Niedersachsen: Pflichtschuldig in den Untergang

Niedersachsen ist das Bundesland des unerträglichen deutschen Durchschnitts oder auch Mittelmaßes. Der dort gesprochene Dialekt nennt sich Hochdeutsch, weil er in einem geisteskranken Moment in Deutschland zum linguistischen Maß aller Dinge – eben Durchschnitt – erhoben wurde. Niedersachsens Großstädte, allen voran die entsättigte Landeshauptstadt Hannover, die nach einer Pferderasse benannt wurde, strahlen das biedere, geistig schwerfällige, mental zersetzte Gefühl eines Platzes aus, in dem man vergeblich irgendetwas von Geist, Emotion oder gar Ästhetik sucht. „Greislich!“ würde man im Bayrischen sagen… aber hier wird ja Hochdeutsch gesprochen. Leck mi am Arsch, Marie!

Was Niedersachsens Eisenbahnen von anderen Eisenbahnfahrten in anderen Bundesländern unterscheidet, ist ein Alkoholverbot in Zügen, was auch regelmäßig mit Buchenwald’scher Konsequenz kontrolliert wird. So auch bei mir: Nachdem auf meiner Fahrt mit der Deutschen Bahn nach Hannover die Reiseetappe Frankfurt–Kassel stattfinden durfte, allerdings mehr als zwei Stunden – bei 36 Grad unter völliger Abwesenheit von Klimaanlagen – beanspruchte, die anschließende Fahrt von Kassel nach Göttingen jedoch erst eine Stunde später stattfand, erdreistete ich mich (ich muss wahrlich verrückt sein!), mir ein beschissenes Radler für die Weiterfahrt zu kaufen – trotz Alkoholverbot im Zug. Scheiß drauf

Kurz vor einem Bundespolizei-Einsatz

Nach nicht einmal 10 Minuten kamen zwei Schaffner in mein Abteil: Ein dicker Mann ohne viel Haupthaar und mit DB-Anstecker, und eine Frau um die 70 mit DB-Anstecker. Garniert wurden diese beiden Kombattanten der Verblödung von zwei Jungs der „DB Security“, die Optik und Slang nach zu urteilen offenkundig einen Migrationshintergrund aufwiesen. Macht ja nix. Der schwere Mann ohne viel Haar, hatte zwei leere Bierflaschen in der Hand und stürmte wie John Wick durch das Abteil, denn er hatte eine Mission: dem Plutz das Radler zu verdrießen. Der erste Satz der Frau ging so: „Junger Mann!“, begann sie im eisernen Ton (was stimmt, trennt uns doch rund ein halbes Jahrhundert): „Hier ist Alkoholverbot!“ – „Ach so, seit wann?“, fragte ich zurück – was natürlich gelogen und völlig scheinheilig war, denn selbstverständlich bin ich über diese unsinnige Regelung im Bilde. „Tja“, entgegnete die reife Dame, „wir sind hier in Niedersachsen!“ Ja, leider… als ob mir das entgangen wäre!

Bevor ich entgegnen konnte, wie wunderschön durchschnittlich ich diesen Fleck von Deutschland so finde, forderte mich der schwere Schaffner mit dem Deoroller-Kopf auf, ich solle dem Sicherheitsmann doch mein Radler geben, das noch rund zur Hälfte gefüllt war. Ich leistete dem Folge – man will ja schließlich keinen Bundespolizeieinsatz riskieren (womit mir in ähnlichen Situationen schon wenigstens zweimal gedroht worden war!). Meinen Hinweis, er könne das noch wohlgekühlte Radler gerne austrinken, lehnte er mit einem staatstragenden Kopfschütteln und einem deutlichen Nein ab, ehe die DB-Gouvernante einwandte: „Nein, auch für ihn gilt das Alkoholverbot in Zügen von Niedersachsen.“

So begann es damals und so endet es morgen

Fünf Minuten später ging ich auf eine dieser Bahn-Toiletten, bei deren Anblick man Aids vom Hinschauen bekommen könnte. Ich erspare Ihnen Details, aber es war wirklich widerlich, versifft und natürlich in Teilen defekt. Ich verlasse diesen Ort wieder. Gegenüber ist eine Ausstiegstür, über die der man den Zug verlassen kann, wenn er an einer Haltestelle hält. Auf ihr steht, na was wohl, „defekt“. Die Tatsache, dass es längst keine basale Verpflegung in Regionalexpressen mehr gibt, erwähne ich erst gar nicht mehr. Hier klappt nichts mehr. Aber dafür sind vier Mitarbeiter an Personal da, um durch den Zug zu hetzen und den Leuten bei stickigen 36 Grad das Radler wegzunehmen. Dennoch bitte ich mich nicht falsch zu verstehen: Hier soll es – wenigstens dieses Mal – nicht um die unerträgliche Deutsche Bahn gehen.

Nein, mir geht es eher um den (Un-)Geist dieser vier Kandidaten: Sie führen Befehle aus, weil es nun mal Befehle sind. Sie sehen nicht das große Ganze, sie sehen nicht mal offensichtliche Verfehlungen wie ein Scheißhaus, das nicht betretbar ist. Doch die staatliche Vorgabe des Alkoholverbots in Niedersachsen – einfach, weil sie gottverdammt nun einmal existiert – muss durchgepaukt werden. Befehl ist Befehl, völlig egal, ob er Sinn ergibt. Es ist so, und weil es so ist, dann muss es auch eisern durchgezogen werden. Deutsch sein, heißt eine Sache um ihrer selbst Willen…. ach, scheiß doch drauf! Es ist dieser geisteskranke Rechtspositivismus solcher Befehlsempfänger, der uns Auschwitz, Bergen-Belsen, „das gelbe Elend“, Dachau und viele gottlose Orte mehr bescherte. Und mir scheint, dass speziell Niedersachsen genau diesen mediokren Durchschnitt repräsentiert, der uns wieder mal ins neue Elend führen wird. Es muss eben ausgeführt werden! So hat es nicht nur damals angefangen, so wird es womöglich auch morgen enden.