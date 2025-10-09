Neue muslimische Feiertage – dafür sollen christliche verschwinden: CDU-Politikerin Connemann will Reformationstag abschaffen

Die Islamisierung, noch so gekonnt verbrämt und geleugnet, läuft nach Plan unerbittlich immer weiter – und die “christliche” Union sägt eifrig mit am Stamm der abendländischen kulturellen und spirituellen Grundlagen: Während immer mehr islamische Feiertage eingeführt werden, werden zugleich immer mehr christliche Feiertage zur Disposition gestellt, um die politisch verursachte Wirtschaftskrise abzumildern. Als Antwort auf die maßgeblich von ihrer Partei verursachten Probleme Deutschlands fällt nun Gitta Connemann (CDU), der “Mittelstandsbeauftragten” der Bundesregierung, nichts Besseres ein, als die Abschaffung des Reformationstages vorzuschlagen, der in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen ein gesetzlicher Feiertag ist. „Können wir uns bestimmte Dinge noch erlauben, die Leistungsfähigkeit kosten? Da schaue ich mir etwa den Reformationstag an, bei dem auch bei uns im evangelisch geprägten Niedersachsen die Kirchen leer sind“, so Connemann.

Solches Geschwafel ist typisch für Politiker, die an den wahren Problemen des Landes vorbeireden. Es gibt zahllose Dinge, die „wir“ uns leisten, obwohl sie Leistungsfähigkeit kosten – und an erster Stelle liegt dabei der gigantische politisch-bürokratische Apparat mit seinen sinnlosen und bevormundenden Schikanen, die alles abwürgen und nur überflüssige Belastungen verursachen. Aber hier will Connemann natürlich nicht ansetzen, weil sie selbst ein Teil davon ist. Stattdessen soll den Bürgern ein weiterer Feiertag genommen werden, damit sie noch mehr für diesen dysfunktionalen Staat schuften können.

Akt des vorauseilenden Gehorsams

An den beiden islamischen Feiertagen, die in Schleswig-Holstein unter Connemanns Parteikollegen und faktischem Grünen-U-Boot Daniel Günther CDU) eingeführt werden und die es Muslimen fortan erlaubt, sich jeweils für den ersten Tag des Ramadan- und des Opferfestes freistellen zu lassen, nimmt Connemann natürlich keinen Anstoß. Die Islamanbiederung geht in diesem Fall sogar so weit, dass hier staatliche Sonderrechte gewährt werden, die gar kein religiöses Erfordernis darstellen: Der Ramadan-Beginn ist nicht einmal in islamischen Staaten ein Feiertag. Auch wenn es sich dabei, anders als beim Reformationstag, nicht um gesetzliche Feiertage, sondern um Sonderrechte für Muslime handelt, ist dies dennoch ein weiterer Akt des vorauseilenden Gehorsams gegenüber dem mathematisch unvermeidlichen näherrückenden Befund einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit in Deutschland.

An alldem hat Connemann nichts zu bemängeln – ebenso wenig der rückgratlose Lügenkanzler Friedrich Merz, der jüngst gar die Abschaffung des Pfingstmontags ins Spiel brachte. Mit den Christen kann man’s machen, die Muslime hingegen erhalten auf allen immer mehr Privilegien. Nun sollen Deutsche also auf Feiertage verzichten, die jahrhundertealte kulturelle Ursprünge haben, um noch mehr zu arbeiten – damit dieser Staat noch leichter Schindluder mit dem Geld seiner Bürger treiben kann – gerade auch zugunsten einer zahlenmäßig überwiegend parasitären muslimischen Missbrauchsgemeinschaft zu Lasten des Sozialstaates. So schafft sich dieses Land, wie angekündigt und gewollt, schleichend ab.