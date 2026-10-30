Neues aus der Zone

Nahe der Modellstadt Hannover versuchen zwei stadtbekannte vielköpfige invasive Großfamilien, ihre „Angelegenheiten“ zu regeln, indem sie sich mit Oberklasse-Automobilen zu überfahren versuchen und mit Messern, Metallstangen und Baseballschlägern aufeinander einhacken. Dem Steuerzahler wird – frei nach der Migrationsexpertin Göring-Eckardt – anschließend Gelegenheit gegeben, sich nicht nur gebührend über die neue deutsche Vitalität zu freuen, sondern diese auch mit umgehender intensivmedizinischer Versorgung und bis auf Weiteres auch vollumfänglichem Polizeischutz abzusichern.

VW baut hunderttausende Arbeitsplätze ab und fährt im dritten Quartal stolze 5,82 Milliarden Verlust ein. Angesichts des Versuchs der Tochter Audi, mit einer Investition von 4,2 Milliarden US-Dollar an einem Standort, an dem Willkommensglückwünsche ausgesprochen, Arbeitsplätze geschaffen und Gewinne erzielt werden können, die andauernde Abwärtsspirale zu beenden, bricht in der Sozialistischen Republik Deutschland ein Proteststurm aus. Was, bitte, soll denn nur werden, wenn es in diesem Land einfach nichts mehr zum Zerschlagen, Abschalten und Beschimpfen gibt?

In Sachsen-Anhalt plant die CDU unter Ministerpräsident Schulze, von ihren Abgeordneten eine eidesstattliche Erklärung abzufordern, mit der die Volksvertreter auf die Ausübung ihrer im Artikel 38 Absatz 1, Satz 2 Grundgesetz zugesicherten eigenverantwortlichen Entscheidung verzichten.

Sozialismus nach dem Zwiebelprinzip

Die Progressiv-Professorin Isabella M. Weber mit Lehrauftrag an der antikapitalistischen antirassistischen Diversitätsuniversität Massachusetts/Amherst legt derweil in der deutschen Hauptstadt gemeinsam mit den Wirtschafts-Waisen Klüssendorf, Audretsch und Schwerdtner unter dem Titel „Antifaschistische Wirtschaftspolitik“ ein Konzept zur endgültigen Abschaffung der freien Marktwirtschaft vor. Als erkenntnistheoretisch besonders durchschlagend erweise sich dabei, so die Forscherin Weber, dass man „den Faschismus“ daran erkenne, dass die richtigen Leute eben schon erkennen, dass sie „den Faschismus“ vor sich haben.

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Hauptbestandteile ihres diesmal in Form eines “Zwiebelprinzips” richtig gemachten Sozialismus sind revolutionäre Ideen wie massive Enteignungen, staatliche Preisbildung, Denunziationshotlines für Preisbrecher und die regulierte Zuteilung von Konsumgütern. 25 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung könne man so fürs Erste vertrauensvoll (oder bedarfsweise eben mit etwas Nachdruck) in gesichert erfolgsverwöhnte staatliche Hände geben. Eine der bekanntesten Vorläufer von Professorin Weber war übrigens der deutschlandweit bekannte Sozialist Hermann Göring, der schon 1936 Preiserhöhungen „für Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen Lebens“ verbot. Dass beim Zwiebelschälen Tränen fließen, ist vermutlich auch diesmal einkalkuliert.