem ans Licht gebracht, dass das OCCRP ursprünglich vom Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs des US-Außenministeriums finanziert wurde. Ein USAID-Beamter äußerte sich laut den dann zensierten Ermittlungen über Drew Sullivan mit den Worten: „Drew ist einfach nervös, weil er mit der Strafverfolgung in Verbindung gebracht wird. Wenn die Leute, die Ihnen Informationen geben, denken, Sie seien nur ein Polizist, ist das vielleicht ein Problem.“

Regime Changes im Ausland und Inland

Aus alledem wird klar, dass der OCCRP nicht wie eine normale Organisation für investigativen Journalismus arbeitet; seine Ziele sind offenbar die Einmischung in ausländische politische Angelegenheiten einschließlich Wahlen – mit dem Ziel eines Regimewechsels. Sullivan sagte dem NDR außerdem, seine Organisation sei „wahrscheinlich für den Regierungswechsel in fünf oder sechs Ländern verantwortlich gewesen … und dafür, dass Premierminister angeklagt oder abgesetzt wurden.“

Es scheint also, dass CIA, USAID und OCCRP allesamt konzertiert an der versuchten Amtsenthebung von Präsident Trump beteiligt waren – und zwar auf ganz ähnliche Weise wie bei den zahlreichen Regimewechsel-Operationen, die alle drei Organisationen im Ausland durchführten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass eine derartige Einmischung der CIA, der USAID und ihrer Vertragspartner und Mittelspersonen, der sogenannten „cut-outs“, auf US-Staatsgebiet hochgradig illegal ist und sämtliche Parameter für eine Anklage wegen Hochverrats erfüllen dürfte. Allein schon an diesen Zusammenhängen lässt sich ablesen, wie tief und gefährlich der Sumpf ist, der sich da über Jahrzehnte innerhalb der US-Regierung und ihrer Behörden – diesem nicht umsonst als “Deep State” apostrophierten Moloch – etablieren konnte. Für Trump und seine Getreuen wird, aller Entschlossenheit zum Trotz, eine Mammutaufgabe sein, diesen Sumpf trockenzulegen.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dem Blog des Autors.