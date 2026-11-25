Man wird sich den Physikunterricht der Zukunft ungefähr so vorstellen dürfen: Herr Proton begegnet Frau Elektron, wobei die geschlechtliche Zuordnung selbstverständlich nicht als Zuschreibung, sondern als Ergebnis eines ergebnisoffenen Selbstfindungsprozesses verstanden werden muss. Das Transneutron wiederum verweigert sich der binären Unterscheidung zwischen positiver und negativer Ladung, was seine elektrische Neutralität in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt. Ob sich die drei in einem Atomkern beziehungsweise dessen Umgebung zu einer heteronormativen Zwangsgemeinschaft zusammenfinden oder lediglich eine temporäre Verantwortungsgemeinschaft bilden, wäre Gegenstand eines interdisziplinären Forschungsprojekts. Die Quantenmechanik bietet sich ohnehin für eine gendersensible Neuinterpretation an: Schrödingers Katze könnte bis zum Öffnen der Kiste nicht nur gleichzeitig tot und lebendig, sondern auch männlich, weiblich und divers sein. Für einen heterogenitätssensiblen Physikunterricht allerdings wird noch die zündende Idee gesucht. Vielleicht ließe sich die unterschiedliche Fallgeschwindigkeit einer Bleikugel und einer Feder im luftgefüllten Raum als Ausdruck struktureller Benachteiligung interpretieren. Im Vakuum herrscht bekanntlich Chancengleichheit.

Ein Witz? Seit wenigen Tagen nicht mehr. Die Universität Koblenz hat zum Wintersemester 2026/27 ihre erste Gender-Gastprofessur im MINT-Bereich eingerichtet. Dr. Larissa Hahn übernimmt sie unter dem Titel „Didaktik der Physik mit Schwerpunkt Gender“. Sie soll sich unter anderem damit beschäftigen, wie Physikunterricht heterogenitäts- und gendersensibel gestaltet werden kann, die Vernetzung der MINT-Fachdidaktiken stärken und neue Forschungs- und Lehrprojekte zu Genderfragen anstoßen. Finanziert wird das Unternehmen aus Mitteln des Professorinnenprogramms 2030. Die Universität verspricht sich davon “neue Impulse für Chancengleichheit und Gleichstellung”. Nun soll hier selbstverständlich nicht behauptet werden, die Koblenzer Gastprofessorin wolle Elementarteilchen geschlechtlich umwidmen: Ihre Professur betrifft – hoffentlich!? – die Vermittlung physikalischer Erkenntnisse, nicht deren Inhalt. Gerade diese Unterscheidung aber eröffnet eine grundsätzliche Debatte darüber, nach welchen Kriterien die Vermittlung von Wissen künftig organisiert werden soll – und weshalb inzwischen kaum noch eine wissenschaftliche Disziplin ohne den Nachweis gesellschaftspolitischer Sensibilität auszukommen scheint.

Die Unhöflichkeit der Natur

Die Natur besitzt eine Eigenschaft, die sie für zeitgenössische Gesellschaftstheoretiker ausgesprochen unbequem macht: Sie ist rücksichtslos, ja brutal. Die Gravitation unterscheidet weder nach Herkunft noch nach Geschlecht, das Ohmsche Gesetz kennt keine Diversitätskriterien, und die Thermodynamik verweigert sich jeder demokratisch legitimierten Mehrheitsentscheidung. Wer einen physikalischen Versuch durchführt, kann dessen Ergebnis nicht durch die moralische Qualität seiner Absichten beeinflussen. Darin besteht eine ihrer größten zivilisatorischen Wohltaten. Die Naturwissenschaften haben einen Erkenntnisraum geschaffen, in dem die persönlichen Eigenschaften des Erkennenden für die Gültigkeit seiner Erkenntnis grundsätzlich unerheblich sind. Eine mathematische Gleichung wird nicht dadurch richtiger, dass sie von einer Frau aufgestellt wurde, und nicht dadurch falscher, dass ihr Urheber ein weißer Europäer war. Der wissenschaftliche Universalismus besteht gerade in dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Person.

Das ist eine Form der Gleichheit, die der modernen Gleichstellungspolitik eigentlich gefallen müsste. Tatsächlich aber scheint das Gegenteil der Fall. Während die klassische Wissenschaft von den persönlichen Merkmalen des Forschers abstrahiert, rückt die identitätspolitisch inspirierte Wissenschaftspolitik diese Merkmale erneut ins Zentrum. Die Wissenschaft hatte sich mühsam von der Vorstellung emanzipiert, dass die Wahrheit von der Person abhänge, die sie ausspricht. Nun entdeckt sie die Person als gesellschaftspolitisches Problem wieder.

Die Didaktik der Empfindlichkeiten

Selbstverständlich können Mädchen und Jungen unterschiedliche Erfahrungen mit naturwissenschaftlichem Unterricht machen. Selbstverständlich kann ein Lehrer durch Vorurteile oder ungleiche Erwartungen die Entwicklung seiner Schüler beeinträchtigen. Und selbstverständlich ist es sinnvoll, zu untersuchen, weshalb sich junge Menschen für bestimmte Fächer begeistern. Dafür gibt es seit Langem pädagogische Psychologie, empirische Bildungsdidaktik und natürlich Fachmethodik. Die spannende Frage lautet, welchen zusätzlichen Erkenntnisgewinn die ausdrückliche institutionelle Verankerung von Gender verspricht. Ein guter Physiklehrer sollte ohnehin jeden Schüler unabhängig von seinem Geschlecht ernst nehmen und ihn entsprechend fördern. Er benötigt dafür fachliche Kompetenz, pädagogisches Geschick und Menschenkenntnis. Weshalb diese Eigenschaften neuerdings unter dem Begriff der Gendersensibilität zusammengefasst werden müssen, ist mindestens erklärungsbedürftig.

Noch bemerkenswerter ist der Begriff der Heterogenitätssensibilität. Dass Schüler verschieden sind, dürfte zu den ältesten Erkenntnissen der Pädagogik gehören. Die Fähigkeit, damit umzugehen, gehörte einst schlicht zur Professionalität des Lehrers. Die akademische Neuschöpfung besteht darin, aus einer pädagogischen Selbstverständlichkeit eine eigens zu benennende Sensibilität zu machen. Damit verändert sich der Akzent: Die Unterschiede selbst werden zum Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Die Gefahr besteht darin, dass sich die Pädagogik zunehmend mit den Voraussetzungen des Lernens beschäftigt, während das zu Lernende selbst an Bedeutung verliert.

Das Gemeinsame im Verschiedenen

Gerade der naturwissenschaftliche Unterricht könnte einen wertvollen Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Fragmentierung leisten. In einer Schulklasse mögen Kinder unterschiedlicher Herkunft und familiärer Prägung sitzen. Wenn sie gemeinsam ein Experiment durchführen, begegnen sie einer Wirklichkeit, die ihnen allen gleichermaßen zugänglich ist. Die Fallgesetze eines Apfels sind weder christlich noch muslimisch, weder japanisch noch türkisch, weder männlich noch weiblich. Ein Schüler muss seine Herkunft nicht verleugnen, um sie zu verstehen. Er muss sie aber auch nicht zum Ausgangspunkt seines physikalischen Erkenntnisprozesses machen. Die Naturwissenschaft bietet ihm die selten gewordene Erfahrung, dass es etwas gibt, das unabhängig von seiner Identität wahr oder falsch sein kann.

Das ist im besten Sinne integrativ. Nicht die Verschiedenheit der Lernenden begründet die Gemeinschaft, sondern der gemeinsame Gegenstand. Der Physikunterricht könnte damit ein Gegenmodell zu jener gesellschaftlichen Entwicklung sein, in der Menschen zunehmend über ihre Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen definiert werden. Er führt sie aus der Besonderheit ihrer Herkunft in die Allgemeinheit menschlicher Erkenntnisfähigkeit. Eine Didaktik, die diese Möglichkeit ernst nimmt, müsste nicht primär heterogenitätssensibel, sondern universalitätssensibel sein. Sie müsste den Schülern vermitteln, dass ihre Unterschiede für die Gültigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bedeutungslos sind. Gerade darin liegt die emanzipatorische Kraft des Wissens: Es ermöglicht dem Einzelnen, mehr zu sein als der Repräsentant seiner Herkunft oder seines Geschlechts.

Gleichberechtigung oder Gleichverteilung?

Hinter der Genderorientierung in den MINT-Fächern steht regelmäßig die Beobachtung, dass Frauen in bestimmten naturwissenschaftlichen Studiengängen unterrepräsentiert sind. Die Frage, weshalb dies so ist, ist legitim. Weniger legitim wäre es, die Antwort bereits durch die politische Zielsetzung vorwegzunehmen. Zwischen Chancengleichheit und Gleichstellung besteht ein Unterschied. Chancengleichheit bedeutet, dass niemand aufgrund sachfremder Merkmale daran gehindert werden soll, einen bestimmten Bildungsweg einzuschlagen. Gleichstellung wird dagegen häufig anhand statistischer Ergebnisse beurteilt. Unterschiedliche Geschlechteranteile erscheinen dann als Indiz dafür, dass die angestrebte Gleichheit noch nicht erreicht wurde. Doch eine Gesellschaft, die ihren Mitgliedern freie Entscheidungen zugesteht, muss auch mit unterschiedlichen Entscheidungen rechnen. Wenn Frauen und Männer unter vergleichbaren rechtlichen Voraussetzungen unterschiedliche Studienfächer bevorzugen, kann das verschiedene Ursachen haben. Welche Faktoren wie stark wirken, ist eine empirische Frage und keine Angelegenheit politischer Glaubenssätze.

Eine Wissenschaftspolitik, die von vornherein bestimmte Verteilungsverhältnisse anstrebt, gerät in Konflikt mit dem Freiheitsversprechen, auf das sie sich beruft. Das Mädchen soll nicht mehr deshalb Krankenschwester werden, weil es ein Mädchen ist. Es soll allerdings möglichst Ingenieurin werden, weil es ein Mädchen ist und Ingenieurinnen fehlen. Die Geschlechtszugehörigkeit, die bei der Berufswahl eigentlich keine Rolle spielen sollte, wird erneut zum Argument.

Das Geschlecht der Erkenntnis

Marie Curie, Lise Meitner oder Emmy Noether haben wissenschaftliche Leistungen vollbracht, deren Bedeutung weit über ihre Lebensgeschichten hinausreicht. Sie mussten teilweise erhebliche Hindernisse überwinden. Aber ihre wissenschaftliche Größe besteht gerade darin, dass ihre Erkenntnisse keine weiblichen Erkenntnisse waren. Emmy Noethers mathematische Einsichten besitzen ihre Gültigkeit nicht aufgrund des Geschlechts ihrer Urheberin, sondern aufgrund ihrer mathematischen Substanz. Marie Curies Arbeiten zur Radioaktivität sind nicht deshalb bedeutend, weil eine Frau sie geleistet hat, sondern weil sie unser Verständnis der Natur verändert haben.

Wer große Wissenschaftlerinnen vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer Geschlechtszugehörigkeit präsentiert, riskiert eine eigentümliche Herabsetzung ihrer Leistungen. Aus einer physikalischen Entdeckung wird ein gleichstellungspolitischer Erfolg. Die Wissenschaftlerin wird zur Repräsentantin einer Gruppe, obwohl gerade ihre Erkenntnis den Anspruch erhebt, über alle Gruppenzugehörigkeiten hinaus gültig zu sein.

Die politische Zweckbindung des Wissens

Die Koblenzer Gastprofessur steht in einem größeren wissenschaftspolitischen Zusammenhang: Universitäten sollen heute nicht nur forschen und lehren, sondern zugleich gesellschaftliche Transformationsprozesse begleiten und Gleichstellung vorantreiben. Die Hochschule erscheint zunehmend als Instrument zur Herstellung politisch erwünschter gesellschaftlicher Verhältnisse. Diese Entwicklung vollzieht sich durch Förderprogramme, Ausschreibungstexte und die Verteilung finanzieller Mittel. Bestimmte Fragestellungen werden mit Ressourcen ausgestattet, andere müssen sich um ihre Finanzierung bemühen. Die Freiheit der Wissenschaft bleibt formal bestehen, während ihre materiellen Anreizstrukturen politische Prioritäten widerspiegeln.

Das Professorinnenprogramm 2030 verfolgt ausdrücklich gleichstellungspolitische Ziele. Damit stellt sich die Frage: Entsteht eine Forschungsfrage aus einem wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse? Oder entsteht sie, weil für einen politisch definierten Themenbereich Finanzierungsmöglichkeiten bereitstehen? Die Förderfähigkeit einer Frage ist noch kein Beweis ihrer wissenschaftlichen Dringlichkeit.

Sensibilität als akademische Währung

Im gegenwärtigen institutionellen Sprachgebrauch hat sich „Sensibilität“ zu einer moralischen Qualifikation entwickelt. Wer gendersensibel oder diversitätssensibel handelt, signalisiert Übereinstimmung mit einem gesellschaftspolitischen Normensystem. Der Begriff besitzt erhebliche rhetorische Durchsetzungskraft, weil sein Gegenteil kaum positiv besetzt werden kann: Wer möchte schon als unsensibel gelten?

Doch während solche akademischen Spezialisierungen entstehen, steht das deutsche Bildungssystem vor elementareren Herausforderungen: mathematische Grundkenntnisse, Sprachkompetenz, Lehrermangel und die Fähigkeit junger Menschen, komplexe Sachverhalte zu verstehen. Gerade in den MINT-Fächern benötigt eine Industrienation qualifizierten Nachwuchs.

Vor diesem Hintergrund wäre zu fragen, welchen Rang die Gendersensibilität unter den drängenden Aufgaben der Physikdidaktik einnehmen sollte. Auch die beste gesellschaftspolitische Sensibilität ersetzt keine Kenntnis der Differentialrechnung. Ein gendersensibel gestaltetes Experiment bleibt pädagogisch wertlos, wenn die Schüler nicht verstehen, was es beweist. Ein gendersensibler Physikunterricht müsste den Nachweis erbringen, dass seine Methoden tatsächlich zu besseren Lernergebnissen führen. Anspruchsvoller Fachunterricht kann ein Instrument sozialer Mobilität sein. Wer einem Kind aus schwierigen Verhältnissen solide naturwissenschaftliche Kenntnisse vermittelt, erweitert dessen tatsächliche Lebenschancen. Wer dagegen vor allem seine besonderen Voraussetzungen thematisiert, hat diese möglicherweise sehr sensibel beschrieben, ohne sie wirksam überwunden zu haben.

Die Gleichgültigkeit als Tugend

Vielleicht benötigt der Physikunterricht der Zukunft weniger zusätzliche Sensibilität als vielmehr den Mut zu einer produktiven Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit nicht gegenüber den Schwierigkeiten einzelner Schüler, sondern gegenüber der Versuchung, sie auf ihre Gruppenzugehörigkeit zu reduzieren. Gleichgültigkeit gegenüber der Frage, welches Geschlecht ein Mensch besitzt, wenn es darum geht, ob er eine mathematische Aufgabe lösen kann. Diese Gleichgültigkeit ist keine Kälte. Sie ist Ausdruck eines tiefen Respekts vor dem Individuum. Sie betrachtet den Menschen nicht zuerst als Angehörigen einer statistischen Kategorie, sondern als eigenständiges, erkenntnisfähiges Wesen.

Werbung

Die große Leistung der Aufklärung bestand darin, den Menschen als vernunftbegabtes Wesen ernst zu nehmen. Ihre Verheißung war nicht, dass jede gesellschaftliche Gruppe ihre eigene Wahrheit erhalten sollte, sondern dass die Wahrheit grundsätzlich jedem Menschen zugänglich ist. Die Naturwissenschaften haben dieses Versprechen in besonderer Weise eingelöst. Es wäre eine historische Ironie, wenn ausgerechnet im Namen der Gleichberechtigung jene Eigenschaften wieder zu zentralen Kategorien wissenschaftlicher Vermittlung würden, von denen die Wissenschaft einst abstrahieren musste, um universell werden zu können. Die Natur besitzt nicht einmal ein Bewusstsein dafür, wie unsensibel sie sich damit verhält, wenn sie weder auf Gleichstellungsberichte reagiert noch ihre Ladungsverhältnisse an gesellschaftspolitische Zielvorgaben anpasst. Vielleicht ist gerade das ihre wichtigste pädagogische Botschaft. Denn Bildung bedeutet nicht, die Wirklichkeit so lange zu interpretieren, bis sie unseren politischen Überzeugungen entspricht. Bildung bedeutet, die eigenen Überzeugungen an einer Wirklichkeit prüfen zu lernen, die sich um sie nicht schert. Und eine Universität, die diesen Unterschied nicht mehr zuverlässig vermittelt, hat ein Problem, gegen das auch die sensibelste Didaktik nichts auszurichten vermag.