Nichts darf sich ändern: Merkeltreue Juristen zerreden jeden Reformansatz in der Asylpolitik

Seit nun auch Heinrich August Winkler, einer der bekanntesten Historiker des Landes (und auch noch SPD-Mitglied!) am Wochenende im „Spiegel“ scharfe Kritik an der „Legende vom subjektiven individuellen Grundrecht auf politisches Asyl“ übte und darauf hinwies, dass die Schöpfer des Grundgesetzes ein „institutionelles Asylrecht“ vorgesehen hätten, welches dem Staat die Möglichkeit einräumt, nach eigenem Ermessen Schutz zu gewähren, woraus sich jedoch keineswegs ein allgemeines Anrecht auf Einwanderung in ein Land nach Wahl ergebe, läuft die Empörungsmaschine der Migrationslobby auf Hochtouren – und zwar bis in die CDU hinein. Vor allem der Anwalt Patrick Heinemann, ein Befürworter der Massenmigration und der bedingungslosen deutschen Unterstützung für die Ukraine, der auf seinem Twitter-Account seit zwei Wochen gegen CDU-Chef Friedrich Merz schießt, weil dieser seine Pläne für eine verschärfte Migrationspolitik auch mit Stimmen der „Faschisten“ von der AfD beschließen lassen wollte, kritisierte Winkler sofort und legte im Interview mit “n-tv” noch einmal nach.

Angeblich liege der „sehr renommierte Historiker Heinrich August Winkler“, wie sich Heinemann zunächst mit Nettigkeiten einführte, in diesem Punkt nicht nur falsch, sondern es sei sogar „das Gegenteil seiner Ausführungen“ der Fall: Seitdem es die Bundesrepublik Deutschland gebe, gebe es auch ein Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte. In der Formulierung des Artikel 16a des Grundgesetzes seien die „Politisch Verfolgten“ das Subjekt des Satzes, würden also Asylrecht genießen und könnten dies auch nach Maßgabe der Gesetze vor deutschen Gerichten einklagen. Bereits bei den Beratungen zum Text des Grundgesetzes im Parlamentarischen Rat sei „noch nicht einmal umstritten“ gewesen, dass es sich um ein subjektives Grundrecht handele, so Heineman weiter. Zwar könne man die Auslegung ändern, jedoch gebe es „rechtswissenschaftliche Standards – und damit auch Grenzen“. Eine Auslegung, die bei Artikel 16a des Grundgesetzes zu dem Ergebnis komme, dass es sich nicht um ein subjektives Grundrecht handele, sei seines Erachtens „völlig unvertretbar“. Zudem sei es „problematisch“ wenn eine solche Autorität wie Winkler, die in diesem Fall auch noch „fachfremd“ sei, „Argumente in die Debatte speist, die nicht nur irreführend, sondern auch irrelevant sind“.

Jurisprudente Arroganz

Und zwar deshalb, weil für die Mehrheit der „Geflüchteten“, die an der deutschen Grenze ankämen, schon seit 1993 die Asylvorschriften des EU-Rechts greifen würden. Wenn es in diesem Fall eine Legende gebe, dann sei sie von Heinrich August Winkler gestrickt worden – und „Rechtskonservative“ seien ihr aufgesessen. Soweit die Ausführungen des Linkskatholiken und CDU-Mitglieds Heinemann, die einmal mehr zeigen, warum hierzulande – als mittlerweile kritischer Systemfehler – keinerlei Reform oder politische Revision eklatanter Fehlentwicklungen mehr möglich sind: Es wird von Experten und rabulistischen Bedenkenträgern einfach alles bis zur Sinnlosigkeit zerredet, während sich die Katastrophe immer weiter ungebremst fortsetzt. Die mit jurisprudenter Arroganz vorgebrachte Abgeklärtheit, mit der Heinemann meint, eine überfällige Rejustierung des Asylverständnisses beiseite wischen zu können, ist dabei ganz typisch, fällt aber ins Leere.

Erstens hatten die Schöpfer des Grundgesetzes ganz sicher keine millionenfachen Völkerwanderungen des Prekariats aus der halben -und vor allem der islamischen Welt vor Augen, als sie das Asylrecht im Grundgesetz verankerten. Zweitens faselt auch Heinemann von „Schutzsuchenden“ und „Geflüchteten“, obwohl es sich nahezu ausschließlich um Wirtschaftsmigranten handelt, die eben nicht politisch verfolgt, sondern vom deutschen Sozialsystem angelockt werden – das ihnen ja auch seit zehn Jahren von deutschen Regierungen regelrecht angepriesen wird (alleine die Tatsache der zahlreichen “Heimaturlaube” und (bewilligten!) Reisen von angeblichen Schutzsuchenden in die Heimatländer, wo ihnen angeblich Verfolgung droht, zeigt den erreichten Grad der Pervertierung und Verhöhnung dieses kostbaren Menschenrechts). Und drittens steht nirgendwo geschrieben, dass Asylverfahren unbedingt auf deutschem Boden durchgeführt werden müssen, also nachdem jeder, der das Wort „Asyl“ nur aussprechen kann, bereits ins Land gelassen wurde. Nötigenfalls könnte und müsste dies, wenn Pushbacks nicht gewollt sind, dann eben in Durchgangslagern erfolgen, in denen die Antragsteller so lange interniert sind – und selbstverständlich über keine Freizügigkeit in Deutschland verfügen.

Scheinargumente der Migrationslobby

Da jedoch eine Asylberechtigung nach geltendem Recht ausgeschlossen ist, wenn die Einreise über einen sicheren Drittstaat erfolgt, ergäben sich allein hieraus selbstverständlich Möglichkeiten der Zurückweisung – ob in Einklang mit oder unter Missachtung von EU-Recht mag dahinstehen, denn die anderen EU-Staaten handhaben dies ebenso. Und selbst wenn nicht: Schlimmer mit Füßen getreten als Dublin II und III seit 10 Jahren würde dieses “Recht” dann auch nicht. In jedem Fall würde eine Kaskade der Zurückweisung von Grenze zu Grenze am Ende den bislang nicht eingelösten Zustand einer effektiven Außengrenzsicherung bewirken, weil kein EU-Außengrenzland mehr jemanden aufnehmen wird, wenn es ihn nicht wie bisher einfach zur nächsten Binnengrenze weiterleiten und Richtung Deutschland komplimentieren kann. Die Folge wäre, dass sich dann unzählige Menschen gar nicht mehr nach Europa aufmachen werden.

Der Merkel-Jünger Heinemann besorgt hier das Geschäft der Migrationslobby und liefert Scheinargumente, die jede politische Reform im Keim ersticken sollen. Er suggeriert, dass nichts gegen die derzeitige Migrantenflut getan werden kann, solange das völlig aus der Zeit gefallene EU-Recht nicht geändert werde – als handele es sich dabei um ein unabwendbares Schicksal, das es nun eben zu ertragen gelte, und wenn Deutschland darüber zum Teufel geht. Wenn man Migranten schon nicht direkt abweisen kann, könnte man sie jedoch sehr wohl internieren, ihre Asylverfahren außerhalb Deutschlands durchführen und sie bei Ablehnung dann in ihre Herkunftsländer zurückführen. Aber solche Alternativen sollen erst gar nicht in die öffentliche Debatte gelangen. Dafür wird dann neuerdings sogar eine Autorität wie Heinrich August Winkler mal eben so als Komplize von angeblichen Rechtsextremen diffamiert, nur weil er auf einen völlig unhaltbaren und existenziell gefährlichen Zustand für Deutschland hinweist.