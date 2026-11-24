Morgen, am 25. November 2026, soll das Europäische Parlament über eine umfassende Reform des europäischen Arzneimittelrechts abstimmen. Was zunächst nach einer technischen Überarbeitung bestehender Vorschriften klingt, hat eine Diskussion über grundlegende Bürgerrechte ausgelöst. Die Rechtsanwältin Renate Holzeisen warnt eindringlich davor, dass mit dem neuen Arzneimittelkodex die Haftung von Arzneimittelherstellern und Ärzten praktisch aufgehoben und sogar die zwangsweise Verabreichung nicht zugelassener Arzneimittel ermöglicht werden könnte. Dabei handelt es sich um weit mehr als drastische Vorwürfe! Zunächst einmal gilt es zu eruieren, was tatsächlich im Gesetz steht. Was gilt bereits heute – und welche Rechte bleiben den Bürgern nach der“Reform“?

Im Mittelpunkt der Kritik steht vor allem Artikel 4, Absatz 5 des neuen Arzneimittelkodex. Ihm zufolge sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass Hersteller, Zulassungsinhaber und Angehörige medizinischer Berufe unter bestimmten Voraussetzungen nicht zivilrechtlich oder verwaltungsrechtlich für Folgen einer Arzneimittelanwendung haften. Das betrifft Situationen, in denen eine zuständige Behörde wegen der vermuteten oder bestätigten Ausbreitung gefährlicher Krankheitserreger oder anderer Gefahren die Anwendung eines Arzneimittels empfiehlt oder verlangt. Dabei kann es sich auch um Arzneimittel handeln, die für die betreffende Anwendung nicht zugelassen sind. Bereits hier müssten die Alarmglocken schrillen! Selbstverständlich muss zwingend die Frage gestellt werden, wer denn die Verantwortung trägt, wenn ein Mensch durch eine solche Behandlung gesundheitlichen Schaden erleidet?

Eine Haftungsfreistellung, die tatsächlich schon im Gesetz steht

Was viele jedoch nicht wissen ist, dass es sich dabei um keine neue Regelung handelt. Und hier wird es spannend: Denn bereits in der bisherigen, seit 2001 bestehenden europäischen Arzneimittelrichtlinie findet sich in Artikel 5, Absatz 3 eine nahezu gleichlautende Haftungsfreistellung. Die neue Vorschrift führt also nicht erstmals das Prinzip ein, Hersteller und medizinisches Personal bei bestimmten behördlich veranlassten Arzneimittelanwendungen von der Haftung auszunehmen. Es handelt sich vielmehr um eine Übernahme einer schon bestehenden Regelung. Gerade deshalb ist es notwendig, genauer hinschauen. Denn der entscheidende Absatz betrifft die Produkthaftung. Die bisherige Richtlinie enthält schon – unmittelbar nach der Haftungsfreistellung – eine wichtige Einschränkung: in Artikel 5, Absatz 4 wird ausdrücklich klargestellt, dass die Haftung für fehlerhafte Produkte von der besonderen Haftungsfreistellung nicht berührt wird. Das bedeutet, dass die Produkthaftung grundsätzlich bestehen bleibt, wenn durch ein fehlerhaftes Arzneimittel Schaden entsteht. Auch eine weitere EU-Regularie, die europäische Produkthaftungsrichtlinie von 2024, sieht ausdrücklich Schadensersatzansprüche für Menschen vor, die durch fehlerhafte Produkte geschädigt werden.

Allerdings muss hier präzise unterschieden werden: Nicht jede unerwünschte Nebenwirkung macht ein Arzneimittel nämlich automatisch zu einem fehlerhaften Produkt. Entscheidend sind unter anderem die berechtigten Sicherheitserwartungen, die Produktinformationen und die Umstände des jeweiligen Falls. Die wirklich entscheidende Frage ist, ob der bisher ausdrücklich festgeschriebene Schutz der Produkthaftung im neuen Arzneimittelkodex unverändert erhalten bleibt? Falls die bisherige Klarstellung fehlt, muss geprüft werden, ob sie durch andere Vorschriften vollständig ersetzt wird oder ob dadurch neue rechtliche Unsicherheiten entstehen. Das ist keinesfalls eine nebensächliche Formulierungsfrage. Es betrifft unmittelbar die Möglichkeiten geschädigter Menschen, ihre Ansprüche durchzusetzen. Aus dem Fehlen einer solchen Klarstellung allein ließe sich allerdings noch nicht ableiten, dass sämtliche Schadensersatzansprüche abgeschafft wären. Es lässt sich – gerade mit Blick auf experimentelle mRNA-Vakzine – aber vermuten, dass diese Unbestimmtheit zum Vorteil der Pharmaindustrie ausgelegt wird, zumal im Lichte der Impfstoffverträge, die weitreichende Haftungsfreistellungen der Hersteller explizit beinhalten.

Dürfen Behörden künftig Impfungen erzwingen?

Impfen ist das wesentliche Stichwort: Denn ein zweiter Vorwurf gegen die morgen zur Abstimmung gestellten Novelle betrifft das Wort „verlangen“. Rechtsanwältin Holzeisen sieht darin die Möglichkeit, Menschen sogar zur Behandlung mit nicht zugelassenen Arzneimitteln zu zwingen. Doch auch hier müssen zwei Dinge auseinandergehalten werden. Eine Behörde kann unter bestimmten Voraussetzungen die Anwendung eines Arzneimittels im Rahmen einer gesundheitlichen Notlage anordnen oder verlangen. Daraus folgt nicht automatisch, dass ein einzelner Bürger gegen seinen Willen behandelt werden darf. Für einen tatsächlichen medizinischen Eingriff gegen den Willen eines Menschen wären gesonderte gesetzliche Grundlagen erforderlich. Außerdem müssten die geltenden Grundrechte und die Anforderungen der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Artikel 4, Absatz 5 enthält selbst keine ausdrückliche Ermächtigung zu einer allgemeinen Impfpflicht oder zur zwangsweisen Verabreichung von Arzneimitteln. Auch ist ein nicht zugelassenes Arzneimittel nicht automatisch mit einem experimentellen Impfstoff gleichzusetzen. Trotzdem bleibt eine wichtige Frage bestehen, nämlich wie weit staatliche Behörden in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation gehen dürfen?

Besonders bemerkenswert ist eine Formulierung, die sowohl im bisherigen als auch im vorgesehenen neuen Arzneimittelrecht vorkommt: Es genügt “unter bestimmten Voraussetzungen” bereits die “vermutete Ausbreitung” eines gefährlichen Krankheitserregers. Eine “bestätigte Ausbreitung” ist für die Anwendung dieser besonderen Regelung also nicht zwingend erforderlich. Schon ein Verdacht kann also ausreichen. Das mag medizinisch sinnvoll sein, wenn eine gefährliche Entwicklung frühzeitig eingedämmt werden muss – schafft aber auch erhebliche Verantwortung für diejenigen, die solche Entscheidungen treffen (und wie diese bei Corona wahrgenommen wurde, ist noch allzu gut in Erinnerung). Wer beurteilt, ob die Gefahr tatsächlich besteht? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse müssen vorliegen? Und wie wird verhindert, dass aus einer vorsorglichen Maßnahme eine unverhältnismäßige Einschränkung individueller Rechte wird? Diese Fragen gehören zwingend zu einer ernsthaften parlamentarischen Debatte.

Gesundheitsschutz darf Verantwortung nicht ersetzen

Ein Staat muss in einer gesundheitlichen Notlage handlungsfähig bleiben. Er muss gegebenenfalls auch Medikamente einsetzen können, für die noch keine reguläre Zulassung für den vorgesehenen Zweck besteht. Doch daraus darf unter keinen Umständen ein rechtsfreier Raum entstehen. Wenn Behörden außergewöhnliche Maßnahmen empfehlen oder verlangen, müssen Verantwortlichkeiten eindeutig geregelt sein. Hersteller müssen für fehlerhafte Produkte einstehen. Medizinische Entscheidungen müssen nachvollziehbar bleiben. Geschädigte Menschen brauchen wirksame rechtliche Möglichkeiten, ihre Ansprüche geltend zu machen. Eine Haftungsfreistellung darf nicht dazu führen, dass berechtigte Ansprüche praktisch ins Leere laufen.

Es gibt zentrale Aspekte und Probleme, die das Europäische Parlament vor einer endgültigen Verabschiedung der Reform eigentlich zunächst klären müsste. So sollten insbesondere folgende Fragen eindeutig beantwortet werden:

Bleibt die Haftung für fehlerhafte Arzneimittel in allen betroffenen Fällen erhalten?

Welche Verantwortung tragen Hersteller und Ärzte bei vermeidbaren Fehlern?

Wer haftet, wenn eine behördlich veranlasste Anwendung zu Schäden führt, obwohl kein Produktfehler vorliegt?

Welche Entschädigungsmöglichkeiten haben die Betroffenen?

Welche rechtlichen Grenzen gelten für behördlich verlangte Arzneimittelanwendungen?

Unmissverständliche gesetzgeberische Festlegung? Von wegen

Es genügt nicht, dass diese Fragen irgendwo in komplizierten europäischen Rechtsvorschriften beantwortet werden könnten. Die Antworten müssen für die Bürger verständlich und rechtlich eindeutig sein. Mit ihrer Kritik macht Renate Holzeisen auf eine tatsächlich existierende und weitreichende Haftungsregelung aufmerksam; allerdings ist diese Regelung in ihrem Kern nicht neu. Bereits das bisherige europäische Arzneimittelrecht enthält eine entsprechende Bestimmung. Ebenso wenig lässt sich aus dem zitierten Artikel allein ableiten, dass künftig sämtliche Schadensersatzansprüche entfallen oder die EU eine allgemeine Zwangsimpfung ermöglicht. Das macht es jedoch nicht besser – denn es bedeutet gerade nicht, dass genau diese Konsequenzen trotzdem eintreten, wie die gegenwärtige Praxis der Haftungsfreistellung von mRNA-Impfherstellern zeigt. Eigentlich wäre notwendig, dass genau diese Kollektivierung von Schäden und Schonung der Verantwortlichen künftig verhindert wird. Dies gewährleistet die Novelle eben gerade nicht – weshalb diese Reform einer kritischen Prüfung bedürfte.

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Gerade wenn es um Gesundheit, körperliche Selbstbestimmung und mögliche lebenslange Schäden geht, muss der Gesetzgeber unmissverständlich festlegen, wo staatliche Befugnisse enden und individuelle Rechte beginnen. Gesundheitsschutz und Rechtsstaatlichkeit dürfen keine Gegensätze sein. Eine europäische Arzneimittelgesetzgebung muss daher beides gewährleisten: die Handlungsfähigkeit in medizinischen Notlagen und den wirksamen Schutz jedes einzelnen Menschen. Und daran sollte sie sich messen lassen. Was morgen im EU-Parlament zur Abstimmung gestellt ist, wird diesem Anspruch jedenfalls nicht gerecht.