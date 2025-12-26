„Niemandem wird etwas weggenommen“: Während der Staat Hotelkosten für Flüchtlinge blecht, kratzt Oma Erna die Butter vom Brot

Was könnte man gegen Jahresausklang dem Bundeskanzler nicht alles an Beispiel für katastrophale Verantwortungslosigkeit an den Kopf werfen – hat sich Friedrich Merz 2025 doch seiner ultimativen Unfähigkeit entlarvt, dieses Land führen zu können. Nicht nur, dass er als Anwalt der Ukraine sämtliche deutschen Belange der Außenpolitik hintenangestellt hat; nur kurz hat er mit seinem Ausflug ins deutsche Stadtbild für innenpolitische Furore gesorgt. Es ist insbesondere Merz‘ Taktlosigkeit gegenüber dem Wähler, den er wieder und wieder belügt, mit der seine minimalen bis nicht vorhandenen Erfolge schönredet und sein Versagen in allen Politikfeldern zu schmälern versucht, in denen er eigentlich wegweisende Reformen versprochen hatte. Diese Unredlichkeit ist es, die die Enttäuschung und Verärgerung der Bevölkerung ins Unermessliche treibt.

Die Umfragen sind katastrophal. Schwarz-Rot ist nach knapp zwölf Monaten im Amt genauso unbeliebt wie die Ampel kurz vor ihrem vorzeitigen Abgang. Man könnte eine ganze Reihe an Vorhaltungen äußern, doch besonders wütend macht die Migrationspolitik, die auch unter Merz eklatante Ungerechtigkeiten fortsetzt. Das Wissen darum, dass Flüchtlinge in teils luxuriösen Hotels untergebracht werden, während der Rentner – nach viereinhalb Dekaden Schuften – Flaschen sammeln muss. Dass der GKV-Versicherte bis zum Umfallen auf einen Termin beim Facharzt warten muss, während sich der Asylbewerber an der Anmeldung ins Sprechzimmer vorbeischummelt, da er wie ein Privatpatient abgerechnet (und behandelt) wird. Dass für den Wiederaufbau von Kiew Milliarden zur Verfügung stehen, während der deutsche Arbeitsnachwuchs in Sachen Altersvorsorge den Gürtel enger schnallen muss. Die Ungerechtigkeit im Land schreit zum Himmel, wie Jesus in der Krippe von Bethlehem.

Nicht nur „gefühlte“ Missstände

Es geht immer so weiter: Unsummen steckt man in die energetische Transformation; die gendergerechte Schultoilette bleibt wegen Sanierungsstau allerdings geschlossen. Für die NGO-gestützte “Verteidigung unserer Demokratie“ stehen Steuermittel in utopischer Höhe zur Verfügung; die Schlaglöcher auf den Straßen reihen sich wie eine Perlenkette aneinander. Entwicklungshilfe fließt in alle Himmelsrichtungen; der Kleinanleger soll Abgaben auf seinen Sparplan zahlen. Während große Unternehmen entlastet werden, steigt die Steuerquote für den Mittelstand weiter an. Man zaubert Gelder für Meldestellen aus dem Hut, will aber die Praxisgebühr wieder einführen. In Pakistan fühlt man sich vorgeblichen “Ortskräften” verpflichtet, doch der Generationenvertrag hierzulande hat keine Bindungskraft mehr.

Und während Behörden von der Staatsanwaltschaft bis zum Verfassungsschutz dem einfachen Bürger wegen Meinungsdelikten auf den Fersen sind, kommt der Messerattentäter dank eines psychiatrischen Gutachtens notorisch ohne Strafe davon. All diese Missstände sind längst nicht nur “gefühlt”; sie haben Hand und Fuß. Doch statt sich ihrer anzunehmen, bekämpft man diejenigen, die den Finger in die Wunde legen. Mittlerweile pfeifen es die Spatzen in nah und fern von den Dächern, dass Deutschland, der einstige Musterschüler im Herzen Europas, zum ökonomischen wie gesellschaftlichen Schlusslicht geworden ist.

Merkels Kettenreaktion

Man kommt kaum noch hinterher, all die Versäumnisse zu benennen, welche spätestens mit dem Sündenfall der Angela Merkel 2015 zu galoppieren begannen. Eine Kettenreaktion wurde damals in Gang gesetzt, doch Ende der Fahnenstange scheint noch nicht erreicht. Merkel hat den Weg gewiesen, und Friedrich Merz macht die CDU nun endgültig zum Henker für Wohlstand, Wachstum und Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Auch wenn wir finanziell vor dem Kollaps stehen und uns der CDU-Vorsitzende bis an den Rand eines nuklearen Schlagabtauschs mit Russland zum Krieg “ertüchtigt” – der regierende Ökosozialismus holt garantiert den nächsten Knüppel aus der Mottenkiste, der den Leistungsträgern dieses Landes zwischen die Füße werfen kann.

Die Begleitmusik wird dazu immer extremer, immer totalitärer. “Omas gegen Rechts” krakeelen zwischenrein, dass man nicht nachlassen dürfe im Kampf gegen die AfD. Die hiesige Doppelmoral in Sachen Gerechtigkeit und Fairness kann nur noch als schizophren bezeichnet werden. Menschen im Bürgergeldbezug sehen bereits ihre “Würde” angegriffen, wenn man sie zur regelmäßigen Inanspruchnahme von Terminen beim Jobcenter verpflichtet; gleichzeitig fordern die Lobbyisten des linken Sozialstaats, die Gutverdiener mögen gefälligst noch mehr von ihrem Einkommen und Vermögen abgeben, obwohl sie bereits von der Wiege bis zur Bahre für die allzu Bequemlichen hierzulande blechen müssen. Wo bleibt der Aufschrei der Konservativen? Er ist längst verhallt in der Anpassung. Die CDU ist nicht mehr ihre Stimme; nach Merkel hat nun ein Sauerländer die Seele Konrad Adenauers verraten und verkauft.