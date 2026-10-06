Neuwahlen in Spanien: Eine persönliche Einschätzung

Es ist der 5. Oktober 2026, 8 Uhr in meinem Heimatort an der spanischen Südküste, das Thermometer auf der Terrasse zeigt 24 Grad. Ich gehe in die Küche und vor der Kaffeemaschine erreicht mich der Ruf meiner Frau: “Pedro Sanchez hält um 9 Uhr eine Fernsehansprache!” Das meldete wohl gerade eine Nachrichtenseite auf ihrem Handy. Sie schaltet darauf den Fernseher auf TVE 1 ein und es gibt schon eine Sondersendung. Würde es Neuwahlen geben? Wir dachten beide spontan an Olaf Scholz. Aber erstmal haben wir gefrühstückt.

Aktuell verfügt die konservative Volkspartei (PP) über 137 von 350 Sitzen im Abgeordnetenhaus, die PSOE (Spanische Sozialistische Arbeiterpartei) über 121, die rechtsgerichtete Vox über 33 und das Linksbündnis Sumar über 31 Sitze. Die übrigen 28 Sitze verteilen sich auf 7 regionale Parteien. Die Abgeordneten werden nach dem Verhältniswahlrecht auf Provinzebene gewählt. Für Madrid mit 37 Abgeordneten bedeutet das faktisch eine 2,7-Prozent-Hürde, für die Provinz Kantabrien mit 5 Abgeordneten aber eine 20-Prozent-Hürde. Und in den Städten Ceuta und Melilla mit nur einem Abgeordneten ist das eine faktische Mehrheitswahl. Die organisatorisch zersplitterten linken Parteien, von Grünen bis Kommunisten, verständigen sich deshalb regelmäßig auf ein Bündnis, bei dem sie in keiner Provinz gegeneinander antreten. Die Regionalparteien sind meist bürgerlich ausgerichtet. Bisher wurde die linke Minderheitsregierung von der katalanischen Junts toleriert, die aber am 2. Oktober 2026 zwei Dekrete, die in das Mietrecht eingreifen sollten, nicht unterstützen wollte. Dazu unten mehr.

Die Ansprache

Die Journalisten in der Sondersendung sind sich einig: Es gibt Neuwahlen. Es wird über den möglichen Wahltermin spekuliert und die aktuellen Mehrheitsverhältnisse in Erinnerung gerufen. Es gibt auch erste Spekulationen über die Chancenverteilung. Punkt neun wird dann auf das Rednerpult im Moncloa-Palast geschaltet. Im Hintergrund sieht man zwei junge Frauen, die sofort aus dem Bild gehen, und einige Sekunden später kommt Pedro Sanchez mit festem Schritt. Er beginnt sofort, seine aus seiner Sicht erfolgreiche Politik darzustellen. Meine Frau sagte: „Der macht weiter!“ Ziemlich zum Anfang erwähnte er, dass Spanien sich der Forderung der NATO, die Militärausgaben auf 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, nicht nachkommen werde. Das erhalte die finanziellen Spielräume, die eigenen Aufgaben zu bezahlen; nun, was das betrifft: Wo er Recht hat, hat er Recht. Sanchez orientiert sich an Gerhard Schröder in 2002.

Er führt weiter an, dass Spanien nicht so hat von den steigenden Energiepreisen getroffen wurde wie andere Länder. Ich erinnere mich, dass ich am 1. Oktober zuletzt getankt habe und noch meinen Verbrauch kontrollieren und im Computer in eine Tabelle eintragen wollte: 1,679 Euro pro Liter an einer Plenergy-Billig-Tankstelle, Ende August waren es noch 1,559 Euro gewesen und Mitte Februar 1,279 Euro. 31,3 Prozent in sechs Monaten. Aber das Gas ist nur 10 Prozent teurer geworden, und ich weiß: Mein Sohn in Deutschland träumt von solchen Preisen. Sanchez erwähnt das Programm „NextGenerationEU“, durch das Spanien viele Fördergelder aus Brüssel erhalten habe. Auch das können die Zuschauer bestätigen: Überall sehen sie die Schilder und Aufkleber mit der blauen Fahne und dem Satz „Financiado por la Unión Europeo“, finanziert von der EU (die deutschen Residenten fügen gedanklich hinzu: mit deutschen Steuergeldern!). Aber die spanische Wirtschaft hat davon profitiert, und Sanchez ist spanischer und nicht deutscher Ministerpräsident.

Korruption und Migration

Sanchez beendete seine Lobeshymne auf die eigene Politik mit der Feststellung, dass Spanien ein weltweites Beispiel für Frieden, Feminismus und Wohlstand sei. Aber es gäbe eine verantwortungslose Opposition, die im Parlament notwendige Entscheidungen blockieren würde. Deshalb solle das Volk die Möglichkeit bekommen, seine erfolgreiche Minderheitsregierung zu stärken und mit der nötigen parlamentarischen Mehrheit auszustatten. Dafür werde er nun für den 29. November – knapp ein Jahr vor dem regulären Wahltermin – Neuwahlen anordnen. Also tatsächlich! Die Rede war bereits Teil des Wahlkampfs.

Nicht erwähnt hat Pedro Sanchez die Korruptionsvorwürfe gegen seine in NGOs tätigen Frau (ein Ermittlungsverfahren wurde inzwischen eingestellt) und engste Vertraute des Regierungschefs, die sich laut polizeilicher Untersuchungen für die Vergabe von Bauvorhaben bezahlen ließen. Ob das Geld bei den Personen blieb oder verdeckt an die Partei zurückfloss, ist unklar. Auch beim Einkauf von Masken während der Corona-Hysterie gab es – ähnlich wie in Deutschland – Unregelmäßigkeiten. Ebenso sprach Sanchez die Legalisierung des Aufenthalts von illegal in Spanien lebenden Ausländern nicht an, die Anfang des Jahres zu starken Diskussionen führte. Für die Maßnahme, die auch schon 2005 und 1985 durchgeführt wurde, wurden wirtschaftliche Gründe angeführt. Viele Migranten arbeiteten unter informellen und prekären Bedingungen, etwa in der Landwirtschaft. Durch die Regularisierung ihres Aufenthalts könnten die Arbeitsverhältnisse geordnet werden, die Betroffenen würden dann auch Sozialversicherungsabgaben leisten, welche unter anderem das Rentensystem in Spaniens alternder Gesellschaft stärken könnten.

Asyl und Ceuta

Der Statuswechsel aus dem Asylverfahren war ausgeschlossen. Die Wirtschaft unterstützte die Maßnahme (auch Gerhard Schröder war der Genosse der Bosse!), aber die Opposition befürchtete trotzdem eine Sogwirkung, wonach wonach sich jetzt viele Afrikaner jetzt auf Weg nach Spanien machen würden. Bei den Regionalwahlen in Andalusien am 17. Mai 2025 hatten sich diese Vorgänge praktisch nicht ausgewirkt: Die PSOE verlor 1,4 Prozent und 2 Sitze; keine nennenswerte Beschleunigung des langsamen und stetigen Abwärtstrends der Sozialisten. Die Linke konnte ihr Ergebnis halten und die ebenfalls linksorientierte Liste „Por Andalusia“ stieg von 4,6 auf 9,6 Prozent sowie von 2 auf 6 Mandate. Die zuvor mit absoluter Mehrheit regierende Volkspartei, die 5 Mandate verlor, regiert nun in einer Koalition mit der rechten Vox. Nach dieser Erfahrung konnte Pedro Sanchez diese Themen als ungefährlich einschätzen.

Die aktuellen Aufregerthemen sind Ceuta und die Situation am Mietwohnungsmarkt – beste Grüße aus Berlin! Am 3. August 2026 habe ich das Ceuta-Problem hier auf Ansage! bereits beleuchtet. Im August brachte der Privatsender “cuatro” (“vier“) mit der Sendung „Horizonte“ das Thema allabendlich in die Wohnzimmer der Fernsehzuschauer. Die nach dem Marketing-Konzept „Die Schöne und der Bissige“ mit Iker Jiménez und seiner Frau Carmen Porter sowie wechselnden „Experten im Studio“ besetzte Sendung lockerte ihr Format ausnahmsweise auf, und Jiménez berichtete live aus Ceuta. Seine Frau konnte in dieser Zeit beweisen, dass sie nicht nur optische Qualitäten hat, obwohl sie diese weiterhin gekonnt einsetzte. Jiménez zeigte die selbstgebauten Unterkünfte der Migranten, die das Baumaterial wohl nicht regulär im Baumarkt gekauft haben dürften und er sprach mit den Bewohnern von Ceuta, die sich kaum noch auf die Straße trauten. Die Lage war wohl korrekt dargestellt; mit den rhetorischen Fragen an Afrikaner, was sie von Pedro Sanchez hielten, wollte er aber erkennbar die Aussagen „Pedro Sanchez good man“ und “Viva-Pedro-Sanchez!”-Rufe aus den Hintergrund provozieren. So funktionieren Privatsender! Sie brauchen Quoten, damit sie ihre Werbezeiten verkaufen können.

Das spanische Mietenproblem

Die Experten und die Lokalpolitiker aus Ceuta waren sich aber ziemlich einig, dass es sich hier um kein normales Migrationsproblem handelte, sondern um eine geplante Invasion aus Marokko, um die spanischen Bewohner Ceutas zu vertreiben. Sanchez steckt hier in einer Zwickmühle: Die spanischen Städte auf dem afrikanischen Festland Ceuta und Melilla gehören nicht zum Schengen-Raum, Spanien darf die überfüllten Aufnahmeeinrichtungen also nach EU-Recht nicht dadurch entlasten, indem die Menschen auf andere spanische Einrichtungen verteilt werden. Marokko nimmt nur seine eigenen Staatsangehörigen zurück und die Bürger von Ceuta verlangen zu Recht ein normales Leben in ihrer Stadt. Und eine Lösung ist nicht in Sicht. Das wird eine Belastung für den Wahlkampf der Regierung aus PSOE und Sumar. Aber auch PP und Vox werden gefordert sein, konkrete und durchführbare Maßnahmen vorzuschlagen.

Dagegen dürfte Pedro Sanchez seine Hoffnungen wohl auf ein aktuelles Thema konzentrieren: Vergangenen Freitag bekam die Regierung für besagte zwei Dekrete zur Verhinderung von Zwangsräumungen in sozialen Notlagen und zur Entfristung von Zeitmietvertragen, mit denen sie auf eine aktuelle Protestbewegung reagieren wollte, im Parlament keine Mehrheit. Am 27. September 2026 war auch in den deutschen Medien über Proteste in Spanien berichtet worden, nachdem eine 87-jährige Frau namens Maricarmen nach 70 Jahren aus ihrer Mietwohnung zwangsgeräumt werden sollte. Dazu eine persönliche Anekdote: Als vor über drei Jahren eine alte Frau ihre für sie viel zu große Wohnung an meine Frau und mich verkaufte, berichtete sie, dass es um 1970 sehr einfach gewesen sein soll, eine Eigentumswohnung zu bekommen. Man musste nur heiraten und sich im Rathaus bewerben. Junge Familien erhielten dann eine staatlich verbürgte und zinsgünstige 100-Prozent-Finanzierung; es wurde nur für 30 Jahre ein Vermietungs- und Verkaufsverbot ins Grundbuch eingetragen. Die Inflation in den 70er Jahren machte die monatlichen Raten dann sehr erträglich. Hatte Maricarmen vielleicht deswegen keine Eigentumswohnung, weil sie nicht verheiratet war? Die “Tagesschau” erwähnte auch nicht, dass sich das Räumungsverfahren schon über viele Jahre hinzog.

700.000 Wohnungen fehlen, 4,77 Millionen sind ungenutzt

In diesem Zusammenhang wurde der Präsident der Spanischen Zentralbank dahingehend zitiert, in Spanien fehlten 700.000 Wohnungen. Hierin wäre auf den ersten Blick ein Widerspruch zu meinen hier zitierten Aussagen des Nationalen Statistikinstituts zu erkennen, wonach es im Land tatsächlich sogar 4,77 Millionen nicht genutzte Wohnungen gab. 2,52 Millionen nur sporadisch genutzte Wohnungen (9,5 Prozent des Gesamtbestandes), oft Ferienwohnungen, sind darin nicht enthalten. Es wurde berichtet, die Wohnung von Maricarmen gehöre einem Finanzinvestor. Nicht erwähnt wurde, dass private Eigentümer ihre vermieteten Wohnungen oft zum halben Preis an solche Finanzinvestoren verkaufen müssen, weil sie einem Mieter praktisch nicht kündigen können. Daraus erklärt sich auch die große Zahl von 4,77 Millionen ungenutzter Wohnungen. Eine Analyse der Quellen der Spanischen Zentralbank ergab auch, dass sich die zitierte Aussage auf den Mietwohnungsmarkt bezog; dieses Detail hat die “Tagesschau” weggelassen. Auf dieser relevanten Website wird den Zahlen des Statistikinstituts nicht widersprochen, sie werden ausdrücklich zitiert. Spanien hat die höchste Wohneigentumsquote in der EU, Deutschland die niedrigste.

Die beiden Länder sind also nicht vergleichbar. Nur knapp 3 Millionen Wohnungen oder 11,2 Prozent des Bestandes sind vermietet. 700.000 fehlende Mietwohnungen sind dann mit 23,5 Prozent eine gewaltige Zahl. In Deutschland fehlen laut Mieterbund 1,4 Millionen Mietwohnungen. Bei 43.951.600 Wohnungen und 58,1 Prozent Vermietungsquote sind das aber „nur“ 5,5 Prozent auf dem Vermietungsmarkt – auch schon ein spürbarer Mangel. Der Mangel in Spanien ist relativ dazu betrachtet jedoch viermal so groß! Dass die Zentralbank daher eine Ausweitung des Wohnungsbaus fordert, ist nachvollziehbar. Neubauprojekte erfordern eine Baufinanzierung, und das steigert die Umsätze der Geschäftsbanken. Dem scheint sich Pedro Sanchez anzuschließen; vielleicht gibt es wieder Geld aus Brüssel und Schmiergelder für die Baugenehmigungen. Aber Bauprojekte dauern Jahre und lösen das aktuelle Problem nicht.

Chance oder Risiko?

Vielleicht ließ sich Pedro Sanchez ja auch vom Berliner Wahlergebnis inspirieren? Er geht damit aber ein großes Risiko ein, denn auch die Mehrheit der PSOE-Wähler hat Eigentumswohnungen. Darunter sind auch viele ungenutzte Wohnungen, die sie von ihren Eltern geerbt haben und die sie verkaufen wollen. Bei einer Vermietung hätten sie schlagartig 50 Prozent Wertverlust. Neben den hohen Mieten sind auch die Hausbesetzungen in Spanien ein Thema, das ich am 28. Dezember 2025 hier auf Ansage! bereits angesprochen habe. Die Bevölkerungsgruppe, die erfolglos eine Mietwohnung sucht, wählt eher das Linksbündnis. Die sozialistischen Stammwähler könnten dagegen die Mobilisierung der 4,77 Millionen ungenutzten Wohnungen als sinnvolle Problemlösung ansehen. Es müssten nur 14,7 Prozent von ihnen zusätzlich vermietet werden, und die fehlenden 700.000 Mietwohnungen wären kurzfristig vorhanden. Dann könnten nicht nur die PSOE-Wähler auch ihre eigenen ungenutzten Wohnungen endlich sinnvoll verwerten. Dafür müssten aber die Probleme gelöst werden, die aktuell die meist privaten Wohnungseigentümer von der Vermietung beispielsweise der von den Eltern geerbten Eigentumswohnung abhalten.

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Es bleibt abzuwarten, ob die Volkspartei oder Vox ein Programm in dieses Richtung entwickeln. Nach den Morden von El Pinet, als kurz vor Weihnachten zwei Deutsche von Hausbesetzern getötet wurden, gab es von Vox entsprechende Andeutungen, anschließend aber nichts konkretes. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die PSOE noch auf die Schnelle Pläne zur Mobilisierung des Leerstandes entwickelt. Sumar würde wohl eher Enteignungen vorschlagen. Wegen der Parallelität von Mieten- und Hausbesetzer-Problematik kann sich dieses Thema in alle Richtungen entwickeln. In Bezug auf Ceuta erwarten die Wähler noch konkrete Ideen von der Opposition. Die Minderheitsregierung war in einer schwierigen Situation und sieht in den Maricarmen-Protesten ihre Chance. PP und Vox haben noch lange nicht gewonnen. Alles ist möglich!