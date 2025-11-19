„Neuer Naher Osten“: Eine verlockende Formel und ihre historischen Schatten

Von außen betrachtet klingt der Begriff fast wie ein geopolitisches Heilsversprechen: „Neuer Naher Osten“. Ein Ausdruck, der Modernität, Offenheit und wirtschaftliche Dynamik suggeriert – und doch an Klarheit verliert, sobald man ihn über die reale Karte der Region legt. Denn zwischen Vision und Wirklichkeit spannt sich ein Abgrund, der durch die gestrigen Debatten im Sicherheitsrat ebenso sichtbar wurde wie durch den jüngsten Besuch Mohammed bin Salmans in Washington: Der Traum vom Wandel existiert, doch die Grundlagen dafür fehlen weitgehend. Zwar ist in westlichen Hauptstädten oft von einer „neuen Realität“ die Rede, von Reformbereitschaft, technologischer Öffnung, wirtschaftlichen Partnerschaften vom Roten Meer bis zum Golf.

Doch wer genauer hinschaut, erkennt: Die Kräfte, die den Nahen Osten seit Generationen prägen – regionale Rivalitäten, ideologische Spannungen, religiöse Identitäten, historische Wunden – wurden durch die letzten Jahre eher verstärkt als gemildert. Der Iran behauptet seine Stellung als zentraler Akteur in einem Geflecht schiitischer Verbündeter; Saudi-Arabien sucht den Ausgleich, ohne seine sicherheitspolitischen Bedenken zu reduzieren; die Türkei verfolgt eine zunehmend unabhängige, oft opportunistische Regionalpolitik; Syrien, Irak, Libanon und die palästinensischen Gebiete bleiben politische Brennpunkte, deren Konflikte sich jeder Simplifizierung entziehen.

Das vergessene Volk: Die arabische Straße

Statt Stabilisierung dominiert die Eskalation. In kaum einer Weltregion wurden derart viele Rüstungsprogramme gleichzeitig vorangetrieben: Raketenarsenale, moderne Kampfflugzeuge, U-Boote, Drohnenflotten – die strategische Architektur der Region wird komplexer, nicht sicherer. In solchen Zeiten lässt sich kein „neuer Naher Osten“ herbeireden; die militärische Verdichtung spricht eine unüberhörbare Sprache. Die meisten geopolitischen Analysen kreisen um Führer, Ministerien, diplomatische Treffen.

Doch die politische Realität des Nahen Ostens liegt nicht in den Erklärungen der Eliten, sondern in den Straßen Basras, Hebrons, Beiruts oder Aleppos. Dort herrschen Frustration, wirtschaftliche Not, Korruption und ein tiefes Misstrauen gegenüber den jeweiligen politischen Klassen. Wer die arabische Sprache beherrscht und die lokalen Radiosender einschaltet, spürt rasch die Kluft, die diese Welt von den offiziellen Reden trennt. Es ist der Raum, in dem sich Gesellschaften verformen – und in dem sich entscheidet, ob Reformen überhaupt eine Chance haben.

Washingtons Ansatz: Machtpolitik als Lösung

Donald Trump – und auch seine außenpolitische Tradition – setzt im Nahen Osten auf Mittel, die dem Selbstverständnis der amerikanischen Führung entsprechen: Druck, militärische Präsenz, ökonomische Anreize, Abkommen, die als strategische Deals gedacht sind. Er verschärft die Gangart gegenüber Teheran, sucht gleichzeitig engere Bande zu Riad, übt Druck auf Ankara aus und fördert Normalisierungsprozesse, die neue geopolitische Achsen schaffen sollen. Dieser Ansatz ist entschlossen – aber er bleibt an einer US-typischen Annahme orientiert: dass sich selbst Jahrhunderte alter Konflikte wie Geschäftsprobleme lösen lassen.

Doch in einer Region, in der Macht, Ehre, Identität und historisches Gedächtnis eine ebenso große Rolle spielen wie wirtschaftliche Interessen, ist diese Logik nur bedingt tragfähig. Der Nahe Osten ist kein Schachbrett mit festen Regeln – und schon gar kein Casino, in dem am Ende immer das Haus gewinnt.

Ein „neuer Naher Osten“ – aber erst in der fernen Zukunft

Die Konflikte der Region folgen keiner linearen Logik. Sie erzeugen neue Krisen, während alte nur unvollständig gelöst werden. Die Dynamik ist zirkulär, nicht progressiv; der Versuch, sie durch Abkommen allein zu bändigen, scheitert regelmäßig. Ob es je einen „neuen Nahen Osten“ geben wird, hängt weniger von Gipfeltreffen oder Vereinbarungen ab, sondern von tiefgreifenden internen Veränderungen in den Gesellschaften selbst. Vielleicht in einer Generation, vielleicht später – wenn überhaupt.

Bis dahin bleibt die Region ein fragiles Gefüge aus Machtinteressen, Identitätskonflikten und geopolitischen Brennpunkten. Die eigentliche Frage lautet nicht, wann die Vision eines stabilen, offenen Nahen Ostens Realität wird. Sondern wie viel Leid die Menschen zwischen Euphrat und Mittelmeer noch ertragen müssen, bevor sich diese Vision auch nur ansatzweise nähern kann.