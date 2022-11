Neue „Ortskräfte“ eingestellt: Die Ampel sorgt für afghanischen Flüchtlingsnachschub

Die Herholung der nach dem westlichen Debakel in Afghanistan im Land verbliebenen angeblichen „Ortskräfte“ des einstigen Bundeswehrkontingents vor Machtübernahme der Taliban (zuerst im Zuge der Mission ISAF, danach des NATO-Mission Resolute Support Afghanistan) ist noch nicht einmal abgeschlossen, da stellt die Bundesregierung schon wieder neue „Ortskräfte” ein – diesmal im Rahmen der staatlichen Entwicklungsorganisation „Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ), eine dem Bundesentwicklungshilfeministerium unterstehende Hilfsagentur. Die GIZ habe seit August vergangenen Jahres neue nationale Mitarbeiter für das Sicherheits- und Risikomanagement und für Verwaltungsaufgaben eingestellt, teilte eine Sprecherin dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ mit – und das, während die Bundesregierung parallel weiterhin alles daransetzt, frühere „Ortskräfte” sowie deren Angehörige (besser: jeden, der sich als solche bezeichnet) nach Deutschland auszufliegen – dauerhaftes Aufenthaltsrecht und soziale Vollalimentierung inklusive. Dass rechnerisch bald jeder einzelne der in Afghanistan dienenden deutschen Soldaten anscheinend eine ganze Kleinstadt an „Ortskräften“ unterhalten haben muss, scheint hierzulande niemanden stutzig zu machen: Der Begriff wird inzwischen ebenso inflationär verwendet wie „Kriegsflüchtlinge”, „politisch Verfolgte” oder „aus Seenot Gerettete”.

Laut Auswärtigem Amt hat Deutschland seit Rückkehr der Islamisten an die Macht mehr als 26.000 Afghanen (!) offiziell aufgenommen, darunter rund 4.000 direkte „Ortskräfte” – der Rest sind deren Angehörige oder sonstige angebliche Zivilisten. Und der „Vorrat” an ihnen geht anscheinend wundersamerweise nie aus: Man nehme an an, dass sich noch etwa 1.400 Ortskräfte in Afghanistan befänden, denen eine Aufnahme bereits zugesagt worden sei; dass deren Ausreise „bisher noch nicht möglich” war, so die Bundesregierung, liege „in der überwiegenden Zahl der Fälle” daran, dass die Betroffenen über keine Pässe verfügen. Menschen, die also ihre Identität nicht nachweisen können, von denen aber felsenfest gesichert sein soll, dass sie „Ortskräfte“ waren? Eine äußerst vertrauenserweckende Basis für die humanitäre Aufnahme in Deutschland… Doch was ist von dieser Regierung anderes zu erwarten? Im Oktober, als Deutschlands Grenzen bereits wieder mindestens demselben Ansturm wie vor sechs Jahren ausgesetzt waren, hatte die Ampel unbekümmert noch ein Schutzprogramm gestartet, in dessen Rahmen Monat für Monat 1.000 Afghanen nach Deutschland eingeflogen werden.

Sesam-öffne-dich-Ticket nach Deutschland

Heute soll sich zwar der Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestags mit dem dubiosen Thema Ortskräfte befassen – doch bezeichnenderweise will die GIZ-Sprecherin wollte keine Angaben dazu machen, wie viele dieser Hilfsmitarbeiter die Organisation in Afghanistan derzeit beschäftigt – „aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Mitarbeitenden”. Aus informierten Kreisen verlautete jedoch, so „dts“, dass seit der Machtübernahme der Taliban Mitte August vergangenen Jahres rund 200 Ortskräfte eingestellt worden sein sollen. Tatsächlich dürfte deren Anheuerung vor allem dem Zweck dienen, auch weiterhin für reichlich „Nachschub“ an Afghanen nach Deutschland zu sorgen, sollte der Zustrom an früheren „Ortskräften” der Vor-Taliban-Ära versiegen. In Afghanistan hat sich längst herumgesprochen, dass der Status „Ortskraft“ das Sesam-öffne-dich-Ticket zur Bundesrepublik ist – und in Berlin, wo mit der linksextremen Nancy Faeser eine erklärte Migrationsbefürworterin im Innenministerium sitzt, der die weitere Destabilisierung Deutschlands durch anhaltende Problemzuwanderung gar nicht schnell genug gehen kann, rennen die Anwärter damit offene Türen ein.

Besonders dubios ist, dass zwar „Ortskräfte“ eingestellt werden, deutsche GIZ-Mitarbeiter derzeit aber überhaupt nicht in Afghanistan vor Ort sind – auch deshalb, weil die Bundesregierung die direkte Entwicklungszusammenarbeit nach der Machtübernahme der Taliban nahezu vollständig ausgesetzt hatte. Die Frage stellt sich, wie deren Tätigkeit dann überhaupt kontrolliert werden soll. Darum geht es aber eigentlich gar nicht – sondern in Wahrheit wohl nur darum, einen neuen Vorwand für Folgemigration zu schaffen. Denn sobald die neuen Ortskräfte einseitig erklären, sie befänden sich „in Gefahr”, ist Deutschland prompt sie dar. Ein Sprecher des Bundesentwicklungsministeriums erklärte hierzu explizit: „Wenn im Einzelfall eine Gefährdung vorliegt, unterstützen wir die Menschen bei der Ausreise nach Deutschland.“ Das gelte ausdrücklich sowohl für frühere wie für die neuen Ortskräfte. Noch irgendwelche Fragen?