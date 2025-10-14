Neues Führungsduo der Grünen Jugend bestätigt alle Vorurteile

Seit Samstag hat die Grüne Jugend eine neue Doppelspitze – und diese übertrifft die schlimmsten Befürchtungen. Bei dem Tandem, das die nicht mehr angetretenen Underperformer Jette Nietzard und Jakob Blasel ablöst und fortan die Hauptaufgabe hat, wirklich alle Klischees über diese Partei zu personifizieren, handelt sich um 23-jährige Henriette Held und den gleichaltrigen Luis Bobga. Held, wenig schmeichelhaft in kritischen Netzkommentaren als “grüne Frustkrähe” tituliert, die 93,6 Prozent der Stimmen erhielt, studiert – na was wohl – Klima- und Umweltrecht, Bobga, dessen Vater aus Kamerun stammt, musste sich als klassischer Quotenmigrant mit 76,2 Prozent zufriedengeben; ein provozierend rassistisches Resultat für Grünen-Verhältnisse Beide sonderten in ihren Bewerbungsreden das übliche einfältig-aggressive Gefasel ab, das bei den Grünen zum Markenkern gehört und sich auch in späteren Jahren nicht mehr auswächst. „Die Klimakrise, die ist kein Naturphänomen, die ist eine Klassenfrage und eine Frage der sozialen Gerechtigkeit“, verkündete Held.

Ihrer grünen Mutterpartei wirft Held vor, sich in den letzten Jahren an Verschärfungen der Asylpolitik beteiligt zu haben, weshalb sie sich tatsächlich für einen noch linkeren Kurs einsetzen will – was eigentlich gar nicht mehr möglich ist, denn jenseits der jetzigen Parteiausrichtung wohnt direkt schon der Kommunismus. Und siehe da, genau da geht die Reise hin: „Jetzt ist die Zeit, Verteilungsfragen zu stellen“, poltert Held. Auch Bogba drohte: „Wir können und wir werden diese Partei wieder auf links drehen“. Der Bundestagswahlkampf sei von „einer Anbiederung an die CDU und keiner Scheu davor, Migration als Sicherheitsproblem darzustellen“, geprägt gewesen, behauptete er. Es gelte darum zu kämpfen, „dass diese Partei wieder zurück zu ihren Wurzeln findet“, mahnte er und kündigte an, sich insbesondere für soziale Fragen, Antirassismus und Vielfalt einzusetzen. Auch er verlangte, Umverteilungsfragen gehörten „endlich ins Zentrum grüner Politik“.

Die nächste toxische linke Wohlstandsgöre

Es ist immer bemerkenswert, wie die Grüne Jugend es stets aufs Neue schafft, ein immer noch radikaleres, weltfremderes und verrückteres Spitzenpersonal aus dem Hut zu zaubern. Held ist die nächste typische toxisch-linke Wohlstandsgöre in diesem Amt, deren Auftreten und Aussehen dafür prädestiniert sind, Spott und daraus resultierende übliche Vorwürfe des „Bodyshaming“ und die damit einhergehende Opferattitüde hervorzurufen. Wurde sie vielleicht genau deshalb gewählt? Für diesen Personentypus ist Politik häufig Ventil, um Frust und soziale Defizite zu kompensieren. Daher auch das rituelle Schüren linker Neidkomplexe, die Neigung zum Spalten, der Alarmismus, der Klimakatastrophe herbeischreit und nach persönlicher Macht giert. Bogba wiederum, so steht zu vermuten, wird sich nach Kräften als Opfer strukturellen Rassismus der weißen Mehrheitsgesellschaft gerieren, die Migantenkarte ausreizen inszenieren und Deutschland als dauerdiskriminierendes Biotop darstellen, das mit jedem Tag „rechter“ wird.

Mit diesem Duo infernale ist gewährleistet, dass die Grünen-Nachwuchsorganisation auch weiterhin ein zuverlässiger Lieferant für absolut hirnrissige und weltfremde Forderungen bleibt, gut für wirre Thesen und No-Brainer am laufenden Band – die aber immerhin den Vorteil haben, dass sie auch auf die Gesamtpartei zurückfallen und noch mehr Wählern die Augen öffnen, welche irre Sekte hier weit über Gebühr politischen Einfluss erlangen konnte. Insofern muss man Held/Bogba geradezu eine möglichst breite Medienpräsenz wünschen.