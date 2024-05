Neue Beweise für Laborursprung von Corona – ist die nächste Pandemie schon in Arbeit?

Der Hamburger Physik-Professor Roland Wiesendanger, der sich große Verdienste um die Aufdeckung des Skandals um die berüchtigte Gain-of-function-Virenforschung erworben hat, mit der das Corona-Virus im chinesischen Wuhan systematisch herangezüchtet wurde, hat neue Erkenntnisse zum Thema Labortheorie vorgelegt. Während in Deutschland keine Aufarbeitung der Corona-Zeit stattfinde, habe es in den USA und Großbritannien erhebliche Fortschritte gegeben, wobei sich, so Wiesendanger, immer deutlicher ein “enger Zusammenhang zwischen dem Ursprung der Corona-Pandemie im Herbst 2019 und den politisch getroffenen Maßnahmen ab dem März 2020“ offenbare. So habe etwa die Anhörung von Peter Daszak, dem Präsidenten der amerikanischen EcoHealth Alliance (EHA), vor dem US-Kongress ergeben, dass dieser jahrelang die „hoch risikoreiche Gain-of-function-Forschung mit Coronaviren“ durchgeführt habe, durch welche diese infektiöser und für den Menschen leichter übertragbar gemacht werden – und zwar gemeinsam mit Wissenschaftlern des Wuhan-Instituts für Virologie. Also genau in der Stadt in China, in der die Corona-Pandemie ausgebrochen ist.

Besonders hervorzuheben sei, dass Daszak gemeinsam mit Wissenschaftlern des Wuhan-Instituts für Virologie kurz vor Ausbruch der Pandemie einen Forschungsantrag konzipiert habe, in dem detailliert die künstliche Synthese eines neuen Sars-artigen Coronavirustyps vorgeschlagen wurde, „dessen Eigenschaften in frappierender Weise mit dem wenig später auftretenden Sars-CoV-2 Virus übereinstimmen“. Daszak befürwortete damals in seinem Antrag, dass die Forschungen nicht in einem US-Labor, sondern in Wuhan durchgeführt werden, weil dort die Sicherheitsbedingungen weniger streng seien. Der Antrag wurde in dieser Form zwar abgelehnt; Daszak erhielt dennoch neue Forschungsgelder – von einer Unterabteilung der amerikanischen National Institutes of Health (NIH) unter Leitung von Anthony Fauci, dem späteren höchsten Gesundheitsbeamten der USA.

Menschgemachter “Pandemie”-Hintergrund

Fauci war einer der glühendsten Befürworter der Gain-of-function-Forschung und vertrat die Auffassung, dass der Erkenntnisgewinn dieser Art von Forschung das Risiko einer damit möglicherweise ausgelösten Pandemie rechtfertigen würde. Dementsprechend tat er alles, um den Zusammenhang mit dem Ausbruch des Virus zu bestreiten und zu verschleiern. Auch der deutschen “Corona-Star” und Systemwissenschaftler Christian Drosten soll laut Wiesendanger engste Kontakte zum Wuhan-Labor unterhalten haben, ohne diese klaren Interessenkonflikte je offengelegt zu haben. Daszak wurden nach der jüngsten Anhörung nun sämtliche staatlichen Unterstützungen entzogen. In der Begründung hieß es: „Die im Protokoll enthaltenen Informationen stellen einen ausreichenden Beweis dafür dar, dass die Suspendierung und der vorgeschlagene Ausschluss der EHA aus einem so schwerwiegenden oder zwingenden Grund erforderlich sind. … EHA darf keine Geschäfte mit der US-Bundesregierung als Agent oder Vertreter anderer Auftragnehmer oder als Agent oder Vertreter anderer Teilnehmer an Bundeshilfsprogrammen tätigen.“

Wiesendanger erinnert daran, dass Daszak – gemeinsam mit unter anderem Christian Drosten – zu den Initiatoren eines Artikels in der medizinischen Fachzeitschrift „The Lancet“ vom 19. Februar 2020 gehörte, in der 27 Virologen jeden Zweifel an einem natürlichen Ursprung des Virus als „Gerüchte“, „Fehlinformationen“ und „Verschwörungstheorien“ verdammt hatten. Diese Leugnung eines menschgemachten “Pandemie”-Hintergrunds wurde dann quasi zur kanonischen Lesart der gesamten Corona-Zeit. Obwohl es von Anfang an mehr als plausible Hinweise darauf gab, dass das Virus künstlich gezüchtet wurde, durfte es nicht ausgesprochen werden, ohne dass man ins Lager der „Wissenschaftsfeinde“, Paranoiker und Schwurbler verbannt wurde.

Gemeingefährliche Forschungen

Mitglieder des Covid-Untersuchungsausschusses des US-Kongresses schrieben nun vor drei Wochen, am 7. Mai, an Außenminister Antony Blinken: „Diese Dokumente enthalten äußerst relevante Informationen, die Folgendes glaubhaft machen: 1) Covid-19 entstand durch einen Laborunfall in Wuhan, China; 2) die KPCh verhinderte eine umfassende Untersuchung dieser Angelegenheiten und behinderte sie sogar; und 3) eine nahtlose Beziehung zwischen dem WIV und der Chinesischen Volksbefreiungsarmee. [Dabei steht die Abkürzung WIV für das Wuhan Institut für Virologie.]“ Und der ehemalige britische Politiker Michael Gove erklärte vor dem britischen Untersuchungsausschuss: „Wir waren nicht so gut vorbereitet, wie wir es idealerweise hätten sein sollen. Ich denke, das ist wahr. Auch hier liegt es in der Natur der Tatsache, dass das Virus neu war, und tatsächlich denke ich, dass dies wahrscheinlich über den Rahmen der Untersuchung hinausgeht, einer umfassenden Beurteilung, die davon ausgeht, dass das Virus selbst vom Menschen verursacht wurde, und das bringt auch gewisse Herausforderungen mit sich.“ Gove fügte hinzu, dass es „ein erhebliches Maß an Einschätzungen gab, die darauf hindeuteten, dass das Virus selbst vom Menschen verursacht wurde“.

Mehr denn je bestätigt sich somit der Verdacht, dass das Corona-Virus tatsächlich als Folge gemeingefährlicher Forschungen entstand (und freigesetzt wurde), die die natürlichen Eigenschaften von Viren bewusst manipulieren, um sie gefährlicher zu machen. Diese ungeheuerlichen Zusammenhänge wurden – und werden weiterhin – mit allen Mitteln vertuscht. Dadurch wurde schließlich eine epochale weltweite Gesundheitskrise ausgelöst, die wirtschaftliche und psychosoziale Schäden sowie politische Polarisierungen zur Folge hatte, die bis heute überhaupt nicht zu bemessen sind. Und dabei sind die katastrophalen Folgen der kriminell unverantwortlich und in aller Eile auf den Markt geworfenen, völlig unausgereiften Impfstoffe noch gar nicht eingerechnet. Es handelt sich dabei fraglos um den wohl größten Skandal aller Zeiten und um ein beispielloses Menschheitsverbrechen. Und trotzdem wird die Gain-of-function-Forschung weiter fortgesetzt. Niemand weiß, welche sonstigen teuflischen Viren sie bereits entwickelt hat, die dann – absichtlich-unabsichtlich? – bei Bedarf (oder beim nächsten Unfall) auf die Menschheit losgelassen werden. Frei nach Karl Lauterbach: Die nächste Pandemie kommt sicher!