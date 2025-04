Neuer Wirbel um Krah: Sage mir, mit wem du dich abgibst, und ich sage dir, wer du bist

Maximilian Krah hat seinen Ruf als streitbare Reizfigur der AfD wieder einmal gefestigt und erneut die von ihm inzwischen geradezu notorisch erwartete Angriffsfläche geboten, die die Medien natürlich genüsslich aufgreifen. Diesmal geriet er in die Schlagzeilen, weil das Zerwürfnis mit seinem ehemaligen Berater Erik Ahrens Wellen schlug: Offenkundig bestrebt, persönliche Rechnungen zu begleichen und schmutzige Wäsche zu waschen, übt sich dieser nun in Rufmord an Krah und wirft ihm vor, von Russland bezahlt zu sein, Kokain zu konsumieren und einen Deal mit „Correctiv“-Journalisten zu haben. Obendrein unterstellt er seinem seit letzter Woche im Bundestag als Abgeordneter gesetzten Ex-Chef auch noch, dieser würde versuchen, ihn, Ahrens, “zum Schweigen zu bringen”. Bald werde weitere vermeintliche “Informationen” über Krah veröffentlichen, kündigte er an – weil die „handfeste Bedrohungslage“ gegen seine Person durch den AfD-Politiker eine „neue Stufe der Eskalation” darstelle, auf die er reagieren werde.

Krah habe ihm Schläger auf den Hals schicken wollen und wolle ihn “fertigmachen”. Sollte Krah wegen seiner Enthüllungen Anzeige erstatten, so Ahrens, werde er dies „vor Gericht erst einmal schön beweisen“, dann verliere „die fette korrupte Made ihre Immunität, mit der Folge, dass seine Russenkorruption auffliegt“. Auf Anfrage von „Bild“ wies Krah sämtliche Behauptungen von Ahrens zurück. Da dieser nicht einmal eine zustellfähige Adresse oder einen festen Wohnsitz habe, könne er ihn wegen der Diffamierungen nicht anzeigen. Die Attacken seien ein „Schrei nach Liebe“.

Eskalation selbst zuzuschreiben

Das mag zwar zutreffen, doch unabhängig vom Wahrheitsgehalt dieser Anschuldigungen bleibt festzuhalten, dass Krah sich diese Eskalation in jedem Fall selbst zuzuschreiben hat. Denn von einem glücklichen Händchen bei der Auswahl von engen Mitarbeitern und Beratern kann man wahrlich nicht sprechen, wenn man solche schillernden und unseriösen Figuren zu Vertrauenspersonen und Geheimnisträgern macht, die dann später in der Öffentlichkeit derart mit Dreck werfen. Gerade wer, wie Krah, Opfer eines in permanenter Lauerstellung nur auf die nächsten Skandale wartenden medialen Mainstreams ist und Opfer einer Dauerkampagne ist, sollte sich nach so vielen Jahren in der Politik eigentlich darauf verstehen, sich sich nicht angreifbar zu machen.

It takes two to tango, und so gehören auch bei Kampagnen immer zwei dazu: Einer, der einen Anlass sucht, und einen, der den Anlass liefert. Und Krah hat mit seinem Verhalten und seiner Nähe zu offensichtlich toxischen oder verkrachten Existenzen solchen Kampagnen immer wieder Munition geliefert – so unglaubwürdig Ahrens‘ Ergüsse auch sind. Es gilt, gerade für Politiker, die sich als redliche konservative Vorbilder geben und einem vermeintlichen Wertekonsens folgen, die Devise: An einem rußigen Kessel reibt man sich nicht.

Der AfD einen Bärendienst erwiesen

Von einem Juristen wie Krah, der mit seiner Bildung, zur Schau gestellten Integrität und vermeintlichen Weltläufigkeit in Wort und Schrift – auch als Buchautor – hausieren geht, würde man eine bessere Menschenkenntnis und ein wesentlich besseres Urteilsvermögen erwarten. Mit einer dubiosen Gestalt, die zu solchen primitiven Ausfällen imstande ist wie Ahrens (und als maximal vertrauensunwürdig gelten muss, selbst wenn die Anschuldigungen einen wahren Kern haben sollten), hätte sich Krah niemals einlassen – geschweige denn einen solchen unsicheren Kantonisten auch noch zu einem wichtigen Berater –machen dürfen.

Gerade wenn man weiß, dass man unter besonderer Beobachtung steht, ist man jedenfalls gut beraten, sich weitaus seriösere Mitarbeiter zu suchen als Profilneurotiker. Sich selbst und der AfD hat Krah mit dieser völlig unnötigen Affäre jedenfalls wieder einmal einen Bärendienst erwiesen. Man sollte eigentlich annehmen, dass die AfD im dreizehnten Jahr seit ihrer Gründung inzwischen ihre Lektionen gelernt hat und die Spreu vom Weizen getrennt hat, indem sie die zwielichtigen und extremen Figuren aus ihrer Anfangsphase losgeworden ist. Offenbar scheitert dies gerade an den Galionsfiguren ihres rechten Randes.