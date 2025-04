NGOs bringen Griechenland-Flüchtlingen Tricks bei: „Bett, Brot, Seife“ – und schon öffnen sich die Schleusen ins Sozialparadies Deutschland

Während Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf einer Pressekonferenz am Dienstag die katastrophale Migrationspolitik der Ampel zu einem einzigen Erfolg umlog – auch und gerade was den angeblichen “Kampf gegen illegale Einwanderung” betrifft, den sie in Wahrheit nie geführt hat – ist der Asylbetrug weiterhin in vollem Gange: Als neueste Masche reisen Migranten aus dem nahen Osten in Griechenland ein, beantragen dort Asyl und erhalten neben dem Asyl-Schutzstatus auch gleich einen griechischen Flüchtlingsausweis, der es ihnen erlaubt, sich im Schengen-Raum frei zu bewegen – etwa um Verwandte in anderen Ländern zu “besuchen”. Von dort reisen sie jedoch mit einem Urlaubsflieger nach Deutschland weiter, wo sie urplötzlich einen weiteren, neuen Asylantrag stellen. Die Zauberworte lauten in solchen Fällen „Bett, Brot, Seife” und stehen für die angeblich prekären und menschenunwürdigen Bedingungen in griechischen Asylunterkünften. Diese Kurzzusammenfassung reicht, um den institutionalisierten Gutmenschen beim Bundesgrenzschutz (sofern dieser überhaupt etwas davon mitkriegt) oder bei BAMF oder den kommunalen Aufnahmebehörden die angebliche Notwendigkeit zu verdeutlichen, den dortigen unzumutbaren Zustände zu entfliehen und sich ein Aufenthaltsrecht in Deutschland zu ergaunern.

Dieser Trick wird den Migranten von Vertretern der Schlepper- und Migrationslobby und teils von der deutschen Bundesregierung alimentierten (!) NGOs vor Ort in Griechenland beigebracht. Er nimmt Bezug auf die wortidentische Formulierung eines wahnwitzigen Urteil des niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts von 2021, das Rückführungen nach Griechenland verboten hatte – weil angeblich die „ernsthafte Gefahr besteht, dass sie dort ihre elementarsten Bedürfnisse (,Bett, Brot, Seife’) nicht befriedigen können“.

Nancy Faeser gefällt das

Diese Formel wird seither ebenso auswendig gelernt wie die Triggerbegriffe “politisch verfolgt”, ”Lebensgefahr” und natürlich “Asyl” – und wirkt ebenso wie diese als Sesam-öffne-dich, mit dem sämtliche angedachten Zurückweisungen an der Grenze wie auch die neuen GEAS-Absprachen zur Makulatur gemacht werden. Auf einer rechtstheoretischen Ebene zeigen diese Vorfälle zudem, wie deutsche Gerichte mit ihren haarsträubend-weltfremden Urteilen dazu beitragen, das Asylchaos noch zu verschlimmern.

Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gab es allein im vergangenen Jahr 24.800 Asyl-Erstantragsteller in Deutschland, denen bereits in Griechenland zuvor ein “Schutzstatus” zuerkannt worden war; in den rund dreieinhalb Jahren von Faesers Amtszeit waren es sogar 81.800 solcher Fälle. Zu keinem Zeitpunkt hat diese Ministerin irgendetwas dagegen unternommen; im Gegenteil: Insgeheim dürfte es ihr nur Recht sein, dass das fast vier Jahre alte niedersächsische Skandalurteil den Weg für diese Betrugsmasche geebnet hat, die nun von den unsäglichen NGOs als Einfallstor für weitere Migrantenmassen genutzt wird. Faeser ist erkennbare Vollstreckerin einer politischen Agenda, die die Auflösung jeglicher kulturellen und gesellschaftlichen Identität und politische Destabilisierung durch Massenmigration zum Ziel hat. Nie hätte diese Linksextremistin, die das Werk der Großen Deutschlandzerstörerin Angela Merkel “würdig” fortsetzte, in dieses Amt gelangen dürfen.