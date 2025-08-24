Neuer Nazi-Alarm im linken Irrenhaus: Björn Höcke nennt Tim Kellner „alten Kämpfer“

Eigentlich müsste Björn Höcke des Gesinnungsjakobinern, denen er seit Jahren als Inkarnation des Leibhaftigen dient, dankbar sein: Alles, was ein fieberhaft fahndendes Heer von Verfassungsschutzbeamten, linken NGOs, verirrten Investigativjournalisten und sprachpolizeilichen Berufshysterikern diesem angeblichen Wiedergänger Adolf Hitlers und herbeihalluzinierten Erneuerer des völkischen Nationalsozialismus ankreiden konnte, war bisher die beiläufige Verwendung der zur “SA-Parole“ umgedichtete Allerweltsfloskel “Alles für Deutschland”. Dass diese x-fach bis in die Gegenwart genutzte Formel historisch kompromittiert und NS-belastet gewesen sein soll, war im Prozess zwar sogar Dutzenden von Historiker und Geschichtsprofessoren gänzlich unbekannt gewesen, doch Höcke wurde deswegen verurteilt: Als Geschichtslehrer habe er es besser wissen müssen.

Zuvor waren bereits Versuche kläglich gescheitert, die Bedeutung seiner grotesk aus dem Sinnzusammenhang gerissenen Formulierung “Mahnmal der Schande” in ihr Bedeutungsgegenteil zu kehren. Angekreidet wird sie Höcke dennoch. Doch das war es auch schon: Der beschworene “Faschismus” des Björn Höcke tarnt sich offenbar so gut, dass sich für ihn keinerlei Beweise finden lassen außer Zuschreibungen, die den Wahnvorstellungen seiner politischen Gegner entspringen. Das bedeutet aber: Wenn selbst der monströse Überwachungs- Auslegungsapparat eines gesamtstaatlichen Spitzelunwesens mit all seinen sprachlichen Goldwaagen und hypersensiblen Triggerschwellen über Jahre nichts Belastenderes findet als diesen herbeiprojizierten Schwachsinn, dann ist es nicht nur der aussagekräftigste Unbedenklichkeitsnachweis und Persilschein für Höcke und seine demokratische Zuverlässigkeit selbst; es zeigt zugleich das Ausmaß der kollektiven Psychose seiner Feinde.

Nicht mehr alle Tassen im Schrank

Diese setzen nun noch einen drauf – und meinen, wieder mal fündig geworden zu sein. Sie haben ein neues, hochverdächtiges Höcke-Zitat ausgegraben. Am Rande einer Nostalgikerausfahrt mit Simson-Fans in Thüringen, die mit ihren S51-Modellen und anderen Zweitaktern der legendären DDR-Kultmarke unterwegs waren, traf Höcke den selbst motorradbegeisterten “Love Priest” und Rocker Tim Kellner. Beide entschlossen sich zum einem spontanen, persönlichen und ungeskripteten Video. Die launige und herzliche Begegnung erreichte Millionen an Klicks und wurde von Anhängern des Love Priest wie auch von Höcke als das wahrgenommen, was sie war: Ein herzliches, unkompliziertes und authentisches Zusammentreffen zweier Patrioten, denen Deutschland am Herzen liegt.

So weit, so gut – bis Vertreter der irren Wächterräte dieses Landes (mit einigem zeitlichen Versatz, den es wohl brauchte, um einen solch bescheuerten Vorwurf überhaupt zu konstruieren) auf zwei von Höcke in dem Video geäußerte Worte stießen: Der Thüringer AfD-Chef redete Kellner darin doch tatsächlich als “alten Kämpfer” an. Der nächste Skandal war geboren. Die künstliche Aufregung des Empöriums jener, die ohnehin nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, war dabei nicht alles; leider entblödete sich sogar die “Welt” nicht, von einem “Nazi-Begriff” zu faseln, den Höcke aus “Taktik” (was sonst) gebraucht habe. Völlig unterschlagen wird dabei natürlich, dass es sich bei “Alter Kämpfer – wie auch bei ähnlichen Formulierungen à la “alter Haudegen”, “Freund und Kupferstecher” oder “alter Kamerad” – um augenzwinkernde und harmlose Kose- und Herzlichkeitsanreden handelt, die völlig unpolitisch seit jeher gebraucht werden. Und zwar nicht nur unter Veteranen (und schon gar nur von Soldaten der Wehrmacht), sondern auch im Vereinswesen und unter einstigen Teamkollegen im Leistungssport; auch und gerade im Fußball, wie etwa hier:

Doch bei Höcke zählen bekanntlich nicht die Regeln des normalen Sprachgebrauchs. Nein, bei ihm muss alles die tiefere Bedeutung haben, die die Nazi-Paranoiker mangels realer und konkreter Beweise für seine angeblich rechtsextreme Haltung in seine Worte hineinphantasieren – nach demselben Muster, mit dem die rechte Phantombedrohung insgesamt konstruiert wird. Da muss man schon fast dankbar sein, dass Höcke noch nicht für seine Kommasetzung oder korrekte Grammatik zum Verfassungsfeind gestempelt wurde, weil selbige auch von Joseph Goebbels gepflegt wurde.

Tim Kellner kommentierte diese neueste Ausgeburt linkshysterischen Wahnsinns in einem Video für seine Follower gelassen: “So langsam wird es aber mehr als peinlich! Ich bin übrigens stolz darauf, ein ‚alter Kämpfer‘ zu sein. Punkt! Ich sehe auch nichts Negatives in diesem Begriff, egal, was man uns wieder einreden will. Denn es geht ihnen immer nur darum, Menschen einzuschüchtern, zu verunsichern und zu konditionieren, sie in ihrem Denken und Handeln zu beeinflussen und ‚auf Spur‘ zu bringen. Darüber kann ich nur lachen!”