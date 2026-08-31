Neubauers Entnazifizierung für Dummies

Eine Woche vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt meinte nun auch noch Klimafanatikerin Luisa Neubauer, sich mit einer ihrer unterirdischen Einlassungen zu Wort melden zu müssen – und erreichte dabei einen neuen Tiefpunkt an Geschmacklosigkeit. Jahrelang blieb Neubauer eine kritische Reflexion der eigenen familiären Nazi-Vorgeschichte schuldig – doch nun muss selbst ihr Urgroßvater, der bei der SS war, dafür herhalten, von ihr für absurde Warnungen vor der AfD instrumentalisiert zu werden. In einem Instagram-Video verkündet sie, dass der Name ihres Urgroßvaters im Suchtool der „Zeit“ für SA- und SS-Akten in über 200 Dokumenten auftauche, die sie alle angesehen habe. Sie schildert dann dessen Karriere bei der Waffen-SS bis zum Standartenführer, einem der höchsten Offiziersränge, so Neubauer. Weiter berichtet sie, wie schmerzhaft es für ihre 93-jährige Großmuttergewesen sei, erst Jahrzehnte nach dem Kennenlernen mit dem Vater ihres Ehemanns von dessen Nazi-Vergangenheit zu erfahren; vor allem, weil „ihr eigener Vater unter den Millionen Menschen war, die in Konzentrationslagern ermordet wurden“.

Was Neubauer hier abliefert, das Mäandrieren zwischen Abstammung von Täter und Opfer gleichermaßen, ist zunächst einmal ein perfides Ablenkungsmanöver – denn die Verstrickungen des Reemtsma-Clans reichen viel weiter als die bloße SS-Mitgliedschaft einzelner Akteure. Zwar waren die führenden Köpfe der Familie – vor allem die drei Brüder Hermann, Philipp und Alwin – ursprünglich keine ideologischen Nazis, sie profitierten aber massiv vom NS-Regime und passte sich opportunistisch an, um die Marktführerschaft ihres Zigarettenkonzerns zu sichern und auszubauen. Philipp F. Reemtsma (der eigentliche Konzernlenker) war nie NSDAP-Mitglied; Luisas Urgroßvater Alwin (seine vollständigen Vornamen lauteten Alwin Siegfried Fürchtegott) hingegen machte dann später in der SS Karriere. Schon 1932 traf Philipp Reemtsma persönlich Hitler, Rudolf Heß und Max Amann – und fortan durfte Reemtsma in NSDAP-Publikationen werben, anfänglich für 500.000 Reichsmark. Das war ungewöhnlich, weil Hitler die jüdischen Partner und Manager des Unternehmens kritisiert hatte.

Die realen Familienverwicklungen

Um sich trotzdem die Gunst des Diktators zu sichern, flossen ab 1933 hohe Reemtsma Spenden an NSDAP, SA, SS und HJ; alleine 1933/34 waren es rund 4,5 Millionen Mark (die heutige Kaufkraft wären über 25 Millionen Euro). Zusätzlich gab es Zuwendungen an einzelne Funktionäre – etwa 40.000 Mark an Waffen-SS-General Sepp Dietrich oder 35.000 Mark an den Hamburger Gauleiter Karl Kaufmann. Zentral war die Beziehung zu Hermann Göring: Reemtsma stand wegen alter Korruptions- und Steuerverfahren sowie SA-Angriffen unter Druck; Göring ließ die Ermittlungen 1934 niederschlagen. Dafür zahlte das Unternehmen zunächst 3 Millionen Reichsmark und anschließend jährlich etwa 1 Million – insgesamt über 12 Millionen Reichsmark plus Geschenke. Auch Görings Staatssekretär Paul Körner erhielt als “Beirat” der Firma über 300.000 Mark. Der Konzern dominierte den Zigarettenmarkt mit bis zu 75 Prozent Anteil und steigerte die Gewinne kontinuierlich – die wirtschaftliche Basis des Vermögens, dem letztlich auch das Millionärstöchterchen Luisa Neubauer ihren Wohlstand verdankt. Philipp Reemtsma wurde 1939 Wehrwirtschaftsführer und Leiter der Fachuntergruppe Zigarettenindustrie. Zigaretten wurden an alle Wehrmachtssoldaten, auch Minderjährige (!), verteilt.

Positiv zu erwähnen ist, dass das Unternehmen mehreren jüdischen Partnern und Mitarbeitern wie David Schnur bei der Emigration half; ebenso förderte Hermann F. Reemtsma den von den Nazis als „entartet“ abgestempelten Bildhauer Ernst Barlach. Gleichzeitig profitierte der Konzern jedoch von Arisierungen. Reemtsma produzierte in Zusammenarbeit mit dem Propagandaministerium und Heinrich Hoffmann auch millionenfach verkaufte Sammelalben mit NS-Motiven, darunter „Adolf Hitler. Bilder aus dem Leben des Führers“ mit 2,83 Millionen Exemplaren oder „Deutschland erwacht“. Besonders übel waren die Verwicklungen der Familie in Zwangsarbeit, namentlich in den besetzten Gebiete. Besonders auf der 1941 eroberten Krim setzte die Tochterfirma Krim Orienttabak-Anbau GmbH („Koran“) über 28.000 Zwangsarbeiter ein, darunter viele Kinder. Reemtsma-Mitarbeiter blieben dort bis 1944 zur „Erntesicherung“ vor Ort, die die faktisch Sklavenarbeit beabsichtigten. Auch in deutschen Werken und auf dem Landsitz Trenthorst wurden Zwangsarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen versuchte sich viel später durch Einzahlung in die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ von dieser historischen Schuld reinzuwaschen.

Gipfel der Heuchelei

Nach dem Krieg wurden Philipp und Alwin interniert, Philipp wurde wegen der Zahlungen an Göring angeklagt und zunächst verurteilt; das Verfahren wurde später eingestellt. Im Entnazifizierungsverfahren wurden die Brüder als Mitläufer beziehungsweise “Entlastete” eingestuft. Philipp übernahm wieder die Leitung, bis das Unternehmen in den folgenden Jahrzehnten schrittweise verkauft wurde. Die Geschichte der Familie Reemtsma kann daher als typisches Beispiel für unternehmerische Anpassung, Nutznießertum und Profitstreben im NS-Staat, ohne dass die führenden Brüder fanatische Nationalsozialisten waren. Detailliert aufgearbeitet sind die kompromittierenden Verbindungen zum NS-Regime in Erik Lindners Buch „Die Reemtsmas“, dem auch die meisten der obigen Informationen entnommen sind.

Luisa Neubauer ist ihrer hereditären Veranlagung jedenfalls insofern treu geblieben, als sie ebenso wie diese auch dem heutigen ideologischen Paradigma blind hinterherdackelt und sich zum eigenen Vorteil als systemgefällige Aktivistin profiliert. Damals ging es um Deutschtum, Herrenrasse und Volksreinheit – heute um Klima, Haltung und Vielfalt. Die Kollateralschäden der Verirrungen zeigen sich immer erst, wenn es zu spät ist. Dass Neubauer diese selbstkritische Reflexion nicht leisten kann, mag man ihrem überschaubaren Intellekt nachsehen. Wenn aber ausgerechnet sie sich nun derart oberflächlich und selektiv mit ihrer Familiengeschichte befasst und dies erkennbar nur zu dem Zweck tut, absurd verharmlosende Gleichsetzungen zwischen NSDAP und der heutigen bürgerlichen Opposition in Deutschland zu propagieren, ist der Gipfel der Heuchelei erreicht.

Wenn sich Grüne mit der Vergangenheit auseinandersetzen…

Seit Jahrzehnten, so Klein-Luisa, habe sich ihre Großmutter sich für Aufarbeitung und Reparation, für Frieden, Demokratie, Nachhaltigkeit eingesetzt. „Und ich höre ihr zu, wie sie jetzt, am Ende von ihrem Leben, auf die Umfragewerte verweist“, so Neubauer weiter. Dabei frage sie sich, „was es heißt, aus der Geschichte zu lernen“. Die Antwort in ihrem Fall: Gar nichts – weil sie erkennbar nichts daraus gelernt hat. Pathetische Statements wie “jetzt ist keine Zeit für Gleichgültigkeit“ und Appelle an ihre Follower, nicht stumm zuzusehen, „wenn Rechtsextreme historische Wahlsiege vorbereiten“, zeigen, dass Neubauer weder die Abgründe der deutschen Geschichte 1933-1945 begriffen noch das Wesen der eigentliche Demokratie begreifen hat. Dass sie als Alibi nachschiebt, die Rechtsextremen von heute seien nicht die NSDAP von früher, hindert sie nicht daran, von der „Zerstörungskraft” zu schwafeln, die “in diesem neuen Faschismus lauert“. Es komme auf Millionen ganz normale Menschen an, die in dieser Zeit eine Entscheidung fällen und überlegen, was der eigene Beitrag gegen den Faschismus ist, so Neubauer.

Was sie hier absondert, steht paradetypisch für das, was dabei herauskommt, wenn sich Grüne mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Wer mit primitivsten Mitteln einen direkten Bogen vom eigenen SS-Urgroßvater zur AfD spannt und die wesentlichen komplexeren wahren Schuldmomente der eigenen Familie ignoriert, ist weder moralisch noch geistig ernstznehmen. Genau wie ihre Genossen und das gesamte politisch-mediale Kartell ist Neubauer so ahnungslos und geschichtsblind, dass sie nicht die geringste Ahnung hat, was Faschismus überhaupt ist. Dennoch wirft sie mit diesem Begriff um sich und missbraucht den Nationalsozialismus für ihre ewige Selbstinszenierung. Nach “Fridays for Future”, deren Gesicht sie war, kräht längst kein Hahn mehr – und ddeshalb sucht sie fieberhaft nach anderen Möglichkeiten, um sich öffentliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Fabulieren über Faschismus

Bei ihrem ebenso einfältigen Publikum kann sie mit ihren abwegigen historischen Vergleichen und dem verlogenen Getue, mit dem sie sich als eifrige Studentin ihrer eigenen, nationalsozialistisch vorbelasteten Familiengeschichte darbietet, punkten. Ansonsten ist jedem, der nur ein wenig Ahnung von Geschichte im Allgemeinen und vom Nationalsozialismus im Besonderen hat, klar ersichtlich, welchen haarsträubenden Unfug sie hier zusammenfabuliert. Die AfD ist weder rechtsextrem, noch hat sie auch nur die allergeringsten Ähnlichkeiten mit der NSDAP – und “Faschismus“ ist etwas völlig anderes. Dafür ähneln jedoch die Methoden, die dieser Staat ergreift, um eine legitime Oppositionspartei zu schädigen, dem, was Faschisten tun. Und auch der heutige NGO-Komplex mit seiner Regierungs- und Staatsmedienvernetzung, dessen Ausblühung auch Luisa Neubauers Prominenz ist, weist ungute Parallelen zu der Staatsnähe einflussreicher Konzerne im Dritten Reichs auf, zu denen eben auch Reemtsma gehörte.

Wenn, dann wäre das die passende Parallele zwischen damals und heute – und nicht die wahnhaften Gleichsetzungen von blau mit braun. Leider strotzen Neubauers jüngste Einlassungen nur so von Dümmlichkeit und Oberflächlichkeit – sei es zum Klima, zur AfD oder zu was auch immer sie meint, ihren völlig unfundierten Senf dazugeben zu müssen. Nichts von dem, was ihrem Plappermaul entfleucht, zeugt von wirklichem Wissen. Ihre Ahnen machten ihr Geld mit schädlichen Nikotinprodukten – und ihr Geschäftsmodell ist eben die hysterische Empörung über erfundene Missstände, die eine dekadente Blase sich fortwährend zur Rechtfertigung der eigenen totalitären Ziele und selbstgefälligen Nabelschauen ausdenkt, weil sie zuviel Zeit und Muße hat und es ihr viel zu gut geht. Ausschließlich in einer spätdekadenten zerfallenden Gesellschaft, deren Allgemeinbildungsniveau sich dem Nullpunkt nähert, können solche Figuren ernst genommen werden.