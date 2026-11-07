Neutralität statt Indoktrination: „Omas gegen Rechts“ aus den Klassenzimmern verbannt

Mal wieder so eine Lesung für Kinder unter geschönten Vorzeichen – das dürfte doch eigentlich ganz harmlos sein, sollte man meinen. Doch leider versteckte sich hinter der Aktion „Vorlesen für Toleranz und Vielfalt“ an zwei hessischen Grundschulen der nächste Versuch linksideologischer Indoktrination – in diesem Fall seitens der “Omas gegen Rechts”, dieser Gruppierung wohlstandsverwahrloser, maximal intoleranter alt-linksgrüner Vetteln mit pathologischem Sendungsdrang. Auch an der Gesamtschule in Niederaula wurde ein ähnliches Projekt linker Umerziehung unter den üblichen Etiketten “Antirassismus”, “Antidiskriminierung” und “Kampf gegen Rechts“ durchgeführt. Doch damit ist nun Schluss: Im zuständigen Landkreis Hersfeld-Rotenburg will man diese Agitation und politische Manipulation der Schüler nicht länger tolerieren und beendete die Zusammenarbeit mit den “Omas gegen Rechts”.

Dabei hatten die rüstigen Rentnerinnen die Grundsatzdebatte und schließlich den Streit um die Arbeit von politischen Aktivisten im Klassenzimmer, zu denen auch Antifa-Sympathisanten und “Klimarettungs“-NGOs gerechnet werden müssen, selbst entfacht. Nach der Lesung in Niederaula war ein anonymes Beschwerdeschreiben beim Oberschulamt eingegangen; bei der anschließenden Schulleiterkonferenz wurde vor der Zusammenarbeit mit der “Vorlesen“-Initiative gewarnt. Die Schulbehörde entschied schließlich: “Schule selbst darf nicht zur unkommentierten Bühne politischer Mobilisierung werden.” Junge Menschen sollen zwar durchaus zur Demokratie erzogen werden, es dürfe ihnen jedoch nicht vorgeschrieben werden, welche politische Meinung sie zu vertreten haben. Im Sinne des Beutelsbacher Konsens von 1976, der das Ziel des Überwältigungsverbots zur Verhinderung politischer Indoktrination formuliert, dürfen Schüler nicht einseitig beeinflusst und von politischen Interessengruppen quasi überrumpelt werden. Die Schule im Gegenteil hat die Aufgabe, politischen Aktivismus und den normalen Unterricht konsequent voneinander zu trennen. Lehrer müssen dafür sorgen, dass verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen. Die “Omas gegen Rechts“ stehen in ihrer absurden Einseitigkeit und naiv-unterkomplexen Oberflächlichkeit, mit der nichtlinke Positionen dämonisiert werden, für das genaue Gegenteil. Leider stellt die Konsequenz in Hersfeld-Rotenburg bislang nur eine Ausnahme dar; in den meisten Bundesländern dürfen die “Omas” – ebenso wie etwa auch die linksfaschistische Verhetzungsinitiative “Zentrum für politische Schönheit“ – an den Schulen ihr Unwesen weitertreiben.

Klima-Propaganda an den Schulen läuft ungebremst weiter

Den Parteien, die von der politischen Vorfeldarbeit der großmütterlichen Polit-Missionare profitieren, sehen das natürlich anders und mosern über die Entscheidung der Schulbehörde. Der grüne Bildungspolitiker Sascha Meier bereits den “Kampf gegen den Rechtsextremismus” in Gefahr. Inwiefern jedoch dieser angebliche “Rechtsextremismus“ an Schulen, die schon heute einem Ausländeranteil von zwischen 60 und 90 Prozent aufweisen, tatsächlich das vorherrschende Problem darstellt, darf getrost in Frage gestellt werden. Dasselbe gilt für die Klimapropaganda, die längst schon Eingang in das Unterrichtsmaterial gefunden hat: Bereits Anfang 2025 wurde bekannt, dass in Schulbüchern, aber auch in Hörspielen und im Kinderfernsehen der angebliche menschgemachte Klimawandel für die Jüngsten und Heranwachsenden immer verzerrter dargestellt wird – mit dem klaren Ziel, Zukunfts- und Existenzängste zu schüren, um aus diesen später politische Münze schlagen zu können.

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Dabei haben Psychologen herausgefunden, dass viele junge Menschen mittlerweile unter einer regelrechten Klima-Angst leiden – wobei man immer dagewesene Phänomene wie Wetterextreme, heiße Sommer, Waldbrände, Hochwasser und Flutkatastrophen so darstellt, als wären sie existenzielle, nie dagewesene Bedrohungen. Die Sichtweisen werden dabei regelmäßig einseitig-verzerrt, wissenschaftlich unausgewogen und teilweise mit gefälschten Statistiken und Halbwahrheiten vermittelt. Kernkraftwerke sind gefährliche Orte, das Eis schmilzt unaufhörlich, die weltweiten Katastrophen nehmen in dramatischem Ausmaße zu – obwohl die meisten Behauptungen mit simplen Fakten entkräftet werden können. Nicht mehr echtes Wissen, sondern das, was Kinder zur frühen Verfestigung eines geschlossenen linken Weltbilds wissen sollen, wird hier vermittelt. Grüne Ideologie und apokalyptische Horrorshow: Wie immer ist der linke Masseneffekt am schlimmsten, weil er zu viele unschuldige junge Menschen erreicht.