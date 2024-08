Nennen oder nicht: Wie viele Tatverdächtige sind Ausländer?

Herbert Reul, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, ist am Ziel angelangt. Der CDU-Politiker pocht schon seit geraumer Zeit darauf, dass Polizeimeldungen die Nationalität von Tatverdächtigen enthalten sollen. Nun steht die geplante Reform kurz vor dem Abschluss. Unterstützung kommt aus der FDP. Generalsekretär Bijan Djir-Sarai begrüßt den Vorstoß. Er fordert die Umsetzung der Maßnahme auch in anderen Bundesländern: „Die Menschen müssen sich sicher fühlen und darauf vertrauen können, dass die Politik das Problem der Ausländerkriminalität ernst nimmt.“ Ihm gehe es um Transparenz und darum, „das Thema nicht den Populisten zu überlassen“. Doch Jean-Pierre Ziegler vom “Spiegel” wiegelt ab: Angeblich sei das Gegenteil der Fall. Viel zu oft werde in der Debatte über ausländische Kriminelle statt über Kriminalität generell geredet. Es werde nicht gelingen, den Populisten das Thema zu entreißen.

Ziegler ist bereits einschlägig bekannt. So widmete er sich in den letzten Wochen dem „Ausländer raus!“-Skandal von Sylt um einen Partyschlager des Italo-Stars Gigi D’Agostino oder berichtete über einen angeblich rassistischen Angriff im mecklenburgischen Grevesmühlen, der bei genauerer Betrachtung in sich zusammenfiel. Dem bekannten Sänger Roberto Blanco nimmt er übel, dass er sich nicht als Opfer inszenieren will und bezeichnete ihn als „Kronzeuge aller Weißen, die sich nicht mit Rassismus beschäftigen wollen.“ Ohnehin, so Ziegler, müsse die Polizei ja gar nicht erst die Nationalität von Tatverdächtigen nennen, da Journalisten diese ja auch gezielt bei den jeweiligen Dienststellen erfragen könnten. Auch wenn dem so ist: Glaubt er denn wirklich, dass ein solches Interesse unter Journalisten besteht?

Den gesamtdeutschen Trend benennen

Exemplarisch sei hier auf den Fall Maria Ladenburger verwiesen: Die Freiburger Studentin wurde 2016 von einem afghanischen Flüchtling ermordet. Die “Tagesschau”, immerhin höchste Instanz der deutschen Nachrichtenwelt, wollte den Fall nicht aufgreifen. Chefredakteur Kai Gniffke (mittlerweile Vorsitzender der ARD) verteidigte die Entscheidung: Der Mordfall habe eben “keine nationale Relevanz“. Zwei Jahre später wollte Gniffke auch einen durch einen Somalier verübten Mord nicht thematisieren: Dies wäre nur geboten, „wenn Asylbewerber überproportional an Tötungsdelikten beteiligt wären. Das ist, soweit wir es recherchieren können, nicht der Fall. Deshalb haben wir uns gegen die Berichterstattung entschieden.“ Dabei ist Gniffke sogar zuzustimmen, dass das jeweilige einzelne Verbrechen noch keine bundesweite Berichterstattung verdient. Sehr wohl aber sollte man den gesamtdeutschen Trend benennen. Denn entgegen seiner damaligen Aussage sind Asylbewerber sehr wohl und sogar weit überproportional an Tötungsdelikten beteiligt.

Ziegler zitiert sodann statistisches Material, um zu belegen, dass erstens die Polizei häufig die Nationalität von Tatverdächtigen benenne und zweitens die Medien häufig über derartige Taten berichteten. Im ersten Punkt ist ihm vielleicht noch zuzustimmen, auch wenn die Erhebungen teilweise schwammig bleiben; so sagt er, dass ausländische Verdächtige häufiger genannt werden, als sich aus ihrem Anteil an allen Kriminellen rechtfertigen ließe. Das kann stimmen, muss es aber nicht. Denn natürlich sind schwerwiegende Taten gegen körperliche Gesundheit und sexuelle Selbstbestimmung berichtenswerter als kleine Ladendiebstähle oder dergleichen. Wenn Ausländer unter den besonders schweren Verbrechen zusätzlich stärker vertreten sind, als in der Gesamtzahl aller Verbrechen, kann ein solches Ungleichgewicht sogar gerechtfertigt sein.

Soziale Faktoren wichtiger als Herkunft? Kein Widerspruch

Der zweite Punkt hingegen hält einer Überprüfung nicht stand. Dafür stützt Ziegler sich auf eine Auswertung über Messerangriffe des Mediendienstes Integration, sprich: der Migrationslobby. Dort wird beklagt, dass “besonders häufig” über tödliche Attacken durch Asylbewerber berichtet werde. Diese “besondere Häufigkeit” ist allerdings ein relativer Begriff – und ohne einen seriösen Vergleichsmaßstab nicht viel wert. So wird als Referenz nur genannt, dass eine Dunkelfeldstudie aus Niedersachsen ergab, dass deutsche Schüler sogar öfter ein Messer bei sich tragen würden als ausländische Schüler. Relevant wäre hier aber nicht der reine Besitz, sondern der Einsatz eines Messers gewesen.

Ziegler behauptet auch, der sozioökonomische Hintergrund sei relevanter als das Herkunftsland. Sprich: Armut und Bildungsstand seien die größeren Einflussfaktoren als die Nationalität. Auf einer rein philosophischen Ebene mag er mit diesem Argument sogar punkten; faktisch lassen sich diese Variablen jedoch nicht voneinander trennen: Ein Land wie Afghanistan oder Somalia liegt eben beim Thema Wohlstand und Schulwesen weit hinter Deutschland. So oder so: Wichtig ist nicht, warum, sondern dass Asylbewerber häufiger als Deutsche kriminell werden. Das gilt auch für das häufig hervorgebrachte Argument, dass die Kriminalität der Asylbewerber sich vor allem aus deren demographischer Zusammensetzung ergäbe. Junge Männer seien eben kulturübergreifend krimineller.

Berechtigte Unterscheidung zwischen deutsch und nicht-deutsch

Gerade das allerdings wäre ein gutes Argument gewesen, sie 2015 eben nicht scharenweise ins Land zu lassen; ganz abgesehen davon, dass selbst unter Berücksichtigung dieser Faktoren ein kriminelles Übergewicht bleibt. Das heißt zum Beispiel: Nicht nur gibt es unter den syrischen Flüchtlingen anteilig mehr junge Männer; auch der einzelne junge syrische Mann ist immer noch signifikant häufiger kriminell als der einzelne junge deutsche Mann. Maria Ladenburger wird diese Debatte übrigens kaum geholfen haben. Sie dürfte in den letzten Momenten ihres Lebens furchtbare Qualen durchlebt, aber kaum den Gedanken gefasst haben: Wäre mein Täter kein junger, männlicher Afghane, sondern eine alte, weibliche Afghanin, wäre ich in Sicherheit!

Ziegler kommt zum Abschluss: Selbst wenn regelmäßig und immer die Nationalität eines Tatverdächtigen genannt würde, hätten die Populisten immer noch Anlass, Angst vor dem „vermeintlich(!) Fremden“ zu schüren. Die AfD würde eben auch bei deutschen Staatsbürgern nach einem Migrationshintergrund oder dem Vornamen fragen, um weiterhin “zwischen deutsch und nicht-deutsch zu unterscheiden”. Ja, das würde sie. Und das auch völlig zurecht: In den vergangenen Jahren wurden die Hürden für die Einbürgerung herabgesetzt. Ein Afghane kann im Rekordtempo zum deutschen Staatsbürger werden. Ob er allein dadurch aber seine archaische Prägung durch eine demokratische Gesinnung austauschen wird? Wohl kaum. Die USA machen es hier besser: Dort wird eben nicht die Staatsbürgerschaft, sondern die Rasse von Kriminellen erfasst. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Schwarze haben eine 8-fach höhere Mordrate als Weiße.