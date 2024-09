Neue Formel für Anti-Aging und Verbesserung der Zellgesundheit – auf natürlichem Weg

Nachdem – wie berichtet – das vom coronakritischen Mediziner Dr. Bodo Schiffmann entwickelte bisherige Erfolgsprodukt Heilnatura NMN zur Zellgesundheit auf Druck der Pharmaindustrie, die um eigene Patente und Profite fürchtete, quasi “verboten” wurde, hat Dr. Schiffmann nun nachgelegt – und gemeinsam mit Heilnatura, dem Hersteller natürlicher Nahrungsmittelergänzungs- und Gesundheitsprodukte in bester Bioqualität, ein Nachfolgepräparat entwickelt: Dr. Schiffmann’s NRPlus 250mg + Vitamin C Kapseln. Diese stehen NMN an Power und Verträglichkeit in nichts nach – und sind ein wahrer Poster für den Stoffwechsel, was Energieproduktion in den Zellen und deren natürliche Regeneration anbelangt. NR Plus kann sogar zu einem spürbar vitaleren Leben beitragen.

Die perfekt aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffe sorgen for eine ganze Kaskade gesundheitlicher Vorgänge: Nicotinamid-Ribosid (NR) ist eine Form von Vitamin B3 (Niacin), die als Vorstufe von NAD+ (Nicotinamidadenindinukleotid) fungiert, welches wiederum eine entscheidende Rolle in verschiedenen Stoffwechselwegen spielt – vor allem bei der Umwandlung von Nährstoffen in Energie in den Mitochondrien als „Kraftwerken“ der Zellen. Es fungiert dabei hauptsächlich als Oxidationsmittel. Besonders wichtig ist seine energiereiche Form, NADH, die für die Produktion von ATP unerlässlich ist. NR wird im Körper in NAD+ umgewandelt, was zur Erhöhung des NAD+-Spiegels in den Zellen beitragen kann – was günstig und wichtig ist, weil der NAD+-Spiegel mit zunehmendem Alter oder bei bestimmten Krankheiten abnimmt.

Gute Nachrichten

NAD+ ist auch wichtig für die Reparatur von DNA-Schäden und den Betrieb von Enzymen wie den Sirtuinen, die an der Regulierung von Stoffwechselprozessen und dem Alterungsprozess beteiligt sind. Es wird angenommen, dass die Erhöhung des NAD+-Spiegels durch die Einnahme von NR eine Vielzahl potenzieller gesundheitlicher Vorteile bieten kann, zu denen die Verbesserung des Zellstoffwechsels, Unterstützung der Herzgesundheit und möglicherweise die Verlangsamung des Alterungsprozesses gehören.

In Verbindung mit Vitamin C (Ascorbinsäure), ebenfalls ein Radikalfänger und Antioxidans, das auch als unverzichtbares Coenzym bei der Biosynthese von Kollagen wirkt, wird der Organismus durch Dr. Schiffmann’s NRPlus fit gemacht und gepowert – per deutlich verbesserter Formel. Einfach täglich unzerkaut 1 Kapsel mit ausreichend Wasser einnehmen – und von den zahlreichen günstigen Eigenschaften profitieren: Zelluläre Energieproduktion, verbesserte Mitochondrienfunktion, Zellreparatur und -erneuerung, verbesserte Stoffwechselgesundheit und körperliche Leistungsfähigkeit sowie gehobene kognitive Funktionen. Dies sind gute Nachrichten für jene, die ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf natürlichem Wege steigern wollen!

