Nicht mehr von dieser Welt: In der Stunde des Untergangs seiner Partei phantasiert Merz von der großen Kassenreform

Im Versuch eines Übergangs zur Tagesordnung, was bei ihm nur die Fortsetzung eines heillosen Chaos in Agonie bedeuten kann, trat Friedrich Merz gestern nach den Sitzungen der CDU-Gremien (in denen offenbar erneut keiner den Mumm fand, den “Königsmörder” zu geben und die eigene Partei und Deutschland von diesem narzisstischen Traumtänzer zu erlösen, indem er ihn zum Rücktritt nötigt) vor die Presse – und schwadronierte über ein „Gerechtigkeitsproblem“, das viele Bürger beim Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung sehen würden. „Es gibt gute Gründe für beide Systeme, aber wenn die Bevölkerung das als ein so massives Problem ansieht – und ich teile die Einschätzung –, dann müssen wir daran etwas ändern, und genau darüber werden wir reden“, so Merz. Eigentlich ist ein Bundeskanzler nicht dafür da, zu reden, sondern zu handeln, wofür er Richtlinienkompetenz und Themenprärogative hat. Eigentlich. Aber eben nicht dieser Bundeskanzler, der absolut gar nichts mehr zu melden hat und der jetzt, nachdem die SPD (bestärkt durch Manuela Schwesigs verhältnismäßigem Wahlerfolg, die eben damit im Wahlkampf gepunktet hatte) sogar die winzigen Reförmchen zur Rente wieder in Frage stellt, absolut überhaupt keine Durchsetzungs- und Gestaltungsmöglichkeiten mehr hat. Noch nie war eine Regierung so am Ende wie diese – doch Merz tut so, als habe er für das, was er vor sich selbst und den Bürgern zusammenspannt, noch irgendeine tragfähige Mehrheit.

Also startet er nun Ablenkungsmanöver und legt in Bereichen einen Aktionismus vor, die aktuell gar nicht pressieren, während er nicht einmal die wenigen Alibi-Maßnahmen mit der Umsätzen kann – und macht nun ein Faß bei de gerade durch das “Beitragsstabilisierungsgesetz“ weiter ausgehöhlten Krankenversicherung auf. In der Bevölkerung habe sich „der Eindruck verfestigt, dass diejenigen, die privat versichert sind, sofort jede Leistung bekommen und diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind, Wochen und Monate darauf warten müssen“, so seine messerscharfe Erkenntnis. „Wir sehen das Problem“, so Merz. Alles richtig, alles wahr – bloß, dass Merz eben zu Lösung der von ihm in lichten Momenten offenbar noch erkannten Missstände dieses Landes den völlig falschen Koalitionspartner hat, mit dem eben nichts behoben, sondern alles nur verschlimmert werden kann – während er im Brandmauerwahn die AfD als einzige Kraft, mit der tatsächlich Probleme sofort lösen könnte, weiterhin verteufelt und so die vom Grundgesetz vorgesehene Kompromissbildung auf Grundlage inhaltlicher Übereinstimmungen in Sachthemen mit Füßen tritt. Und dieses Spiel wird wohl so lange gehen, bis man Merz entweder als politische Leiche aus dem Kanzleramt tragen muss oder seine Partei nach immer Wahldebakeln in der Bedeutungslosigkeit versunken sein wird.

Kommunikativer Neandertaler

Während die CDU ein historisches Desaster nach dem anderen in den Ländern einfährt, denkt dieser Kanzler, der die Hauptverantwortung für die verfahrene Situation trägt, nicht an Rücktritt; stattdessen sondert er nur noch bizarre Durchhalteparolen und Reformankündigungen ab, die ihm niemand mehr abnimmt, und irrlichtert unverdrossen weiter. Entsprechend ratlos war denn auch sein Kabinett und vor allem die eigenen CDU-Minister, als er just am Tag eins nach dem ersten Scheitern seiner Partei in einer Wahl an der 5-Prozent-Hürde in der bundesdeutschen Geschichte nicht etwa Krisenmanagement betreiben wollte, sondern stattdessen seine Befunde zum GKV-System zum Besten gab. Inhaltlich gab er dabei mehr Rätsel auf als Antworten – denn ob seine Aussagen nun bedeuten, dass er auf die Abschaffung des dualen Systems hinarbeitet und welche Alternativen ihm dabei vorschweben, erläuterte er nicht.

Sollte ein konstruktiver Ansatz in seinen Ideen enthalten sein, kann dies eingedenk seines weit nach links rückenden, demnächst in Berlin höchstwahrscheinlich mit linksextremen SED-Erben koalierenden Partners nur heißen, dass er die uralte Forderung nach einer Zwangsversicherung für alle anstrebt – unter Zerschlagung der Privatkassen. Das wäre dann der direkte Weg in den Gesundheitssozialismus und letztlich in eine echte Zweiklassenmedizin von einer gesetzlich versicherten Masse – und Selbstzahlern, die als einziges noch das nötige Kleingeld für private Arztbesuche bei Spezialisten, notfalls eben im Ausland, haben. Man kennt dieses “segensreiche” System aus Kuba oder Venezuela. Wenn man diesen völlig verstrahlten Kanzler wirklich noch ernst nehmen will, kann seine Ankündigung nur so zu verstehen sein, dass noch mehr kollektiviert und die bislang noch funktionierende private Krankenversicherung aufgelöst wird; dementsprechend erklärte er auch zunächst, Reformen im Gesundheitswesen “künftig auch auf Privatversicherte” auszuweiten. Die Vorhaben der Koalition müssten „wirkungsgleich auf die private Krankenversicherung übertragen“ werden. „Das haben wir bis jetzt nicht gemacht, und das werden wir nachholen müssen“, meint er. Auf die helle öffentliche Aufregung hin gab es dann gleich wieder die – nach praktisch allen Aussagen dieses kommunikativen Neandertalers im Kanzleramt obligatorische – “Klarstellung“.

Sinnfreies, sogleich wieder dementiertes Gefasel

Denn: Nur wenige Stunden später sah sich das Bundespresseamt zum Zurückrudern gezwungen und beschwichtigte, der Kanzler habe „das System der Krankenversicherung nicht infrage gestellt“ – obwohl er genau das getan hatte. Merz habe auf ein “Gefühl der Ungerechtigkeit” in der Bevölkerung hingewiesen, aber auch darauf, dass es gute Gründe für das bestehende System gebe, heiß es weiter – obwohl es sich aus Merz‘ Mund wie üblich völlig anders angehört hatte. Wenn die Darstellung des Presseamts zuträfe, stellt sich jedoch die Frage, was das ganze Theater dann eigentlich sollte. Dies war erneut ein “typischer Merz”, und das diesmal nun sogar zur völligen Unzeit, da seine Partei in geschlossener Untergangsstimmung ist.

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Sollte Merz seinen absurden Worten von Sonntagabend nach der ersten Prognose, wo er das erneut gelobt hatte, was er in anderthalb Jahren nicht ansatzweise zuwege gebracht hat (und jetzt erst recht nicht zuwege bringen wird, da die SPD noch nie so reformunwillig war wie derzeit), wirklich Taten folgen lassen, dann gäbe wahrlich genug andere Probleme, die er zuerst einmal angehen müsste und die der Bevölkerung noch viel mehr unter den Nägeln brennen. Vor allem natürlich die Massenmigration, die auch einer der Hauptgründe für das endgültige Kollabieren der gesetzlichen Krankenkassen ist, da Millionen von Menschen, die nie etwas einbezahlt haben und es in den allermeisten Fällen auch niemals tun werden, weiterhin kostenlose Top-Versorgung erhalten, zum Nachteil und Schaden der einheimischen Solidargemeinschaft. Stattdessen tritt dieser Totalausfall einmal mehr mit großem Getöse an die Öffentlichkeit und fabuliert irgendetwas Sinnfreies zusammen, was kurz darauf wieder einkassiert werden muss. Dieser Mann ist ganz offensichtlich nicht nur politisch, sondern auch mental nicht mehr annähernd in der Lage, sein Amt auszuüben, und müsste dringend einer amtsärztlichen Überprüfung seiner Zurechnungsfähigkeit unterzogen werden. Von sich alleine wird Friedrich Merz nicht mehr zur Vernunft kommen. Umso fataler, dass sich aus den eigenen Reihen keiner traut, ihm endlich den Stecker zu ziehen.