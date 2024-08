Neues aus Tiki-Taka-Wunderland

Deutschlands Kassenärzte-Chef ist in Sorge: Immer häufiger werden Mediziner in Praxen und Krankenhäusern physisch angegriffen. Na ja, sagen wir es mal so: Man braucht oft Geduld und gute Nerven, wenn man zum Beispiel in die völlig überforderten Notaufnahmen deutscher Krankenhäuser geht. Was natürlich nicht bedeutet, dass man den behandelnden Arzt gleich vermöbeln sollte. Dass sich Patienten nicht benehmen könnten und eine schräge Vorstellung der eigenen Behandlungsdringlichkeit hätten, sei jedoch ein “nationales Problem” geworden. Sagt der Ärzte-Chef.

Vor allem häufe sich das Phänomen, dass Patienten gleich mit fünf Begleitpersonen kommen und lautstark Radau machen. Na, hallo die Waldfee! Wenn das mal keine rassistische Einschätzung der Situation ist! Ich habe daher selbst mal sofort einen Versuch gestartet, einen Arzttermin vereinbart und meinen Bruder angerufen, ob er mitkommt in die Praxis, um mich dort lautstark mit seiner ganzen Familie zu unterstützen. Nach einer kurzen Pause am Telefon antwortete er: “Ich muss arbeiten, die Kinder sind in der Schule. Nimm Deine Tabletten!“

Am Hindukusch verarscht

Natürlich kennen wir die Klientel, um die es da geht. Und weil von dieser noch viel mehr unterwegs ist nach Germoney, müssen natürlich besondere Maßnahmen ergriffen werden: Ein Hotel mitten in Berlin mit 470 Zimmern hat seinen Mitarbeitern jetzt gekündigt und schließt seine Türen. Einziehen sollen dort 1.200 Asylanten. Da wünschen wir den restlichen Anwohnern in diesem Stadtteil mal viel Glück und freuen uns mit ihnen über die Bereicherung! Berlin macht halt alles richtig, wa??

Übrigens: Wenn es wirklich stimmt, was ein RTL-Team recherchiert hat, dass afghanische Flüchtlinge, die dem Terror der Taliban entflohen sind, zu Tausenden zwecks Urlaub wieder in ihre Heimat zurückkehren, um dort ihre Verwandten zu besuchen, aber gleichzeitig weiterhin ihren Asylanspruch hier bei uns geltend machen, dann muss man den Spruch “Deutschland wird am Hindukusch verteidigt” dringend umbenennen –in “Jetzt wird Deutschland am Hindukusch verarscht“! Was meint eigentlich der “Spiegel“ dazu? Kleiner Tipp: Wenn sogar Migrationsbeauftragten allmählich der Kragen platzt, sollte man vielleicht nicht noch weiter den Kopf in den Sand stecken…

Lang lebe das Bürgergeld! Sind wir eigentlich alle verblödet?