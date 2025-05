Neros Transfrau und schwarze englische Ureinwohner: Woke Geschichtsklitterung in Großbritannien

In England ist die Selbstzerstörung der eigenen Kultur infolge des woke Wahns innerhalb Europas wohl am weitesten fortgeschritten. Was dortigen Schülern im Unterricht an hanebüchenem Schwachsinn zugemutet wird, übersteigt jede normale Vorstellungskraft. Der Geschichtsunterricht wurde so gründlich „dekolonialisiert“, dass man ihn nur noch als schlechten Witz bezeichnen kann, wie eine Untersuchung der Denkfabrik „Policy Exchange“ ergab. Für die britische Geschichte entscheidende militärische Siege wie die Schlachten von Azincourt 1415, Trafalgar 1805 oder Waterloo 1815, werden so gut wie gar nicht mehr behandelt: Nur noch in rund 11 Prozent der Schulen sind diese einstigen nationalen Schlüsselereignisse Unterrichtsthema. Stattdessen erfahren die Schüler blühenden ideologietriefenden Nonsens wie etwa, dass der römische Kaiser Nero eine „Transfrau“ geheiratet habe oder das jahrtausendealte neolithische Monument Stonehenge “von Schwarzen” erbaut worden sei.

Natürlich handelt es sich bei alledem schon um keine Geschichtsklitterung mehr, sondern nur noch um die reine Idiotie woker Aktivisten, wie sie ironiefrei und mit Wahrheitsanspruch in dem landesweit verwendeten Schulbuch „Brilliant Black British History“ verbreitet wird. Noch weitere Absurditäten finden sich in diesem kanonisierten “Lernmaterial”: „Großbritannien war mehr als 7.000 Jahre lang ein schwarzes Land, bevor die Weißen kamen“, heißt es darin allen Ernstes – und natürlich ohne den allergeringsten plausiblen Beleg. 83 Prozent der weiterführenden Schulen, so “Policy Exchange”, hätten mittlerweile ihren Geschichtslehrplan geändert, um das Unterrichtsfach zu „dekolonisieren“.

Genitalverstümmelung von Sklaven als historisches Beispiel für Geschlechtsumwandlung

In zu vielen Fällen sei dieser Prozess allerdings schon viel zu weit gegangen, da er dazu führe, „dass radikale und umstrittene Interpretationen der Vergangenheit als Tatsachen vermittelt wurden oder Anekdoten aus interessanten Lebensgeschichten ein tieferes Verständnis der zentralen Triebkräfte der Geschichte ersetzten“. Zudem habe man zahlreiche Fälle identifiziert, „in denen minderwertige Materialien verwendet wurden, um umstrittene Erzählungen als Tatsachen zu vermitteln“. In manchen Materialien würde sogar „die Genitalverstümmelung eines Sklaven als eine Form der ‚Geschlechtsumwandlung‘ gepriesen.“

Ein Sprecher des britischen Bildungsministeriums behauptete: „Die Lehrplan- und Bewertungsüberprüfung befasst sich mit der Frage, wie jungen Menschen ein breiter und ausgewogener Lehrplan ermöglicht werden kann.“ Der Historiker Lord Roberts hielt dagegen: „Es ist wichtig, dass Schüler die Geschichte ihrer eigenen Nation auf eine Weise lernen, die mehr bewirkt, als ihnen nur Scham über unsere Vergangenheit einzuimpfen.“ Genau das ist aber der Sinn hinter dieser bizarren Gehirnwäsche: Die eigene nationale „weiße“ Identität soll ausgelöscht und den Kindern stattdessen eine multiethnische, multikulturelle Vergangenheit eingetrichtert werden, die es in Wahrheit nie gab – um so die Zukunft nach dem verqueren Willen der Woken gestalten zu können. Dieses Vorhaben muss früher oder später zu Spaltungen führen, die sich dereinst in bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen entladen könnten – wie sich leider schon überall in Nord- und Westeuropa beobachten lässt.