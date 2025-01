Neues vom Beobachter des Völkischen

Washington: Donald Trump entzieht transnationalen Weltrettungsvereinen mit ihren apokalyptischen Drohkulissen aus steigenden Meeresspiegeln, Feuern, Fluten, Orkanen und mutierenden Viren die Kohle. Er ruft anstelle des Klimanotstands einen Notstand an den südlichen Landesgrenzen aus, lässt die Armee aufmarschieren, kriminelle Banden einsammeln und ausfliegen. Wer im Süden seine missratenen Kinder nicht zurücknehmen mag, erntet postwendend Sanktionen. Trump setzt auf Identität, Patriotismus und bedingungslose ökonomische Stärke. Da er den Apparat für diesen Paradigmenwechsel nicht nutzen kann, greift er zum bewährten Dekret. Die Legitimation dafür ist der Rückhalt der Wähler. Die wollten das. Taten statt Geschwafel. Die für einige sehr einträgliche Spezialform der Demokratie mit der demagogischen Bezeichnung „Unsere“ ist damit im Interesse einer tatsächlich existierenden Mehrheit beendet. Den Amerikanern darf man erstmal gratulieren. Vermutlich sogar denen, die Trump nicht gewählt haben.

Peking: Ob man Chinesen gratulieren darf? Selbstverständlich. Der zentralistischen chinesischen Führung ist es durch kategorische Zuwendung zur kapitalistischen Leistungsgesellschaft gelungen, seiner verarmten Bevölkerung ein besseres Leben zu verschaffen. Hard fact! Man setzt auch hier strikt auf Leistung, ökonomisches Wachstum und nationale Interessen. Diesem Ziel ist – innen- wie außenpolitisch – alles untergeordnet. Nicht aggressive militärische Interventionen sondern weltweite strategische Investments in Rohstoffförderung, Infrastruktur und Bildung sichern China dabei eine immer größere Rolle als Handelsmacht auf dem Globus. Das „asiatische Zeitalter“ setzt trotz enormer demographischer Probleme zuhause keineswegs auf Erlösung durch ein importiertes buntes Völkergemisch, sondern nach wie vor auf kulturelle Homogenität, Hightech und Knowhow-Transfer. Inklusive Überwachung, Spionage und Einschränkung von Freiheitsrechten. Der einzige Maßstab ist Erfolg. In Sankt Moritz, Dubai und auf den Malediven machen jetzt Chinesen Urlaub.

Heilsamer Schock

Buenos Aires: Im staunenden Südamerika dampft Milei einen jahrzehntelang wild metastasierenden Staat auf seinen eigentlichen Daseinszweck ein, schließt neun (!) von 18 Ministerien und legt kurz darauf, erstmals seit Jahrzehnten siechender Misswirtschaft, einen ausgeglichenen Haushalt vor – in Rekordzeit, wohlgemerkt. Ökonomen und Politologen an ihren Schreibtischen – alles Universalgelehrte zweifellos – reiben sich die Augen. Mit dem Umverteilungssozialismus ist auch die Depression in der argentinischen Bevölkerung beendet. Aufbruch allerorten. Ich müsste mich schwer irren, wenn vom libertären Kettensägenexperiment Mileis jetzt kein heilsamer Schock für die indigenen, traditionell schwer linkslastigen und drogenaffinen Bedürftigkeitsgesellschaften Süd- und Lateinamerikas ausgeht. „Ich will genau das, was der hatte“, wird man dort in Kürze überall hören. Ich würde da jetzt investieren. Andere haben es schon getan.

Moskau: Wie sieht‘s mit den kriegführenden Russen aus? Man kann sie fragen. Sie stehen offensichtlich geschlossen hinter Putin. Nicht nur, aber auch, weil der statt auf Wodka konsequent auf Körperertüchtigung setzt. Das deutsche Gebührenfernsehen muss auf Moskaus Straßen lange nach kritischen Stimmen suchen. Trotz mit viel Getöse in Gang gesetzter Sanktionen des Westens ist die russische Wirtschaft nicht zusammengebrochen. Und die letzte Drohgebärde mit NATO-Langstreckenraketen hat Putin mit der Uraufführung namens Oreschnik sehr schnell beendet. Nein, Moskau wird auch diesen Krieg nicht verlieren. Das Potenzial Russlands hat der Westen schon immer gern unterschätzt. Das zieht sich vom Sputnik über Stalingrad bis hin zur Softwarekompetenz. Für die eigenen Interessen – auch das hat hier Tradition – geht man natürlich über Leichen. Hunderttausende Rekruten und Zwangsverpflichtete werden schulterzuckend geopfert, Oppositionelle fallen aus Fenstern oder werden vom Geheimdienst vergiftet. Und natürlich verzichtet Putin auch nicht auf Gold, Paläste und junge Frauen. Ein moralisch toxisches Gemisch zweifellos. Im Ergebnis spielt Russland allerdings in einer multipolaren Weltordnung wieder eine durchaus bedeutende Rolle.

Formidables Wüsten-Win-Win

Dubai: Da wären da noch die Golfstaaten. Ein unverzichtbarer Faktor in der internationalen Politik. Den Beduinen ist dank ihrer Ölvorkommen eine rasante Übersetzung ihrer kaufmännischen und kriegerischen Kompetenzen in die Moderne gelungen. Da das Öl ausgeht, hat man sich prophylaktisch auf Immobilien, Waffen und Migration konzentriert. Der Westen wird von den feudalen Oasen aus mit Krieg und Terror in Atem gehalten, für deren Moderation man gleichzeitig als Vermittler auftritt. Ein formidables Wüsten-Win-Win. Die westlichen Gernegrößen geben sich im Glitzer-Hotspot des “Sesam öffne dich” die Klinke in die Hand, richten nahezu sämtliche ihrer Gladiatorenkämpfe in den dort von Sklaven errichteten, klimatisierten Arenen aus, während zuhause, Billionen gegen die „menschengemachte“ Erderwärmung verschleudert werden und ein Trojanisches Pferd nach dem anderen seine Gotteskrieger entlässt.

Brüssel/Berlin: Damit wären wir im Kleinstaaten-Europa, allen voran dem zänkischen Fürstentumverbund Deutschland – mitten unter uns. Mitsamt dem Sparkonto, dem Job im öffentlichen Dienst, der geringsten Wochenarbeitszeit der Welt, dem untrüglichen Gefühl für Moral und Gerechtigkeit und der Lizenz zur Planetenrettung. Für uns sind all die populistischen, statistisch kaum zu leugnenden Verwerfungen da draußen nur ärgerlich, weil sie ja – und zwar allesamt – “Wasser auf die Mühlen der AfD“ sind. Nun ist zwar “der Westen” in lauter einzelne Interessenträger zerfallen; aber solange die Haltungsgesellschaft mit Brandmauer, Lichtermeer und Regenbogenpappe auf deutschen Plätzen für mentale Stabilität sorgt, droht ja da nix. Schließlich gibt es Zuständige, auf die man sich verlassen kann: Den Friedrich. Den Olaf. Und zur Not auch noch den Robert. Wir sollten uns also auch gratulieren. Solange noch Zeit dafür ist.