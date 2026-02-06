Neuestes Stück im innenpolitischen US-Schmierentheater: Demokraten blockieren Voter-ID

Es gehört zu den größten strukturellen politischen Defiziten in den USA im Prinzip seit ihrer Gründung – und galt bislang als einer der Hauptgründe dafür, warum gerade europäische Antiamerikanisten die dortige Demokratie immer wieder in Zweifel zogen: Das Fehlen von Einwohnermeldedaten und damit transparenten Wählerregistern. Dass sich eine unbekannte Zahl an Wählern mehrfach, teils in unterschiedlichen Staaten, registrieren konnte, dass illegale Zuwanderer und sogar Tote (!) wählen konnten, ist ein seit vielen Jahrzehnten bekanntes Unding und führte immer wieder zu Zweifeln an der Legitimität der Wahlergebnisse; außerdem wurde so, gerade in Verbindung mit der Briefwahl, dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet.

Dass ausgerechnet beim demokratischen Basisrecht der Wahl solche laxen Kontrollen gelten, ist umso erstaunlicher für ein Land, in dem ohne ID-Card im Grunde kaum etwas geht im Alltag der Bürger. Ob man Alkohol oder Tabakwaren kaufen oder ein Bankkonto eröffnen will, Bargeld am Bankschalter abheben, Sozialleistungen beantragen einen Mietvertrag abschliessen oder ein Fahrzeug kaufen und anmelden möchte, ob man ein Paket oder eine Briefsendung bei der Post oder UPS abholen oder in eine Bar gehen will: Das alles und vieles mehr ist in den USA ohne Ausweis schlicht nicht möglich.

Überfällige Reform

Es ist daher nur folgerichtig, dass endlich auch im Wahlrecht eine verlässliche Identifikation eingeführt werden soll – und wer sollte dieses Vorhaben, an dem zahllose frühere Präsidenten scheiterten, wirksamer durchsetzen als der kompromisslose Pragmatiker Donald Trump? Er und seine Republikanische Partei wollen, dass die Vorlage einer ID beim Wahlgang per Gesetz zur Pflicht gemacht wird, um sicherzustellen, dass künftig nur noch Stimmen von Personen eingesammelt werden, die auch wirklich wahlberechtigt sind, und dass das Prinzip “one man, one vote” Anwendung findet.

Doch Widerstand dagegen kommt ausgerechnet von demokratischen Politikern und von diesen regierten US-Bundesstaaten: Denn es war (und ist) gängige Praxis in den linksgrünwoken US-States, Wähler ohne jedweden Identitätsnachweis zu registrieren, um sich durch deren Stimmen den Wahlsieg der „Demokraten“ zu sichern. Klar, dass die Profiteure dieser Zustände jetzt natürlich gegen die Gesetzesvorlage auf begehren. Als Begründung dafür wird natürlich – na was wohl – mal wieder die Rassismus- und Diskriminierungskarte gezogen: „Die Voter ID ist rassistisch, denn sie hindert Minderheiten an der Ausübung ihres Wahlrechts“, so der Tenor der kruden Einlassungen Chuck Schumers, des Führer der demokratischen Minderheit im Senat.

Sorge der Linken um ihre illegalen Wählermassen

Was Schumer und seine Genossen damit meinen, ist das einzige wirklich Rassistische in der Debatte: Sie behaupten nämlich allen Ernstes, Minderheiten im Land wie Schwarze und Latinos wären zu unfähig oder blöde, sich eine ID zu besorgen – und würden deswegen auf Konto, Schnaps und Auto oder gar auf Sozialleistungen verzichten. Wir erinnern uns: Noch in den 1960er haben die Demokraten, die einzige Partei der Sklavenhalter und der späteren diskriminierenden Jim-Crow-Gesetze, in den Südstaaten alles dafür getan, um ihre schwarzen Mitbürger am Wählen zu hindern. Man erhob “Wahlgebühren”, die sie nicht aufbringen konnten, führte „Verfassungstests“ durch und mäkelte kleinste Fehler auf Fragebögen und Dokumenten an, um nach dem verlorenen Bürgerkrieg jede schwarze politische Teilhabe an der Politik zu sabotieren.

Das sind nur wenige Beispiele, die von der Sichtweise der Demokraten auf die farbigen Mitbürger in der Geschichte zeugen. Davon wollen sie natürlich heute nichts mehr wissen; ausgerechnet sie, die sonst woke postkoloniale Verantwortung der Weißen und geschichtliche Erbschuld des Westens propagieren, lassen sich ungern an ihre rassistische Politik in den bis in die 1970er durchgehend demokratisch dominierten Südstaaten (“solid south”) erinnern und meinen, weil sie mit Obama den ersten schwarzen Präsidenten stellen, wären sie nun moralisch höhenwertig.

Der alte Rassismus der Democrats scheint wieder auf

Doch ihr Rassismus blitzt immer wieder durch und die einstigen Sichtweisen haben sich nicht wirklich groß geändert – was sich eben in Aussagen von Schumer & Co zeigt. Wer Schwarze bis heute nicht für intelligent genug hält, eine ID-Card zu erwerben, zeigt auf dreiste und herabwürdigende Weise, wes Geistes Kind er ist. Das praktische Motiv dahinter ist sogar noch verwerflicher: Natürlich wollen sich die Democrats auch weiterhin die Stimmen vor allem von den unzähligen Illegalen sichern, die derzeit (ohne ID) zu ihren Gunsten stimmen. Aus demselben Grund bekämpfen sie auch die ICE-Einsätze bis aufs Blut (obwohl ihr Säulenheiliger Obama einst noch mehr und weit erbarmungsloser Jagd auf Illegale machen ließ) – weil sich durch de Abschiebungen ihr Wählerreservoire verringert. Wer das immer noch nicht begriffen hat, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen.

Das sind übrigens die gleichen Personen, die glauben, es gebe Trölfundzwölfzig Geschlechter, ein Kuhfurz würde uns allesamt verglühen lassen und all diejenigen, die etwas anderes denken, seien pöhse Nahdsies…

