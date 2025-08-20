Neues Kölner „Migrationsmuseum“ verbreitet Wiederaufbau-Märchen durch Gastarbeiter

In Köln soll ein sogenanntes “Migrationsmuseum” namens “Selma” entstehen, welches mit 44,26 Millionen Euro seitens der Bundesregierung und des Landtags in Nordrhein-Westfalen gefördert wird. Für 2029 ist die Eröffnung geplant. Ganz im Sinne der Verklärung und ideologischen Verherrlichung von Zuwanderung per se werden hier unter anderem persönliche Gegenstände von Migranten ausgestellt werden – zum Beispiel ein paar Bänder, die die Hose eines Einwanderers zusammenhielten. Der Museums-Geschäftsführer Dr. Robert Fuchs wird von “Apollo-News” zitiert: „Migrantinnen und Migranten sind nicht nur ein Teil der deutschen Geschichte, sie haben Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut und haben die deutsche Geschichte aktiv mitgestaltet“.

Die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Sämtliche Anwerbeabkommen kamen damals auf Initiative der Entsendeländer zustande. Das Mitaufbau-Märchen ist ein hartnäckig kultivierter Mythos, den “Nius” konkret mit Zahlen widerlegt. Das Portal schreibt: “Das sogenannte Wirtschaftswunder hatte bereits eingesetzt, als noch kein einziges Gastarbeiterabkommen unterschrieben war. Die gesamten 1950er-Jahre über gab es eine durchschnittliche Wachstumsrate von 8,2 Prozent. Das Jahr 1955 wurde zum wachstumsstärksten Jahr der deutschen Geschichte. Die Wirtschaft wuchs um 12,1 Prozent. Auch die Reallöhne stiegen um zehn Prozent, sodass der Konsum angekurbelt wurde und der Auto-Bestand sich um 19 Prozent vergrößerte. Das Land brummte. Schon Anfang der 1960er Jahre ging dieser Investitionsboom langsam zurück.”

Verleugnung eigener Aufbauleistung

Linke Politik und Medien versuchen seit langem, die historisch einzigartige Wiederaufbauleistung eines damals verloren geglaubten Landes, die zwar auch westalliierter Wirtschaftshilfe, vor allem aber mit Fleiß, Schweiß und Tränen der den Krieg überlebenden Deutschen zu verdanken war, zu relativieren und zu leugnen. Die Bedeutung der Trümmerfrauen wird verhöhnt oder in Zweifel gezogen; stattdessen dafür wird uns vom Bundespräsidenten abwärts weisgemacht, die Gastarbeiter hätten das Land wieder aufgebaut.

Dabei schloss die junge Bundesrepublik erst 1955, ganze zehn Jahre nach Kriegsende und ausgerechnet im wachstumsstärksten Jahr des gesamten “Wirtschaftswunders”, ihr erstes Gastarbeiter-Abkommen mit Italien – und dieses hatte bescheidene Ausmaße: 1956 trafen die ersten rund 12.000 italienische Arbeitskräfte in Westdeutschland ein; in den Jahren danach folgten jeweils rund 20.000. Erst später kamen weitere Abkommen hinzu; 1960 mit Griechenland und Spanien, 1961 mit der Türkei, 1963 mit Marokko und Südkorea, 1964 mit Portugal, 1965 mit Tunesien und 1968 mit Jugoslawien.

Türken kamen gegen den erklärten Willen Deutschlands

Speziell bei dem Abkommen mit der Türkei ist darauf hinzuweisen, dass dieses gegen den erklärten Willen Deutschlands auf gemeinsamen Druck von Türkei und USA hin zustande kam: Indem arbeits- und perspektivlose Personen vor allem aus unterentwickelten Regionen des Landes ermutigt wurden, ins Ausland zu gehen, sollte die Türkei innenpolitisch wieder stabilisiert werden und somit der NATO als Bündnispartner erhalten bleiben. Folgerichtig wurde das entsprechende Abkommen auch nicht vom Arbeits- sondern vom Außenministerium abgeschlossen. Für einen Platz als Gastarbeiter haben sich damals viermal so viele Türken beworben, wie dann schließlich kommen durften.

Anton Sabel (CDU), der damalige Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung (der Vorläuferin der heutigen “Agentur für Arbeit“), gab am 26. September 1960 unmissverständlich zu Protokoll: „Arbeitsmarktpolitisch ist eine Vereinbarung mit der Türkei in keiner Weise notwendig. Ich kann jedoch nicht beurteilen, wie weit sich die Bundesrepublik einem etwaigen solchem Vorschlag der türkischen Regierung verschließen kann, da die Türkei ihre Aufnahme in die EWG beantragt hat und als NATO-Partner eine nicht unbedeutende politische Stellung einnimmt.” Die weitere Entwicklung ist bekannt: heute leben über 2,9 Millionen Türken und Türkischstämmige in Deutschland, von denen 1,5 Millionen einen deutschen Pass haben.

Schmidt und Kohl warnten früh

Abschließend sei noch an die Einschätzung des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohls erinnert: Türken seien „nicht integrationsfähig und auch im Übrigen nicht integrationswillig“, hatte Kohl bereits als Oppositionspolitiker moniert. Als Konsequenz wollte er bei seinem Amtsantritt 1982 pauschal jeden zweiten Türken remigrieren. Und Helmut Schmidt wies wiederholt darauf hin, dass die kulturellen Diskrepanzen von zu viel Migration die Deutschen überfordern würden. Zuwanderung aus der Türkei, warnte der legendäre Altkanzler, “schafft Probleme”, und Zuwanderung aus Afghanistan schaffe gar “erhebliche Probleme”. Er sollte Recht behalten.

Ob diese Fakten auch im neuen Kölner Museum genannt werden?