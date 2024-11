Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht!

Stehen Europa und die Welt wieder einmal am Rande eines großen Krieges? Diese Frage muss man sich bei dem medialen Säbelrasseln führender Politiker auf allen Seiten leider wieder stellen. Die Kriegsvorbereitungen sind in vollem Gange und die Einstimmung der Bevölkerung auf einen bevorstehenden Krieg werden auch bei uns immer unverhohlener. Man plant Bunker, selbst das bis vor kurzem als rechtsextrem diskreditierte “Preppen” wird jetzt offen empfohlen, Politiker fabulieren von “Kriegswirtschaft” und unsere Außenministerin sieht sich schon im Krieg mit Russland. Ein größerer diplomatischer Fauxpas eines deutschen Politikers ist kaum vorstellbar – ausgerechnet gegenüber Russland, wo die Erinnerung an den „Großen Vaterländische Krieg“ und den Abwehrkampf gegen Deutschland noch immer tief im kollektiven Bewusstsein verankert ist und im Blick auf uns eine herausragende Rolle spielt. Der Größenwahn mancher deutscher Politiker, sich wieder einmal mit Russland militärisch messen zu können, ist nur noch beängstigend.

Diese Feststellungen ändert nichts daran, dass Putin dafür zu verurteilen ist, dass er – allen vorherigen Eskalationen und Provokationen zum Trotz – diesen sinnlosen und klar völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine entfesselt und Hunderttausende junger Männer auf beiden Seiten in den Tod geschickt hat, dass er mit seinem Bomben- und Raketenterror tausende Zivilisten getötet hat, während er selbst sicher und beschützt im Kreml sitzt und auch sicher niemanden aus seiner Familie oder im Umkreis seines Machtapparats an die Front schicken wird. Möge er einst dafür in der Hölle schmoren, dass er so viele Menschen auf dem Gewissen hat, und man kann ihn sehr wohl als Massenmörder des 21. Jahrhunderts bezeichnen. Warum lassen die Russen es nur zu, dass ihre Ehemänner, Väter und Söhne nur wegen des Größenwahns eines kleinen Mannes das Wertvollste opfern, was sie haben, nämlich ihr Leben?

Das einfache Volk zahlt immer den Preis

Ein ähnliches Bild im Nahen Osten. Da überfallen Terroristen wahllos unschuldige Menschen, die friedlich feiern oder zuhause mit ihren Familien den Sabbat genießen wollten und töten alle, die nicht rechtzeitig fliehen konnten. Sie wussten was dann passieren würde, die Zerstörung Gazas und der Tod unzähliger Kämpfer und Zivilisten. Auch hier wurde dieser Krieg von ein paar skrupellosen in Reichtum lebenden Männern, die selbst glaubten im fernen Katar sicher zu sein, eingefädelt und das einfache Volk zahlt den Preis. Wenigstens hier konnten dank des israelischen Geheimdienstes die meisten der Rädelsführer eliminiert werden. Den Krieg hat es allerdings nicht beenden können. Dafür müsste wohl der eigentliche Kriegstreiber und Financier von Hamas und Hisbollah im Iran gestoppt werden.

In Nordkorea tyrannisiert ein dicker, hässlicher Diktator seit vielen Jahren ein ganzes Volk und schickt jetzt noch tausende seiner eigenen Soldaten nach Russland, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Für die meisten wohl eine Reise ohne Wiederkehr und auch hier bleiben trauernde Frauen, Mütter und Kinder verzweifelt zurück, ohne dass es einen Aufschrei der Bevölkerung geben wird. Wohl wissend, dass die Gefahr groß ist, in diesen Kriegen das Wertvollste zu verlieren was man hat, das eigene Leben, marschieren die jungen Männer in diese Schlachten und verursachen unendliches Leid und Tod.

Sie haben vergessen, was Krieg eigentlich bedeutet

Es ist eine Tragödie, dass der Ausspruch der einstigen Friedensbewegung bei all diesen Soldaten keinen Wiederhall gefunden hat: Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht hin! Stattdessen lassen sich diese jungen Menschen aufeinanderhetzen und töten für andere oder werden getötet. Der Literaturnobelpreisträger George Bernard Shaw formulierte es einst so treffend: „Krieg ist ein Zustand, bei dem Menschen aufeinander schießen, die sich nicht kennen, auf Befehl von Menschen, die sich wohl kennen, aber nicht aufeinander schießen.“ Dabei konnte man in Deutschland jahrzehntelang mit der Gewissheit leben, dass junge Männer, die im Wehrdienst zu Soldaten ausgebildet wurden, niemals gezwungen sein würden, wirklich in einen Krieg ziehen zu müssen. Die Millionen von Toten der beiden Weltkriege waren Mahnung und Versprechen zugleich, dass von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen durfte.

Deutschland war jahrzehntelang militärisch ein Zwerg und ökonomisch ein Riese – und ermöglichte dadurch den Deutschen eine noch nie zuvor dagewesene 70 Jahre andauernde Epoche von Wohlstand und Frieden. Warum musste man diese privilegierte Position des Kriegsverlierers aufgeben, der aus der größten Katastrophe des 20. Jahrhunderts scheinbar gelernt hat und nach der totalen Kapitulation nie wieder zu Waffen greifen würde, um andere Länder bedrohen oder gar revanchistische Bestrebungen durchzusetzen? Es scheint, dass man hierzulande mit dem Aussterben der letzten Zeitzeugen des Krieges und Mahner für den Frieden zu vergessen beginnt, was Krieg eigentlich bedeutet, und dass man alles dafür tun muss, dass so etwas nie wieder dem eigenen Volk passieren darf. Dazu gehört, auch mit noch so schwierigen und martialischen Gegnern zu verhandeln und mit diplomatischem Geschick alles zu versuchen, das Morden zu beenden, egal wie sehr man sich selbst im Recht und die Gegenseite im Unrecht wähnt. Diese Lehren aus dem 20. Jahrhundert werden heute in den Wind geschlagen.

Im falschen Film

Ausgerechnet bei den Grünen, die einst als Friedenspartei gegründet wurden, scheint die Kriegslüsternheit besonders ausgeprägt zu sein. Ist das vielleicht Teil ihrer Strategie, dieses Land endgültig zu vernichten? Ein Land, mit dem viele von ihnen, so wie es Habeck einst formulierte, “nichts anfangen” können oder von dem sie das denken, was auf dem Transparent stand, hinter dem Claudia Roth einst hermarschierte: „Deutschland, du mieses Stück Scheiße“? Ist es der Hass auf das eigene Volk, der sich ja bereits in der besonders von den Grünen geförderten Massenmigration vor allem junger Männer aus verrohten, patriarchalischen, meist islamischen Gesellschaften gezeigt hat, der sich hier erneut Bahn bricht? Als Bürger dieses Landes glaubt man wahrlich im falschen Film zu sein, einem Film in dem alles zerstört werden soll, was fleißige Menschen seit Gründung der Bundesrepublik über Jahrzehnte geschaffen haben, was dieses Land so liebens- und lebenswert gemacht hat und das man so dereinst an seine Kinder weitergeben wollte.

Stattdessen muss man nun ernsthaft Angst haben, dass die eigenen Söhne als Kanonenfutter für die Kriegslüsternheit der selbsternannten politischen Elite herhalten sollen. Für mich persönlich gilt, dass ich das niemals zulassen würde. Wie Reinhard Mey es einst so treffend sang: “Nein, meine Söhne geb‘ ich nicht!” Nichts ist es wert, die eigenen Kinder zu opfern, schon gar nicht in einem Land, in dem man ohne Widerstand bereit ist, es fremden Eindringlinge zu überlassen, die hier auf den Straßen laut das Kalifat fordern, die offen die Islamisierung des Landes anstreben, die keinen Respekt gegenüber unserer Art zu leben haben und es offensichtlich nicht erwarten können, bis Deutschland zum gleichen Shithole mutiert ist wie das, aus dem sie einst “geflüchtet” sind. Es gibt keine nennenswerte Bestrebungen der politisch Verantwortlichen, diese integrationsunwilligen Horden wieder aus dem Land zu befördern, die hier nichts zu suchen haben oder wenigstens diese andauernde Invasion zu stoppen.

Deutschland soll endlich aufhören, sich einmischen zu wollen

Wenn diese Entwicklung so weitergeht – und mir fehlt der Glaube, dass sich nach der Bundestagswahl hieran etwas fundamental ändert –, wird es schon bald sowieso nichts mehr geben, was es sich zu verteidigen lohnen würde. Anstatt dem Wahn zu erliegen, sich in internationale Konflikte einmischen zu müssen, sollte die Politik erst einmal Ordnung im eigenen Land schaffen. Am deutschen Wesen darf die Welt nie mehr genesen und dazu sind wir heute international glücklicherweise viel zu unbedeutend. Deshalb sollten wir aufhören, uns bei den Konflikten dieser Welt, vor allem in der Ukraine, in den Vordergrund spielen zu wollen und am Ende in einen Dritten Weltkrieg zu schlittern. Deutschland wäre eigentlich prädestiniert gewesen, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, als nicht mehr Militär-, sondern nunmehr Friedensmacht diplomatische Lösungen herbeizuführen. Stattdessen hat es heute die unfähigsten Sicherheits- und Außenpolitiker, es hat sich auf die Seite der Kriegstreiber gestellt und schraubt aktiv mit einer immer gefährlicheren Eskalationsspirale.

Die Geschichte Karthagos sollte uns eine Warnung sein, so wie es Berthold Brecht schon 1951 so treffend formulierte: „Das große Carthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten.“