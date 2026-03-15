“Querdenker”, bitte melden! – Wikipedia blamiert sich mit neuer Kategorie

Wikipedia gilt vielen noch immer als uneingeschränkt seriöse Informationsquelle. Zu Unrecht. Von Anfang an sorgten anonyme „Administratoren“ für politische „Korrektheit“. Inzwischen gibt es zahllose reine Diffamierungsartikel. Der neueste Kategorie: „Person der Querdenkerbewegung“. Von der ursprünglichen Zielsetzung der Online-Enzyklopädie als umfassender Wissenssammlung durch einen kollektiven unzensierten Input bleibt immer weniger übrig. Einer der Mitbegründer hatte dies schon vor einigen Jahren in einem Interview eingestanden: „Die Tage von Wikipedias rückhaltloser Verpflichtung zur Neutralität sind längst Geschichte.“ Wer Unerwünschtes selbst mit Literaturverweisen einfüttert, wird seinen Eintrag nur kurze Zeit lesen können, bevor die Zensur zuschlägt. “Die Wissenschaft®” ist dann immer ganz anderer Meinung…

Von Anfang an hatte etwa der Kirchenkonzern sein Personal bei Wikipedia eingeschleust, um für eine unbescholtene Vergangenheit zu sorgen. Der Standardeintrag zu „Hexen“-Verfolgungen lautet seit Jahren, dass Orte „von der Hexenverfolgung betroffen“ gewesen seien. Demnach hätte es keine Täter und schon gar keine Mitwirkung Geistlicher gegeben, es ist halt einfach so passiert. Unterdrückt wird auch jeder Hinweis darauf, dass es ein Weihnachtsfest schon vor der Ankunft des Kirchenkonzerns gab. Und natürlich sind plötzliche Todesfälle von Personen, die der Kirche missfielen, wie bei René Descartes oder Gotthold Ephraim Lessing, keinesfalls Morde.

Jetzt als eigenes Lemma

Jetzt geht es um die Diffamierung von lebenden Personen – und zwar ist diese nicht länger nur in deren einzelnen Wikipedia-Einträgen unter „Kritik“ integriert, sondern wird als gesonderter Inhalt, als eigenes Lemma präsentiert. Im neuen Artikel „Kategorie: Person der Querdenkerbewegung“ werden derzeit 21 Personen (in alphabetischer Reihenfolge) geführt:

Michael Ballweg

Sucharit Bhakdi

Heinrich Fiechtner

Jürgen Fliege

Rainer Füllmich

Daniele Ganser

Attila Hildmann

Ken Jebsen

Anselm Lenz

Xavier Naidoo

Ralph T. Niemeyer

Milena Preradovic

Karina Reiß

Gerd Reuther

Franz Ruppert

Bodo Schiffmann

Martin Schwab

Andreas Sönnichsen

Alice Weidel

Michael Wendler

Wolfgang Wodarg

Mediales Konstrukt “Querdenkerbewegung”

Nicht nur, dass eine „Querdenkerbewegung“ ein mediales Konstrukt darstellt (wer soll glauben, dass Milena Preradovic und Alice Weidel gemeinsam agierten?); längst ist von offizieller Seite und in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten belegt, dass diejenigen, die “Covid-19“ frühzeitig als Anschlag auf die Bevölkerung entlarvt hatten, in allen Belangen Recht hatten. Selbst die WHO distanziert sich inzwischen von den Maßnahmen und will auf einmal nichts davon gefordert haben. Vor diesem Hintergrund lässt sich die neue Wikipedia-Kategorie in Wirklichkeit als Auszeichnung für besonders hellsichtige Geister verstehen.

Historisch waren „Querdenker“ schon immer die kleine Minderheit, die die Menschheit vorangebracht haben. Vor der “Pandemie” war der Begriff “Querdenker” rundum positiv konnotiert, heute wird es als abwertendes Etikett für kritische Mahner genutzt. Gerade deshalb ist es eigentlich als Auszeichnung zu verstehen – und da diese natürlich weit mehr als nur den 21 Genannten gebührt, sollten möglichst viele Menschen noch weitere Personen eintragen. Entweder müssen die Administratoren dann täglich löschen und ihre Löschungen begründen – oder die Liste wäre bald so lange, dass sich so viele Personen gar nicht geirrt haben können. Deshalb: Querdenker, bitte melden!

Hinweis: Der Wikipedia-Artikel scheint zwischendurch wiederholt vom Netz genommen und durch dieses Kapitel ersetzt worden zu sein, was darauf hindeutet, dass sich intern offenbar bei manchen Admins Widerstand regt…

Zu den Autoren: Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Dr. Renate Reuther ist Historikerin. Zusammen haben sie vier Bücher verfasst.