Neues Urteil in Tschechien: Autonome Glücksspielregeln in Prag

Die Glücksspielbranche modernisiert und evolutioniert. Nicht nur bei den Spielen selbst gibt es immer wieder Neuerungen, sondern auch in Hinsicht auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein aktuelles Beispiel sind die Sonderregelungen für die tschechische Hauptstadt Prag. Was das für Zocker bedeutet und warum es diese erneuten Änderungen nach dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielgesetzes in Tschechien gibt, jetzt im Anschluss.

Neue Glücksspiel-Regulierung in Prag

Die Hauptstadt Prag teilt sich in 57 Stadtteile auf. Mit den neuen Regulierungen erhält nun jeder Bezirk die Entscheidungshoheit über die Handhabe des Glücksspiels. Das bedeutet, dass jeder Bezirk unterschiedliche Regeln aufstellen kann, was sich auf das Spielangebot und andere Rahmenbedingungen auswirkt.

Auch wenn schon jetzt ein Großteil der Bezirke sich gegen das Angebot von Live Spielen ausgesprochen hat. 41 von 57 Bezirken haben sich gegen Livespiele entschieden. Andere Stadtteile haben die Öffnungszeiten der Casinos reduziert. LUGAS ist nicht vorhanden. Es gibt jedoch eine Sperrdatei, die ähnlich wie die deutsche OASIS-Datei aufgebaut ist. Auch sie blockiert den Zugang zu allen tschechischen Casinos, wenn man einmal in dieser Datei gelandet ist.

Jeder Stadtteil kann entsprechend den Bedürfnissen der Einwohner Änderungen, Verbote und Regulierungen vorgeben. Von gerichtlicher Seite kommt schon jetzt Kritik auf. Eine einstimmige Entscheidung war diese Neuregelung nicht. Richter, wie Milan Hulmák äußerten sich kritisch zu den verschiedenen Regelungen innerhalb einer Stadt.

Im Gegensatz dazu hieß der Stadtrat in Prag diese Neuregelung willkommen. Für ihn bedeutet es, dass die einzelnen Bezirke gezielt auf die Wünsche und Anforderungen der Einwohner eingehen können, was laut Angaben zu einem erhöhten Schutz der Bevölkerung führen soll.

Generelle Regelungen in Tschechien

Tschechien hat eine Reihe von Modifizierungen beim Glücksspielgesetz hinter sich. Seit 2016 werden immer wieder Änderungen vorgenommen. Im Jahr 2017 gab es starke Umsatzeinbußen der Branche, da mit dem Gesetz aus dem Jahr 2016 es Städten und Kommunen erlaubt ist, Casinos zu genehmigen oder eben nicht.

Auf Basis dieses Gesetzes kam es nun zur erneuten Modifizierung für die Stadt Prag. Bei der wie in 2016 vorgesehen, Städte und Stadtteile selbst eine Entscheidung über den Umfang von Casinos treffen können.

2021: In Deutschland und Tschechien traten neue Glücksspielgesetze in Kraft

Beide Länder haben 2021 neue Glücksspielgesetze verabschiedet, die einige Veränderungen mit sich brachten. Beide Länder haben einige Gemeinsamkeiten, aufzuweisen. So besitzt sowohl die Lizenz aus Tschechien eine Sperrdatei (Rejstřík vyloučených osob) als auch die deutsche Lizenz.

In Deutschland kümmert sich die Sperrdatei um die Registrierung gesperrter Spieler. Die Sperre kann selbstständig ausgeführt werden. Sie kann aber auch von Dritten wie nahen Familienmitgliedern oder der Spielplattform angefordert werden, wenn es eindeutige Gründe zur Besorgnis gibt. Dazu gehören beispielsweise zu viele Ausgaben auf der Spielplattform, die nicht mit den monatlichen Einnahmen des Spielers übereinstimmen.

Weitere wichtige Punkte bei der deutschen Lizenz sind unter anderem das monatliche Einzahlungslimit von 1.000 Euro oder die 5-Sekunden-Regel bei den Automatenspielen. Hinzu kommt eine starke Reduktion des Angebots. Wie im Großteil der Prager Stadtbezirke sind beispielsweise die Live Casino Spiele nicht erlaubt. Des Weiteren sind die Einsatzhöhen reguliert. Bei der deutschen Lizenz dürfen bei den online Automatenspielen maximal 1 Euro gesetzt werden. Das hat natürlich starke Auswirkungen auf die Highroller.

Glücksspiel trotz Regulierungen weiter am Wachsen

Generell verzeichnet die Glücksspielbranche steigende Umsätze. Diese lagen beispielsweise in 2023 weltweit bei mehr als 292 Milliarden US-Dollar. Das umschreibt eine Zuwachs von 15,3 % im Vergleich zum Vorjahr. In Betracht gezogen wurden von Quellen wie Statista die Casinos und Online Glücksspiele.

Ein Grund für die steigende Tendenz ist sicherlich die umfangreiche Spielauswahl. Die Automatenspiele kommen heute mit einer fantastischen Grafik. Hinzu kommt die Vielfalt bei den Spielkonzepten. Arcaden-Spiele, Jackpot-Slots oder unkomplizierte Früchteslots sind immer noch die beliebtesten Spiele auf dem Markt. Diese gibt es mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Volatilität.

Die Volatilität ist eine wichtige Eigenschaft der Spiele. Sie gibt an, wie hoch das Risiko bei den Titeln ist. Niedrige Volatilität bedeutet, dass recht häufig Gewinne ausgeschüttet werden. Diese Gewinne sind jedoch nicht sehr üppig. Anders sieht es aus, wenn es sich um hohe Volatilität handelt. Dann gibt es weniger häufig Gewinne. Diese fallen dann aber umso größer aus.

Mit neuen Krypto-Casinos kommt ein weiterer interessanter Faktor hinzu. Diese Anbieter setzen vorrangig auf digitale Münzen. Die Blockchain sowie KI finden generell Anwendung in vielen Bereichen auf modernen Plattformen. Gerade Punkte wie Anonymität, Sicherheit und Manipulationsfreiheit sind ausschlaggebend, um moderne Websites noch sicherer zu gestalten und das Vertrauen der Kunden zu erhalten.

Fazit

Prag überzeugt das Verfassungsgericht, um eine Sonderregelung zu genehmigen. Die Möglichkeit der Stadtbezirke, selbst über den Umfang und die Regulierungen der Casinos zu entscheiden, lehnt sich an das Gesetz von 2016 an. Die Auswirkungen dieser neuen Regeln werden sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Fakt ist, dass sich bereits die große Mehrheit gegen die Live Casino Spiele ausgesprochen hat und diese in vielen Bezirken verboten sind.