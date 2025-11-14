Niedersachsen: Grüne Kultusministerin sorgt dafür, dass schon Erstklässlerinnen zum Kopftuch gezwungen werden dürfen

Das niedersächsisches Kultusministerium treibt die weitere Islamisierung der Schulen in dem Bundesland aktiv voran: Nachdem die Lindenschule Buer im niedersächsischen Melle in einem Brief an die Eltern aller Schüler klargestellt hatte, dass Kindern und Jugendlichen das Tragen von Kopfbedeckungen (ausdrücklich genannt werden Kopftücher!) nur auf Antrag erlaubt ist, hat prompt die rot-grüne Landesregierung eingegriffen:Das Kultusministerium in Hannover forderte die Schule zur sofortigen Rücknahme der Regel auf.

Dem vorausgegangen waren empörte Reaktionen aus der muslimischen Gemeinschaft an dem Elternbrief der Schule; vor allem von der “Schura Niedersachsen” und dem Rat der islamischen Gemeinschaften, dessen Vorsitzender Kerim Ocakdan moserte, die Schulleitung habe „für Verunsicherung gesorgt“: Es gäbe in Deutschland nämlich kein Kopftuchverbot für Schülerinnen und die Religionsfreiheit sei durch Artikel 4 des Grundgesetzes geschützt. Schulen bräuchten in solchen Fragen „Sensibilität und Dialog, nicht pauschale Verbote“, so Ocakdan weiter.

Zwang zum Grundrecht umgebogen

Mit solchen wohlklingenden Worten soll hier ein freiheitsfeindlicher Zwang gegenüber minderjährigen zur Kopfbedeckung zu einem bedrohten Grundrecht umgebogen werden. Beim Kultusministerium unter der Grünen Julia Willie Hamburg rannten die Muslimverbände damit natürlich offene Türen ein. Man muss sich das vorstellen: Bei der Lindenschule Buer handelt es sich um eine Grund- und Oberschule; betroffen von dem “Verhüllungsstreit” sind also Kinder bis Heranwachsende zwischen 5 und 13 Jahren. Und nun schreibt also die grüne Kultusministerin Hamburg der Schulleitung vor, hinzunehmen, dass selbst Erstklässlerinnen im Unterricht ein Kopftuch tragen müssen, wenn ihre Eltern sie dazu zwingen.

