Nicht Klima-, sondern Schuldenkrise: Die fehlgeleitete Generation Y

Es ist schier paradox: In Deutschland wird zunehmend eine Politik gemacht, die ideologisch auf die Zukunft gerichtet ist, auf die „Welt von morgen“. Die Gegenwart spielt hingegen keine große Rolle; im Gegenteil: Im Hier und Jetzt werden riesige Probleme aufgetürmt mit der Begründung, es gälte, den Weltuntergang morgen abzuwenden. Nachhaltigkeit und Zukunftssicherung sind alles, wenn es um die Themen Klima, Rohstoffe, Energie geht. Zugleich aber wird genau diese Zukunft sehenden Auges auf Generationen hinaus zerstört: In Form riesiger Schulden und einem anhaltendem Wohlstandsabbau wird ausgerechnet künftigen Generationen ein riesiger Mühlstein um den Hals gelegt. Diese Hypothek werden sie nie bewältigen können.

Inzwischen aber ist ein Punkt erreicht, an dem nicht nur die kommenden Generationen in der Haftung stehen, sondern auch wir, die heute lebenden Bürger dieses Landes, garantiert noch zu Lebzeiten in die Pflicht genommen werden – weil wir die Probleme nicht mehr auf die Nachkommenden abwälzen können. In einem wichtigen aktuellen Artikel unter dem Titel „Ein gigantischer Schuldenberg – und die Generation Z muss ihn zurückzahlen” schreibt die „Welt” hierzu: „Was viele womöglich nicht wissen: Die Hunderte Milliarden Euro, die seit 2020 mit Verweis auf Pandemie, Ukraine-Krieg und Energiekrise zusätzlich aufgenommen wurden, müssen zum größten Teil getilgt werden. Das ist anders als bei Schulden aus der Vergangenheit, die der Bund etwa im Zuge der Wiedervereinigung in den 1990er-Jahren aufgenommen hat. Diese können weiterhin von Generation zu Generation weitergereicht werden. Mit den Krisenschulden geht das nicht mehr. (…)”

Häme für die „Generation Z“

Auch was das konkret heißt, führt die Zeitung aus: „So verständlich diese Vorschrift ist, so erheblich sind deren Folgen: Nach aktuellem Stand des Plans müssen von 2028 bis 2058 jährlich gut zwölf Milliarden Euro getilgt werden. Da sind die bis zu 200 Milliarden Euro aus dem Abwehrschirm zur Dämpfung der hohen Energiepreise noch nicht drin, der kommende Woche auf den Gesetzesweg gebracht werden soll. Und auch für die beschönigend als Sondervermögen bezeichneten 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird es noch einen Tilgungsplan geben… Muss der Abwehrschirm bis 2024 vollständig geöffnet werden, gehen bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts hinein Jahr für Jahr summa summarum mehr als 20 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die Tilgung der Schulden aus den aktuellen Krisen.” Das ist schon eine Hausnummer.

Ich will an dieser Stelle aber auf etwas anderes hinaus: Im Kommentarbereich dieses Beitrags findet sich viel Häme für die besagte „Generation Z” (die Geburtenjahrgänge 1997-2012). Der Tenor lautet, es geschehe ihnen ganz recht und sie hätten es sich redlich „verdient”, weil sie ja auch zu den „Freitagshüpfern“ gehörten und es so wollten. Mit dieser Sichtweise habe ich ein großes Problem – auch wenn ich bestimmt der Letzte bin, der mit Kritik an Personen wie Luisa Neubauer spart. Warum?

Die Jugend treffen die Schulden – aber sie trifft nur bedingt Schuld

Erstens: Wenn diese Schulden bis 2060 getilgt werden sollen, betrifft das nicht nur die Generation Z, sondern auch Leute wie mich; ich bin Jahrgang 1992 und gehöre damit der „Generation Y” an – und ich finde nicht, dass ich mir diesen Schuldenberg „verdient” habe. Zweitens: So sehr ich „Fridays For Future“ als Organisation ablehne, mache ich nicht den Schülern einen Vorwurf, dass sie fehlgeleitet wurden. Menschen des Jahrgangs 2007 sind heute gerade 15 Jahre alt. Das sind Kinder – naiv und leicht beeinflussbar. Wollen wir denen ernsthaft vorwerfen und sie dafür in die Haftung nehmen, dass sie an Demonstrationen teilgenommen haben, zu denen sie von Parteien, Medien, prominenten „Influencern” und nicht zuletzt Lehrern aufgefordert und dafür noch mit Schulfrei belohnt wurden? Das ist absurd. Der Vorwurf müsste sich im Gegenteil genau an die Vorgenannten richten: Die Meinungsmacher und das Bildungssystem. Nicht nur die Lehrer, sondern vor allem auch die strukturgebenden Institutionen dahinter – die Kultusministerkonferenz und andere – sind verantwortlich.

Und drittens: Diejenigen, die in den entscheidenden politischen Gremien, in den Kultusministerkonferenzen oder den Bildungsministerien sitzen, sind eben keine Angehörige der Generation Y oder Z, sondern deutlich älter. Und sofern es sich um politische Institutionen wie das Bildungsministerium handelt, wurden diese auch nicht von der Generation Z gewählt. Es sind auch nicht die jüngeren Alterskohorten, die die aktuelle verblendete und einseitige Medienlandschaft hervorgebracht haben; das waren die Älteren. Entweder aktiv durch Unterwanderung oder passiv durch Nichtstun. Die Generation Z wurde nur in diese Welt, die ihre Eltern und Großeltern ihnen hinterlassen haben, hineingeboren: In den Wohlstand, ja – aber eben auch in ein vollkommen kaputtes System.

Das „weitergeschobene“ System

Rentner beschweren sich heute über zu wenig Rente. Zu Recht. Aber mit dem, was meine Generation im Jahre 2060 erwarten können sofern wir überhaupt noch etwas bekommen), werde ich bestimmt nicht besser, eher deutlich schlechter dastehen als die heutige Rentnergeneration. Das System wurde trotzdem an „uns“ weitergeschoben – obwohl „ihr“ seit Jahrzehnten wisst, dass es nicht funktioniert. So unfehlbar ist die ältere Generation also auch nicht. Und, an dieser Stelle auch nochmals zur Erinnerung: In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen wurden die Grünen mit 23 Prozent letztes Jahr im Bund stärkste Partei – allerdings nur knapp vor der FDP (21 Prozent). Das heißt es handelt sich bei den Jung- und Erstwählern schon einmal nicht um eine einheitliche Masse, in der jeder FFF und Greta Thunberg zujubelt. Und die 23 Prozent sind auch „nur“ 5 Prozent mehr als der Anteil der Grünen-Wähler bei den 35-44 Jährigen, die es angesichts ihres Alters besser wissen müssten.

Davon abgesehen wurden die politischen Weichen in den letzten 17 Jahren nicht in erster Linie von den Grünen, sondern von der CDU (mit verschiedenen Juniorpartnern, zumeist SPD) gestellt. Und diese Parteien sind umso erfolgreicher, je älter die Altersgruppe ist. Bei den über 70 Jährigen erhielten sie zusammen 73 Prozent aller Stimmen bei der letzten Bundestagswahl. Ich weiß nicht, ob es da angebracht ist, all zu überheblich gegenüber der jungen Generation zu sein, die im Gegensatz zu den Alten wenig Lebenserfahrung besitzt, noch dazulernen kann und schlussendlich ein Abbild der Welt ist, die ihnen hinterlassen wurde.

Einer meiner Antriebe für mein publizistisches Wirken ist es, meinen Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen als ich sie vorgefunden habe. Wenn ich mit diesem Ziel scheitern sollte, so wie es die aktuelle Generation gerade tut, werde ich bestimmt nicht zusätzlich noch hämisch auf die jungen Menschen herabblicken, die die Suppe auslöffeln müssen, die meine Generation ihnen eingebrockt hat.