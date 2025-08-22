Neues von Fratzscher: Das „defekte Orakel“ fordert jetzt Zwangsarbeit für Rentner

Marcel Fratzscher meldet sich mal wieder zu Wort. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lag zwar schon so oft daneben wie kaum ein anderer Ökonom, aber das hindert ihn nicht daran, immer wieder von den Medien als Interviewpartner angefragt werden. In der “Zeit” hat er schon eine regelmäßige Kolumne, nun bittet ihn der “Spiegel” zum Gespräch. Der offenkundige Grund: In einer Woche erscheint sein neues Buch „Nach uns die Zukunft“, in dem Fratzscher über einen neuen Generationenvertrag nachdenkt. Er fordert ein „verpflichtendes soziales Jahr für alle Rentner“. Die Boomer hätten selbst nicht genug Kinder bekommen und mittlerweile gerate die Wirtschaft ins Stocken. Wäre es da nicht denkbar, einfach die Rente noch ein wenig hinauszuzögern, um weiterhin Wohlstand zu generieren?

Solche Vorschläge für mehr „Gerechtigkeit“ in der Gesellschaft erklingen in den letzten Jahren immer häufiger. Oft trifft es wohl die Rentner, weil diese leichte Beute sind und sich kaum noch wehren können. Einige Male wurden schon Senioren die Wohnungen gekündigt, weil die Stadt dringen Platz für Flüchtlinge benötigte. 2023 forderte die damalige Bundestagsabgeordnete der Grünen, Christina-Johanne Schröder, “Anreize” für Senioren zu schaffen, ihre Wohnungen aufzugeben, weil sie oftmals allein auf großer Fläche lebten, die von jungen Familien sinnvoller genutzt werden könne. Von ihrer Parteifreundin Lisa Paus, damals Familienministerin, gab’s dafür begeisterte Zustimmung.

Es klingt wie eine Anklage

Rentner sind es schon gewohnt, immer wieder für die Verfehlungen der Politiker geradestehen zu müssen. Aber Fratzscher will eben nicht zu herzlos auftreten und kleidet seinen Vorschlag in wohlklingende Worte. Er argumentiert mit einem „Wertekonsens“ und dem “Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, dem Recht auf einen lebenswerten Planeten und dem Recht auf eine intakte Gesellschaft mit sozialer Teilhabe, Solidarität und einer funktionierenden Demokratie.“ Außerdem sei seine Idee nicht als „Anklage“ gegen die Boomer gedacht, sondern er wolle nur „zum Nachdenken anregen“.

Doch einige seiner Formulierungen lesen sich eben tatsächlich wie eine Anklage, weswegen selbst der “Spiegel“ kritisch nachhakt: Fratzscher habe der älteren Generation vorgeworfen, die Jüngeren ihrer Chancen „beraubt“ zu haben, obwohl ein Raub doch die „Androhung von Gewalt“ voraussetze. Fratzscher lässt sich allerdings nicht beirren und verteidigt seine Wortwahl. „Ignoranz, Selbstbezogenheit und Naivität“ hätten die Lage verschärft: „Die sozialen Konflikte nehmen zu, die Demokratie wird ausgehöhlt, der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung.“ Auch meint der “Spiegel”, dass man den Rentnern kaum vorwerfen könne, dass die Lebenserwartung gestiegen sei. Fratzscher will außerdem, dass sich die ältere Generation auch im Bereich der Verteidigung engagiert. Der “Spiegel” fragt spöttisch nach, ob er denn Rentner in Panzer stecken wolle – doch der Professor wiegelt ab: Natürlich denke er nicht an Soldaten, sondern an jemanden mit technischem Know-How.

Massiver Gegenwind

In seinem Buch findet sich auch die Forderung nach einer „grünen Inflation“. Alles, was das Klima bedrohe, müsse teurer werden. Wohl zu diesem Zweck wird Fratzscher zu seiner Buchvorstellung auch Luisa Neubauer einladen. Die Aktivistin warnt eindringlich vor dem “menschgemachten Klimawandel”, bereist aber selbst gern Ziele in aller Welt.

Kritik perlt an Fratzscher einfach ab. Er konzentriert sich lieber auf die wenigen positiven Rückmeldungen, die er per Mail erhalten habe. Die Mehrheit der Zuschrift sei zwar negativ gewesen, doch zeige dies nur „Ignoranz und Besitzstandwahrung“. Die ältere Generation meine, ihnen stehe etwas zu. Ja, stimmt das etwa nicht? Fratzscher, der zwar oftmals nicht die ökonomisch richtige, dafür aber politisch genehme Meinung in die Welt hinausposaunt, musste bislang nur selten mit Gegenwind für seine Thesen rechnen. Jedenfalls nicht aus der „demokratischen“ Mitte der Gesellschaft. Dies ist nun anscheinend anders, was nicht nur das Nachbohren des “Spiegel” zeigt. „Die ‚Lebensentscheidung‘, keine vier Kinder zu bekommen, erfolgte bei Millionen Menschen auch aus finanziellen Gründen“, sagte Michaela Engelmeier vom Sozialverband Deutschland (SoVD). Sie nannte als Beispiel die gestiegene Notwendigkeit zur Erwerbsarbeit für beide Partner wegen steigender Kosten. „Ihnen nun daraus einen Strick zu drehen, dass man sich zur Strafe gefälligst im Rentenalter engagieren müsse, empfinden wir als respektlos.“

Untypische Einigkeit in der Ablehnung von links und rechts

Ähnlich äußerte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB): „Ein Pflichtjahr für Rentner lehnen wir ab. Wer jahrzehntelang gearbeitet hat, hat seinen Ruhestand unbedingt verdient. Wir warnen davor, mit solchen Vorschlägen Generationen gegeneinander auszuspielen“, so Vorstandsmitglied Anja Piel. Die Frage, wer tatsächlich auf wessen Kosten lebt, sei “in allererster Linie eine Frage zwischen Reich und Arm, also zwischen Kapital und Arbeit, und nicht etwa zwischen den Generationen.“ Auch Helge Benda von der Senioren-Union der CDU formulierte deutliche Kritik an Fratzschers Vorstoß: „Wir reden hier über Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet, Familien großgezogen, Steuern gezahlt und das Gemeinwesen getragen haben. Sie im Alter zu staatlich verordneten Zwangsdiensten heranzuziehen, widerspricht jeder Vorstellung von Gerechtigkeit.“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer meinte: „Das ist ein Schlag ins Gesicht unserer Ältesten. Wer dieses Land aufgebaut hat, verdient Respekt und eine sichere Rente – keine Zwangsdienste.“ Auch Sahra Wagenknecht (BSW) zeigt sich entrüstet: Der Vorschlag, „alten Menschen, die ihr Leben lang geschuftet haben und zum Dank dafür in Deutschland oft genug mit Armutsrenten abgespeist werden“, ein Pflichtjahr aufzudrücken, sei an Zynismus kaum zu überbieten. Sarah Vollath, in der Linksfraktion für das Thema Renten zuständig, monierte, dass es sich nicht um einen Konflikt zwischen Jung und Alt, sondern um eine Klassenfrage handele. Ihre Partei lehne Zwangsdienste grundsätzlich ab.

Übergewichtige als Opfer

Erst vor kurzem noch hatte Fratzscher in der “Zeit” geklagt, dass vor allem Frauen mit Übergewicht auf dem Arbeitsmarkt Diskriminierung erführen. Dies spreche für „patriarchale Strukturen“. Dabei ist es doch ganz einfach: Bislang waren Nachteile bei Gesundheit und Partnerwahl gewichtige Gründe zum Abnehmen; nun kommen noch Nachteile bei der Berufswahl hinzu. Zumal der Gewichtsverlust in Zukunft viel einfacher sein wird – schließlich gibt es mittlerweile Medikamente wie Ozempic, und bessere Nachfolger werden bereits entwickelt. In seinem neuen Buch sieht Fratzscher auch Flugreisen und Fleischkonsum als Belastung für das Klima an und fordert kräftige Preiserhöhungen; doch Übergewichtige sind für ihn nur Opfer. Wenn er bei der Weltrettung konsequent wäre, würde er sie in diesem Punkt eher als Täter sehen. Denn wer dick ist, isst nicht nur mehr, sondern sorgt auch dafür, dass der Flieger mehr Sprit verbraucht.

Wohl an dem aktuellen “Spiegel”-Interview mit Fratzscher ins Auge springt: ie Themen Flüchtlinge und Migration fallen diesmal völlig unter den Tisch. 2016 meinte Fratzscher noch, die „Geflüchteten werden die Renten der Babyboomer zahlen.“ Wenn sich diese Prognose auch nur im Ansatz bewahrheitet hätte, bräuchte es seinen jüngsten Vorstoß wohl nicht.

Modellrechnung auf grundfalschen Annahmen

Das versprochene Wirtschaftswunder ist jedenfalls ausgeblieben. Als Beispiele für Migranten, die die Wirtschaft beflügelten, nannte Fratzscher einmal ausgerechnet Steve Jobs, Elon Musk und Sergey Brin, die allesamt nicht in den USA geboren wurden, aber dennoch dort milliardenschwere Unternehmen aufbauen konnten. Nur leider handelte es sich just bei diesen dreien um alte, weiße Männer.

Schon 2015 hätte man bei einer Modellrechnung Fratzschers stutzig werden können: Damals behauptete er, dass die Flüchtlinge Deutschlands Wirtschaft nutzen würden. Nun ist Fratzscher Professor für Ökonomie und sollte insofern natürlich ein grundsolides mathematisches Vorwissen mitbringen. Da dürfte es doch so gut wie unmöglich sein, den Fehler in seiner Studie zu finden. Oder etwa doch? Von den hohen akademischen Weihen sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn tatsächlich ist der Fehler schnell gefunden. “Fratsche” konnte zeigen, dass die wirtschaftliche Bilanz der Flüchtlingskrise positiv sein würde – unter der Annahme, dass ein Großteil von ihnen gutbezahlte Jobs ergreift. Genau diese Annahme wurde aber einfach als gegeben vorausgesetzt und nicht näher begründet. Genauso könnte ich zeigen, dass ich Wladimir Klitschko K.O. schlagen könnte – unter der Annahme, dass ich eben muskulös bin. Im Boxring wie auch in der Wirtschaft zählen jedoch Fakten und keine Annahmen.