“Nie wieder ist jetzt”: Wann genau, entscheiden in Deutschland Staatsanwälte

Der Tragödie erster Teil: Bereits anlässlich des 9. Novembers vergangenen Jahres, dem 85. Jahrestag der widerwärtigen judenfeindlichen Pogrome im Deutschland von 1938, wurde von zahlreichen “Politizierenden” (Muhahaha!) und sogar mehreren Bundesländern eine Meme mit dem Zitat “Nie wieder ist jetzt!“ – in vielen Fällen auch mit einem Davidstern versehen – im Netz geteilt. Jetzt erinnerte ich mich damals schon, dass dieses Zitat von Dr. Vera Sharav stammte, das sie als erschütternden Aufruf am Ende ihrer bemerkenswerte Rede zum Thema “75 Jahre Nürnberger Kodex“ in Nürnberg am 22. August 2022 gesetzt hatte. Im Anschluss an diese Veranstaltung war gegen sie vom Leiter des – seit 2020 stadteigenen – Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts Strafanzeige bei der Polizei wegen angeblicher “Verharmlosung des Holocaust“ gestellt worden.

Damit wir uns klar verstehen: Sharav, die selbst die Shoa überlebt hat und auf die massiven Missachtungen des Nürnberger Kodex während der “Pandemie” hinwies, wurde damals ernsthaft von einem weisungsabhängigen Angestellten der Stadt Nürnberg angezeigt. Natürlich eröffnete die beflissene Staatsanwaltschaft sogleich ein Ermittlungsverfahren gegen sie – mit derselben Eilfertigkeit, mit der deutschlandweit die weisungsgebundenen Strafverfolgsbehörden zuvor Strafanzeigen wegen der mannigfaltigen Verletzungen des Nürnberger Kodex im Vorfeld niedergeschlagen hatten. Doch das war nicht alles: Sharavs eindringlicher “Nie wieder“-Appell am Ende ihrer Rede wurde auch von diversen jüdischen Vereinen als “Relativierung der Shoa“ gesehen. Der von Dr. Sharav eingebrachte Gegenwartsbezug durch den Zusatz “…is now“ setzte nämlich – in der Lesart dieser Vereine – das nach dem Krieg als exklusiv auf die Verbrechen des Dritten Reichs als Leitsatz ausgegebene “Never again” in eine Beziehung zu den aktuellen Corona-Zwangsmaßnahmen.

Beklemmende Reminiszenzen

Nun kann man durchaus darüber streiten, ob die massiven Grundrechtseinschränkungen, die brutale Polizeigewalt gegen Demonstranten und die Verletzung elementarster Persönlichkeitsrechte während der “Pandemie” inhaltlich und wesenstypisch mit den Methoden der Nationalsozialisten bei der Errichtung und Aúfrechterhaltung ihres Regimes vergleichbar sind und eine solche Parallelziehuhng angebracht ist. Bei der Frage, ob die experimentellen schädlichen Impfungen und all die mittlerweile erwiesenen Lügen, Falschbehauptungen und eklatant verantwortungslosen Fehleinschätzungen, die um die mRNA-Impfstoffe verbreitet wurden, als verbrecherisch einzustufen sind, mag man durchaus dazu tendieren. Auch die Art und Weise, wie Menschen mit gar nicht mehr so sanftem staatlichen Druck an die Nadel getrieben wurden und Ungeimpfte stigmatisiert wurden, macht es für uns “Nachgeborene” durchaus nachvollziehbar, wenn eine Holocaustüberlebendenwie Dr. Sharav hier ein ungutes Bauchgefühl und beklemmende Reminiszenzen durchlebt, und gerade unter dem Imperativ “Wehret den Anfängen” derartige Maßnahmen in Zusammenhang mit den Entwicklungen bringt, die am Ende im Menschheitsverbrechen der Shoa gipfelten.

Natürlich ist Corona-Unrecht nicht mit dem Holocaust vergleichbar, doch hier geht es um Dammbrüche und rote Linien, die überschritten wurden. Die Verbrechen des industriellen Genozids sind – gerade für Nachgeborene – so unfassbar, dass wir unsere Sinne durch Zeitzeugen und Überlebende, so lange sie noch verfügbar sind, stetig schärfen müssen. Und in diesem Sinne war Sharavs Einlassung eine legitime Mahnung – und keine Relativierung. Dass sie bis heute staatsanschaftlich quasi als Beschuldigte geführt wird, ist eine Perfidie sondergleichen – auch wenn das Verfahren wahrscheinlich zurückgestellt werden wird, weil die Staatsanwaltschaft keine ladungsfähige Anschrift der in den USA lebenden Sharav ermitteln kann.

Bei “Gegen-rechts”-Demos ist “Nie wieder” dann plötzlich keine Relativierung mehr

Doch nun zu der Tragödie zweiter Teil: Vera Sharavs inkriminiertes Zitat “Nie wieder ist jetzt!” galt damals den Corona-Regierungsverantwortlichen (und somit also denen, die an den Schalthebeln der Macht waren, die mit realen Grundrechtsverletzungen, autoritären Zwangsmaßnahmen und ihrem ganzen Habitus einen bedenklichen Hautgout von Totalitarismus und Diktatur erzeugten. Doch nun, 2024, wird ausgerechnet dieser Spruch inflationär, tagtäglich vieltausendfach auf die Straßen gebracht, um gegen die AfD Stimmung zu machen. Also nicht gegen Regierende, sondern gegen die Opposition. Im Zuge einer beispiellosen Kampagne, die inszeniert und losgetreten wurde, seit die Umfrageergebnisse für die einzige echte und wahrnehmbare Oppositionspartei in diesem Land überall durch die Decke gingen, war das Zitat plötzlich nicht nur erlaubt, sondern hochwillkommen. Umgeframed von der hauseigenen Medienmacht der Mächtigen, wird Vera Sharavs Ausspruch nun inflationär missbraucht, um vor genau der AfD und dem von ihr geforderten Politikwechsel zu “warnen“, indem beides als “rechtsextem” diffamiert wird.

Vielen Demonstranten, die aus der durchaus redlichen Überzeugung, etwas “Gutes” tun zu wollen, dieser Tage auf die Straße gehen und, von Politikern und durch sie finanzierte NGOs aufgewiegelt, die Vernichtung der einzig wahrnehmbaren Opposition herbeiwünschen, verbinden ihre Forderungen mit dem Satz von Vera Sharav – und merken gar nicht, wie sehr sie selbst Teil jenes Abgrundes sind, dem eigentlich der Appell “Nie wieder!” galt.

Schreiende Mehrheit

Sie sind es, die Parteiverbote, massivste Grundrechtsabschnitte für Oppositionspolitiker fordern (wie zum Beispiel den Verlust der Grund- und Bürgerrechte für Björn Höcke) oder gar die Tötung von AfD’lern fordern. Keinen Augenblick haben die Demonstranten erweislich darüber nachgedacht, dass die Errichtung eines totalitären, faschistischen Staat – ganz besonders von der Größe Deutschlands mit seinen mannigfachen internationalen Beziehungen und Bündnissen – garantiert nicht von einer Oppositionspartei her droht, die sich zudem noch zum Grundgesetz bekennt – sondern nur von denen, die an der Macht sind und die schreiende “Mehrheit” hinter sich versammelt.

Mir stellt sich da nur noch die Frage, wann die Staatsanwaltschaft Nürnberg wohl Ermittlungen wegen “Verharmlosung des Holocaust“ gegen die Demonstranten aufnehmen wird, die Vera Sharavs Worte auf den regierungsfreundlichen Aufmärschen so markig zitieren. Obwohl ich die Antwort weiß: Natürlich nie, ebenso wenig wie das Nürnberger Institut für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts deshalb Strafanzeige stellen wird.