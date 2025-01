Neues von der Amadeu-Antonio-Stiftung: Anarcho-Humor ist jetzt auch „rechtsextrem“

Linke haben ein ähnlich verkrampftes Verhältnis zum Humor im Allgemeinen wie Islamisten zu Mohammed-Karikaturen im Besonderen. “Es gibt kein Recht auf Gehört-Werden in den sozialen Medien”, doziert Maik Fielitz, ein “Experte für Digitalkultur”, der offenbar auch ein Online-Verfassungsrechtler ist und weiß, was der Nutzer darf oder nicht. Vor allem “Pepe, der Frosch” ist Herrn Fielitz ein Dorn im Auge, und er ist nicht der Erste, der sich an der gezeichneten Amphibie abarbeitet: Pepe ziert zahlreiche Memes, die nicht politisch korrekt sind – wie auch, denn diese Bilder entstehen gewöhnlich aus einem spontanen Gedankenblitz heraus.

Vor ein paar Jahren hat der Staat sogar einmal versucht, eine “Meme-Schule” ins Leben zu rufen, was naturgemäß in die Hose gehen musste: Ein Meme, bei dem der Macher erst eine Woche prüfen muss, ob er keiner der zahlreichen zivilgesellschaftlich geschützten Minderheiten eine Befindlichkeitsstörung zufügt, ist weder aktuell noch witzig. Ihm fehlt der humoristische Anarchismus, der erst einen kleinen Schock und dann ein dunkles Lachen auslöst. Deshalb sind Mainstream-Karikaturen auch häufig so unlustig: Ihnen fehlt jeglicher Überraschungseffekt und man weiß ohnehin, was sie abbilden werden. Nach dem AfD-Parteitag in Riesa gab es natürlich eine Zeichnung von Alice Weidel in Nazi-Uniform. Hach, wie originell!

Glaubwürdige Distanzierung

Eigentlich müsste die Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) doch gut Lachen haben: Immerhin erhielt diese NGO von Lisa Paus‘ Familienministerium alleine 2023 staatliche Fördergelder in Höhe von sechs Millionen Euro. Dafür macht man sich bei der der AAS dann Tag und Nacht Gedanken darüber, wie man den Deutschen politisch korrektes Verhalten anerziehen kann, so etwa regelmäßig um Weihnachten herum: Da gibt es dann eine Handreichung in Form von Broschüren, wie man mit dem AfD-nahen Onkel Klaus umgehen soll, der bei Tisch einfach nicht vom Thema Migration lassen kann oder sich von selbiger nicht hinreichend begeistert zeigt. Das findet die AAS gar nicht witzig: Sie würde der Familie wohl am liebsten raten, Onkel Klaus geknebelt am Weihnachtsbaum festzubinden wie Troubadix, den gallischen Meister der schrägen Töne. Und wehe, Onkel Klaus zeigt dann noch ein Meme von Pepe, dem Frosch herum, der Linken als Inkarnation des Bösen im Internet gilt! Dann hilft nur noch eins: Sofortige Exkommunikation des “Nazi-Onkels” aus dem Familienverband, während der PC-kundige Neffe beauftragt wird, alle Familienfotos per Photoshop von Klaus zu befreien, damit die Distanzierung auch vollkommen glaubwürdig erfolgt.

Man könnte den renitenten Onkel – oder wahlweise auch den Nachbarn, der eine Deutschlandfahne im Schrebergarten hängen hat – natürlich auch einfach bei einer der vielen Meldestellen anschwärzen, die von der AAS und ähnlichen steuerfinanzierten “unabhängigen” Organisationen inzwischen reichlich unterhalten werden. Dort sind Gedankenverbrechen jeglicher Art in guten Händen! Noch rückt dann zwar nicht die Feuerwehr aus, um einem das Dach über dem Kopf anzuzünden, so wie in Ray Bradburys Fahrenheit 451… aber man tut immerhin den NGOs etwas Gutes: Diese können weitere Gelder für den “Kampf gegen rechts” beim Staat beantragen und noch ein paar Sozialwissenschaftler mehr einstellen, die den Bürgern einschärfen, worüber sie schreiben und lachen dürfen. Dabei stellt sich doch die Frage: Wer hat das eigentlich festgelegt, dass sämtliche Beiträge in den sozialen Medien stets fachlich und politisch “richtig” sein müssen – natürlich im Sinne der tonangebenden Moralwächter wie Herrn Fieritz?

Der normale Nutzer hat weder einen Pressekodex unterzeichnet noch ein Wahrheitsgelübde abgelegt. Er möchte auf den verschiedenen Plattformen wie Facebook oder Twitter einfach seine Kochrezepte posten, Bilder seiner Haustiere teilen oder sich zum Tagesgeschehen äußern. Wenn sich seine Beiträge im Rahmen des juristisch Erlaubten bewegen, sollte dies also problemlos und zensurfrei möglich sein. Eine Meinung ist eine Meinung und keine wissenschaftliche Abhandlung – und man dürfte dem Bürger doch durchaus zutrauen, sie auch als solche einschätzen zu können und ihr dann entweder zuzustimmen oder aber Gegenteiliges zu äußern.

Daraus entwickelt sich im Idealfall eine diskursive Eigendynamik, bei der Argumente ausgetauscht werden; manchmal sogar hitzig genug, um die Kontrahenten “angefressen” zurückzulassen. Wir alle sind schon einmal dramatisch von jemandem auf Facebook “entfreundet” oder geblockt worden, weil ein Post oder ein Kommentar einen anderen Nutzer derart empörte, dass er selbst virtuell nichts mehr mit uns zu tun haben wollte. Manchmal sind das sogar “Freunde” deren Existenz man längst vergessen hatte, weil sie sich seit Jahren nicht gemeldet, aber offenbar doch immer still mitgelesen haben. Nun glauben sie, ihre “Entfreundung” würde einen in eine akute Lebenskrise stürzen. Man könnte das allerdings auch einen normalen Selbstregulierungsprozess nennen, der keiner Zensurbehörde oder Meinungskontrolle durch eine Stiftung bedarf; die Nutzer machen das schon untereinander aus.

Das letzte Ventil

“Zusammenhalt”-Appelle unter Oppositionellen verhallen meist ungehört, aber auch das gehört zur Eigenverantwortung der Nutzer. Es gehört zum demokratischen Prozess in den sozialen Medien dazu, nicht alles gutheißen zu müssen, was ein anderer, welcher der gleichen Partei angehört wie ich, in den sozialen Medien zum Besten gibt. Das mag schmerzlich sein, weil es die “Gesamtstärke” schwächt – aber welcher Demokrat möchte schon in einer Einheitsfront marschieren? Der Mainstream in Form der Internetzensoren verrät also mit seiner Angst vor Meinungen viel über sich selbst: Weil er seine eigene Meinung für wert hält, sogleich in ein Gesetz gegossen zu werden, das sich keinem Abstimmungsprozess beugen soll, muss er jegliche Abweichung davon entschieden bekämpfen. Dass nun auch mehr oder minder harmlose Memes, die Doppelmoral und Heuchelei aufs Korn nehmen, verbannt werden sollen, zeugt von einer gewissen Verzweiflung. Man könnte es schon fast Paranoia nennen, wenn in wirklich allem ein feindliches Symbol erspäht wird. Das ist genau jenes Verhalten, welches “Verschwörungstheoretikern” vorgeworfen wird: Ob man nun auf dem Personalausweis ein Geheimzeichen der Illuminaten zu erkennen glaubt oder in jeder Kiwi Genderfeindlichkeit erspäht, ist letztlich das gleiche Denkschema.

Nun wollen sie uns also auch noch den Humor nehmen – das letzte Ventil, das einem heute noch bleibt, um nicht an der Gesamtsituation in Deutschland zu verzweifeln und sich noch ein wenig Würde und Freiheit zu bewahren. “Delegitimierung des Staates” nennt der Verfassungsschutz das Lachen über Habeck, Baerbock und Co., als habe man damit einen Akt der Häresie begangen… weshalb viele Linke auch heimlich Sympathien für Islamisten und ihre gewaltsamen Reaktionen auf Mohammed-Karikaturen hegen: “Man hätte halt nicht so provozieren dürfen!”. So muss es sich anfühlen, wenn ein Gefangener in der Todeszelle statt der gewünschten Henkersmahlzeit eine Schüssel Haferbrei vorgesetzt bekommt: Jetzt ist Schluss mit lustig!