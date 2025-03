Neuer linksgrüner Trend: Teslas abfackeln

Den “DemocRats” hörige linke US-Bundesrichter tun derzeit alles, um die Entbürokratisierungs- und Entfilzungsanstrengungen der von Elon Musk geleiteten IS- Effizienzkontrollbehörde Department of Government Efficiency (DOGE) zu sabotieren. Gestern erst untersagte ein Gericht DOGE, die geplante – im Lichte skandalöser Enthüllungen dringend gebotene – Zerschlagung der angeblichen “Entwicklungshilfe“-Behörde USAID. Diese hatte sich unter der Biden-Präsidentschaft unter anderem durch Destabilisierung ausländischer Regierungen, indirekte Terrorfinanzierung und Förderung linksextremer Propaganda von Transgender bis Klimalobbyismus hervorgetan. Die von Musks Behörde bereits in den ersten Wochen seit dem Amtsantritt Trumps zutage geförderten Enthüllungen sprengen alle Vorstellungen und übertreffen sogar noch die Perversionen an Zweckentfremdung öffentlicher Gelder durch die deutsche sogenannte “Entwicklungshilfe”.

Derweil läuft die Hetze gegen Musk, der wahlweise als Verrückter, Nazi oder beides tituliert wird, auf Hochtouren – mit Auswirkungen auf seine Unternehmen: Mit seinem politischen Engagement hat das introvertierte Genie derart den Zorn der globalen linksgrünen Gemeinde auf sich gezogen, dass diese nun einen neuen Trend losgetreten hat: Das Abfackeln von allem, was aus dem Hause Tesla kommt oder damit in Verbindung steht. Waren es zunächst nur einzelne Fahrzeuge, die mit Molotow-Cocktails in Brand gesetzt wurden, so sind es neuerdings ganze Flotten der Autohändler, die in Flammen aufgehen. Videos aus den USA zeigen Brandanschläge gegen Tesla-Händler, die dadurch um ihre wirtschaftliche Existenz gebracht werden – wie hier in Las Vegas:

Angriffe gegen Tesla-Fabriken, wie es sie auch schon im brandenburgischen Grünheide durch Zerstörung der Stromversorgung gab, sind nichts Neues, doch diese gezielt gegen die Person Musk gerichteten Attacken haben eine neue Dimension. Allerdings werden nicht nur Fahrzeuge attackiert; immer häufiger werden auch Ladestationen aus dem Hause Musk für den “heißen” Abriss auserkoren. Dass die Veranstalter solcher Feuerwerke aus dem linken und linksextremen Milieu stammen, ist mittlerweile polizeilich gesichert, seit zwei dieser “Aktivisten” festgenommen werden konnten; einer der beiden hört auf den Namen Lucie Grace Nelson, nachdem er zuvor seit Geburt eigentlich Justin Thomas Nelson hieß. Dass sich Transideologie mit Klima-Aktivismus und Linksterrorismus zu einer “perfekten“ Einheit verbinden, kennt man ja aus Deutschland. Nelsons “Vorher-Nachher”-Bilder bestätigen jedenfalls alle Klischees:

Dieses Subjekt versuchte übrigens, in Loveland im US-Bundesstaat Colorado eine Tesla-Vertretung abzufackeln. Als ihm nicht gelang, wollte „sie“ das begonnene Werk mit Sprengstoff vollenden. Dasselbe versuchte zuvor ein gewisser Adam Matthew Lansky, der ebenfalls der linksgrünen Transenwelt entstammt, in Salem im US-Bundesstaat Oregon , bevor man ihn/sie/es ebenfalls festnahm. Bestimmt geht es diesen “engagierten Machern“ aber nur um umweltfreundliches Recycling, nachdem sich herumgesprochen hat, welche Umweltsauereien die „grüne“ E-Mobilität tatsächlich hinterlässt…

