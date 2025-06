Nichts darf die Agenda gefährden: Berliner Senat nennt weiter nicht die Vornamen der häufigsten „deutschen“ Täter – trotz Gerichtsurteil

Der Berliner Senat will weiterhin um jeden Preis verhindern, dass die Vornamen der Tatverdächtigen mir deutscher Staatsangehörigkeit bei Messerangriffen an die Öffentlichkeit gelangen. Dafür ist man sogar bereit, ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichts zu ignorieren, das – auf Antrag des AfD-Abgeordneten Marc Vallendar – kürzlich entschieden hatte, dass die Vornamen von Messertätern grundsätzlich immer veröffentlicht werden müssen. Seit über einem Jahr bereits verweigert der Senat die Freigabe der Vornamen und beruft sich dabei auf den “Schutz der Persönlichkeitsrechte der Verdächtigen”. Das Gericht hatte dies als unplausibel zurückgewiesen, da die von Vallendar geforderte Auflistung alleine der 20 häufigsten Vornamen von Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit keine Gefahr der Identifizierung berge.

Zudem waren die entsprechenden Daten von 2018 bis 2022 stets bereitgestellt worden. Seit 2023 weigert man sich jedoch urplötzlich; warum wohl. Das Resultat der Anfrage dürfte nämlich unter die Kategorie von unbequemen Wahrheiten fallen, die Merkels Ex-CDU-Innenminister Thomas de Maiziere ebenfalls zu verheimlichen suchte mit folgenden folgendem zynischen Bonmot: “Teile der Antwort könnten die Öffentlichkeit verunsichern.” Die Massenzuwanderung mit nach immer kürzerer Aufenthaltsfrist erfolgender Blitzeinbürgerung hat binnen kürzester Zeit dazu geführt, dass die als “einheimische Staatsbürger” geltenden Pass-Deutschen inflationär zunehmen – was sich eben auch an den Vornamen zeigt. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Kulturkreis, aus dem die meisten Tatverdächtigen stammen, “zufällig” derselbe ist, in dem eben meist genau diese Vornamen verbreitet sind. Welche Überraschung! Allein 2024 gab es in Berlin 3.412 Messerattacken. Von den 2.532 Tatverdächtigen hatten 58,1 Prozent ohnehin schon einmal keine deutsche Staatsbürgerschaft.

Messerangriffe fast ausschließliche Domäne von Migranten

Und vom verbleibenden Rest eben mittlerweile offenbar so viele den deutschen Pass, das die Liste der häufigsten 20 Vornamen darüber Aufschluss geben könnte, dass Gewaltneigung eben in weiten Teilen eben doch ein Problem der Herkunft und des kulturellen Hintergrundes ist. Das aber darf nie und nimmer sein aus der Sicht verbohrter Willkommens-Ideologen und/oder vorsätzlicher Agenten der Bevölkerungstransformation. Zu Recht halten sie die bloßen Vornamen der mutmaßlichen Täter bereits für so entlarvend, dass diese unbedingt unter Verschluss gehalten werden sollen, denn es soll weiter geleugnet werden, dass Messerangriffe eine fast ausschließliche Domäne von Migranten sind. Die Bekanntgabe der Namen würde dies nicht nur abermals unterstreichen, sondern auch bestätigen, dass die von Ex-SPD-Innenministerin verbrochene Massenverramschung der deutschen Staatsbürgerschaft vor allem dazu dient, die exorbitante Migrantenkriminalität zu verschleiern.

Die Senatsinnenverwaltung teilte nun mit, man wolle die Vorgaben des Gerichts zwar “einarbeiten”, halte jedoch an der Entscheidung fest, die Auskunft nicht zu erteilen. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Lapidar wird als Begründung behauptet, man sei zuversichtlich, „bei einem erneuten Organstreitverfahren nicht erneut zu unterliegen“. Vallendar kündigte seinerseits an, bei einer weiteren Ablehnung erneut den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Da die Entscheidung des Gerichts mit 5:4 und damit denkbar knapp ausfiel, scheint der Senat fest davon auszugehen, bei einem weiteren Verfahren doch noch Erfolg zu haben. Abwegig ist das in einem zunehmend linksgrün unterwanderten Justizapparat zumindest nicht. So oder so spricht das Verhalten der Berliner Behörden Bände, sowohl was den fanatischen Wille anbelangt, die anhaltende “demographische Veränderung” der Gesellschaft keinesfalls zu gefährden, als auch was die Missachtung von Gerichtsentscheidungen anbetrifft. Die manische Entschlossenheit, der Öffentlichkeit die Informationen vorzuenthalten, die sie sich nach zehn Jahren Massenmigration ohnehin leicht von selbst zusammenreimen kann, bestätigt und enthüllt im Grunde schon alles, was man verbergen will.