Nichts besitzen und glücklich sein: Haben wir wirklich „Platz“?

Favelas und Slums in Deutschland – ist das nicht wieder “Schwarzmalerei der Rechten”? Immerhin haben wir doch sehr viel Platz in Deutschland – so versichern uns Migrationsbefürworter immer wieder. Auf gewisse Weise stimmt das natürlich; es gibt eine Vielzahl von Brachflächen, die man theoretisch bebauen könnte, allerdings gibt es dabei ein paar ganz praktische Hindernisse. Denn anders als in Slums und Favelas legen Deutsche vollkommen verständlicherweise Wert auf fließendes Wasser und Elektrizität, schon aus Gründen der persönlichen Hygiene. Slumbewohner könnten die Versorgung mit beidem auch dringend brauchen, aber wo es ums nackte Überleben geht, bleibt das für die meisten ein Traum.

Man kann sich vielleicht auf abenteuerliche Weise an das Stromnetz anklemmen, aber die Einrichtung einer funktionierenden Kanalisation stellt eine weitaus größere Herausforderung dar. Die hygienischen Verhältnisse kennen wir in Deutschland aus der Zeit der Cholera. Mit dem Zelt aufs Feld: Das mag für junge Menschen für einen günstigen Wochenendurlaub recht unterhaltsam sein, ist aber auf Dauer ein unmöglicher Zustand. Es muss anständiger Wohnraum her – aber der ist nur noch begrenzt vorhanden und vor allem in den Städten entsprechend teuer. Selbst wenn es gelingt, eine Behausung zu einer relativ günstigen Kaltmiete zu ergattern, fressen die Mietnebenkosten einen Großteil des Einkommens auf. Auch mir flatterte zu Beginn des Jahres eine diesbezügliche Benachrichtigung des Vermieters ins Haus; in dieser Woche folgte dann auch noch die Nachforderung des Stromanbieters – und dabei betreibe ich weder eine Flutlichtanlage noch einen Bitcoin-Server in meiner Bleibe. Immerhin: Das Versprechen, die “Energiewende” würde niemanden “mehr kosten als eine Kugel Eis”, wurde eingehalten – auf gewisse Weise: Der Besuch einer “Gelateria” ist nämlich auch immens kostspielig geworden.

Nach unten weitergereicht

Wer einen Wohnwagen besitzt, darf sich scheinbar glücklich schätzen, denn er kann zum Wohnen auf einen der 3.200 deutschen Campingplätze ausweichen, auch wenn diese eigentlich nur für Urlaubsaufenthalte gedacht sind. Geschätzt machen bereits 400.000 Deutsche von dieser Möglichkeit Gebrauch, obwohl es sich um eine rechtliche Grauzone handelt. Was sich nach moderner Bohème anhört (und auch fließendes Wasser und Strom bietet), ist in Wahrheit oft eine Notlösung, die mit lustigem Hippie-Leben nur wenig gemein hat. Eine Parzelle kann man zwar relativ günstig pachten, aber so etwas wie Mieterschutz gibt es nicht. Nach Ablauf des Pachtvertrages kann man einfach hinausgeworfen werden. Ein Wohnwagen ist in vielen Fällen nicht winterfest und daher als Dauerwohnung nicht zugelassen; wilde Anbauten entsprechen häufig nicht den Feuerschutz- und Bauvorschriften. Jedoch: Kommunen und Behörden drücken alle Augen zu, da sie den Bewohnern keine Wohnungen anbieten können – ihnen wird schließlich auch vom Bund die Unterbringung von Migranten aufs Auge gedrückt, die von Berlin zwar angelockt, aber dann quasi nach unten weitergereicht werden. Angesichts der Konkurrenz um Wohnraum sind mittlerweile sogar die Arbeits- und Sozialämter bereit, die Pachtkosten für Campingparzellen zu übernehmen. Die Alternative wäre häufig Obdachlosigkeit. Und von der gibt es in Deutschland bekanntlich ebenfalls mehr als genug. So viel zu den Privilegien weißer Europäer.

Die Enge passt aber auch zu den Wohnkonzepten, welche seit einigen Jahren durch “progressive” Kräfte propagiert werden. “Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein”, soll der nun als Vorsitzender des WEF zurückgetretene Klaus Schwab gesagt haben. Es ist leicht, für die Massen einen Great Reset zu entwerfen, wenn man selbst nicht gezwungen ist, auf engstem Raum zu leben. Zugegeben: Manche “Tiny Homes” machen wirklich einen gemütlichen Eindruck, sind aber dann auch für Normalbürger kaum noch erschwinglich, vor allem, weil man sie anders als in den USA nicht einfach mal so selbst bauen darf. Auf den ersten Blick hat man auch in den Minihäusern alles, was man zum Leben braucht: Eine Kochzeile, ein kleines Duschbad und einen Schlafplatz unter dem Dach. Viele Besitztümer darf man aber tatsächlich auch in das edelste Minihaus nicht mitbringen, denn der Stauraum ist aufs Nötigste beschränkt.

Bloß keine Ortsbindung!

Alles, was man im Leben an Erinnerungen angesammelt hat – das Teeservice von Oma, große Blumentöpfe, aber auch ausladende Möbelstücke – müssen außen vor bleiben. Ein Bücherfreund darf man auch nicht sein, mehr als ein oder zwei Regalborde sind nicht eingeplant. Da bringt man tatsächlich nur die Werke von Schwab und die Kinderbücher von Habeck unter, aber reicht einem das? Auch mit Alterserscheinungen und körperlichen Beeinträchtigungen sollte man nicht geschlagen sein. Rollstuhlgerecht sind die kleinen Häuser nicht, und schon eine simple Arthrose im Knie dürfte das Klettern in den Schlafalkoven zur Qual machen. Von einer Matratze am Boden ist nicht gut aufstehen, zumal man sich im Schlafbereich nur gebückt vorwärtsbewegen kann. Für junge Menschen oder für eine Übergangszeit mag das vollkommen ausreichen, aber es ist gewiss keine kleinliche Nörgelei, auf die Nachteile einer Dauernutzung hinzuweisen.

Dennoch findet im Netz gerade ein Unterbietungswettbewerb statt, wie klein man ein Zuhause bauen kann. Im Idealfall kann man es an sein Lastenfahrrad hängen oder hinter sich herziehen, um bloß keine Bindung an einen Ort aufzubauen. Wer braucht schon Dusche oder Toilette? “Downsizing” nennt sich die Ideologie und will zur Bescheidenheit erziehen. Konsum ist böse, erzählt man uns und will gleichzeitig auch die Warenauswahl in den Supermärkten einschränken. “Von jedem Produkt nur eine Sorte”: So weit ging teilweise noch nicht einmal der real existierende Sozialismus in der DDR. So sind Weltrettungsbotschaften nun einmal gestrickt, sie wissen genau, welche Bedürfnisse man entwickeln darf: Wenn der Chefideologe nur Erdbeerjoghurt mag, muss die Gesellschaft nachziehen. Der Verzicht auf Körperhygiene wurde uns bereits zu Beginn der Energiewende als erstrebenswert angesehen, weil er plötzlich als “gesund” galt.

Leben im Wohnklo

Ein Blick in die Großstädte der Welt zeigt, wie das “bescheidene Wohnen” in der Masse aussieht. Der Schwerpunkt liegt dabei meist darauf, alle notwendigen Geschäfte fußläufig erreichen zu können und in möglichst kurzer Zeit die Arbeitsstelle zu erreichen. “Schlafen, Ackern, Essen” so beschrieben schon die Bewohner der Wohnblocks in den Pariser Banlieus ihren Alltag. “Fünfzehn-Minuten-Stadt” nennt man das neudeutsch, das funktioniert mit entsprechendem Einkommen auch recht behaglich. Der Normalbürger aber lebt in Mikro-Appartements, die teilweise nur 10 Quadratmeter groß sind. In Tokio erhält so der spöttische Begriff “Wohnklo” eine ganz neue Bedeutung, denn der Großteil der Behausung wird vom Bad mit Supertoilette und der Waschmaschine eingenommen. Damit sind die Japaner schon die Helden der Miniwohnung-Bewegung, da sie auf keinen Fall auf ihre traditionelle Körperhygiene verzichten wollen. Dazu noch ein Bett, ein winziger Schreibtisch und ein Singleküche – da kann man sich kaum noch drehen. Dafür ist man dann etwa 600 Euro los, womit man ebenfalls noch zu den Glückspilzen unter den Großstadtbewohnern zählt. In New York und Paris ist für 1.000 Euro oft nur eine Gemeinschaftstoilette drin. Familiengründung oder auch nur eine Einladung, um Freunde zu bekochen, ist damit schier unmöglich. Da muss man sich nicht wundern, wenn die Menschen vereinsamen. Auch das ist ein Lebensentwurf, der kaum auf ältere Menschen, Behinderungen oder einfach das Bedürfnis, ein gemütliches Zuhause zu haben, Rücksicht nimmt.

Eine extrem dystopische Variante der uns auf diese Weise zu erwartenden Zukunft fand ich kürzlich in der Kurzgeschichte “Der Tunnel voraus” der amerikanischen Autorin Alice Glaser, die bereits 1961 geschrieben und vor ein paar Jahren von einem dänischen Team in Form eines 30-minütigen Films visuell umgesetzt wurde. Zum Zeitpunkt der Entstehung war die Antibaby-Pille zwar schon auf dem Markt, galt aber als “sündhaft”. Glaser entwirft das Bild einer Vereinigten Staaten von Amerika, die von mehr als einer Milliarde Menschen bewohnt werden. Die Wohnverhältnisse schildert sie als extrem beengt, die Wände in den riesigen Mietshäusern werden immer dünner, die Decken so niedrig, dass es kaum möglich ist, aufrecht zu stehen. Von den Nachbarn bekommt man die kleinste Regung mit. Die Menschen nutzen jede Gelegenheit, um aus dieser Wohnhölle zu entkommen; so etwa das Angebot, einmal im Monat für eine Stunde den – ebenfalls vollkommen überfüllten – Strand zu besuchen. Für diese eine Stunde sind sie fast das gesamte Wochenende unterwegs und zahlen eventuell einen hohen Preis. In der Verfilmung begleiten wir eine junge Familie mit zwei Kindern, die auf der Rückfahrt mit tausenden anderen Familien auf einer mehrspurigen Stadtautobahn vor einem Tunnel im Stau steht.

Mit Angst geht alles

Die kleinen grauen Elektroautos könnten ebenfalls aus einer rachsüchtigen grünen Phantasie stammen, sie gleichen einander wie ein Ei dem anderen. Unterschiedliche Farben sind nicht erlaubt und die Steuerung übernimmt größtenteils ein Zentralcomputer. Man denkt sich noch nichts Böses, wenn beiläufig im Radio erwähnt wird, dass wegen des guten Wetters die Tunnel in dieser Woche schon neun Mal geschlossen wurden. Man wundert sich lediglich, warum die Mutter fragt, ob das nicht gut sei, als sich die Tore kurz vor dem Erreichen für 15 Minuten schließen. Während dieser Zeit immerhin dürfen sich die Menschen die Beine vertreten, und Peter, der vorpubertäre Sohn der Familie, flirtet unschuldig mit Eva aus dem Nachbarauto. Rechts und links der Straße gibt es nichts als undefinierbare Blechgebäude, es ist dunstig. Auf ein Schild hat jemand mit einer Spraydose “Schließt die Todestunnel!” gesprüht – denn diese dienen (so erfährt man, als die Familie endlich in die Röhre einfahren darf) der “Bevölkerungsreduktion ohne Diskriminierung”: Wer bei geschlossenen Türen darin ist, stirbt durch Cyanidgas. Unsere Familie schafft es knapp hindurch, die Familie von Eva nicht. Das Erschreckende daran: Man weiß, dass die Familie trotz des Risikos wieder zum Strand fahren wird, da sie die Gefahr bis kurz vor dem Tunnel vollkommen ausblendet und sich damit trotz aller Angst abgefunden hat. In Glasers Geschichte erfahren wir sogar, wie sehr die meisten Bürger das System heimlich bejahen – “Mich wird es schon nicht treffen!” – und die Politiker wählen, die es trotz wachsendem Protest beibehalten wollen.

Seit der Corona-Pandemie glaube ich unbesehen an die Möglichkeit einer solchen Wahlentscheidung. Man muss den Menschen nur genug Angst einreden und sie stimmen zu, wenn sie entsetzliche Dinge akzeptieren sollen, welche als “richtig” und “alternativlos” propagiert werden. Sind Tiny Houses also schon der Great Reset? Wenn man sich freiwillig dafür entscheidet, natürlich nicht. Aber sie werden zum Teil des Konzepts, wenn den Menschen aus finanziellen Gründen keine andere Möglichkeit mehr bleibt – und das sogar trotz eines Ganztagsjobs. Man kommt sich vor wie der berühmte Frosch im Kessel, der nicht flieht, weil das Wasser um ihn herum nur langsam erhitzt wird. In Europa freilich steht noch ein Koch neben dem Herd und erzählt dem Frosch, dass er das Richtige für die Zukunft der Frösche tut.