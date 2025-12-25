Neue iranische Raketentests: Signale der Abschreckung

Nach iranischen Angaben haben die jüngsten Raketenstarts keinen Testcharakter. Sie sollen vielmehr eine Botschaft senden – nach außen wie nach innen. Was sich am Montag in mehreren Regionen der Islamischen Republik ereignete, war nach Darstellung iranischer Quellen weder eine Routineübung noch ein klassischer Raketentest. Vielmehr handelte es sich um einen weiteren Baustein in einer Serie militärischer Aktionen, mit denen die Raketenstreitkräfte des Landes in den vergangenen Tagen ihre Einsatzbereitschaft demonstrieren wollten. Raketenstarts wurden demnach zeitgleich oder kurz nacheinander von Stützpunkten in Kermanshah, Khorramabad, Shiraz, Teheran und Mashhad durchgeführt. In der offiziellen Lesart Teherans ist dieser Umstand zentral: Die geografische Streuung soll zeigen, dass die iranischen Streitkräfte landesweit handlungsfähig sind und im Falle einer Eskalation nicht auf einzelne Standorte angewiesen wären.

Besondere symbolische Bedeutung kommt dabei den Abschussorten selbst zu. Nach Angaben aus iranischen Militärkreisen handelt es sich um jene Basen, die in früheren Konflikten beschädigt worden waren. Dass von genau dort nun wieder Raketen gestartet wurden, wird als demonstrative Antwort auf frühere Angriffe verstanden – und als Hinweis darauf, dass Verwundbarkeit nicht gleichbedeutend mit dauerhafter Schwächung sei. Bereits in den Tagen zuvor hatten Beobachter ungewöhnliche Bewegungen festgestellt.

Klassisches Instrument strategischer Kommunikation

Raketenwerfer seien wiederholt aus ihren Stützpunkten ausgefahren, in Startposition gebracht und anschließend zurückverlegt worden. Diese Abläufe ähnelten bewusst realen Einsatzszenarien, blieben jedoch zunächst ohne Abschuss. Am Sonntag und erneut am Montag wurde dieses Muster wiederholt – diesmal allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Der Startbefehl wurde erteilt. Auffällig ist nach iranischen Angaben, dass die Raketen nach dem Abschuss wieder unverändert in ihre Basen zurückgebracht wurden. Dies deutet darauf hin, dass keine neuen Systeme erprobt, sondern bestehende Fähigkeiten demonstriert werden sollten. Die Botschaft richtet sich damit weniger an ein Fachpublikum von Militärtechnikern als an potenzielle Gegner.

In der Summe lassen sich die Aktionen als klassisches Instrument strategischer Kommunikation lesen. Teheran signalisiert Wachsamkeit und Bereitschaft, ohne die Schwelle zu einer offenen Eskalation zu überschreiten. Zugleich richtet sich das Signal nach innen: Die Führung zeigt Präsenz, Kontrolle und Handlungsfähigkeit in einer Phase erhöhter regionaler Spannungen. Ob diese Form der demonstrativen Abschreckung zur Stabilisierung beiträgt oder vielmehr neue Unsicherheiten erzeugt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Raketenstarts weniger eine technische Notwendigkeit waren als ein politisch-militärisches Statement.