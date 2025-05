Nietzard, Dzienus, Reichinnek: Die Fratzen des deutschlandhassenden und islamvernarrten Linksextremismus

Es sind Namen, die wohl in die Geschichtsbücher eingehen werden als Totengräber dieses Landes: Ob Heidi Reichinnek, Timon Dzienus oder Jette Nietzard – sie alle ziehen das Ansehen Deutschlands bewusst in den Dreck. Ob es bei der Linken-Ikone Reichinnek das offene Sympathisieren mit Islamisten ist, beim neu gewählten Bundestagsabgeordneten Dzienus die bösartige Verachtung der Opposition oder bei der Grüne-Jugend-Sprecherin Niedzard Gewaltaufrufe gegen Rechte und ihr jüngst zur Schau getragener Hass auf Polizisten: Wir erleben einen niederschwelligen bis offenen Angriff auf den Staat, die Demokratie und das System durch Antifa und ihre Handlanger in den verschiedenen Parteien.

All das müsste normalerweise für einen Aufschrei der Empörung sorgen und den Staatsschutz – in jedem Sinn dieses Wortes – auf den Plan rufen. Doch weil, nicht zuletzt in unseren Haltungsmedien, all das ausgespart wird, was diese angeblich “Guten” und “Achtbaren” in ihrem Spott und Hohn gegenüber Schwarz-Rot-Gold, Kultur, Heimat und Volk an widerwärtigster Propaganda und Demagogie äußern, bleibt der Aufschrei aus – und der Affront gegen Beamte, die AfD, den souveränen Wähler und alle Weißen ist allenfalls eine müde Randnotiz. In immer gravierenderer Ausprägung kognitiver Dissonanz widmet man sich stattdessen in ausschweifender Manier einem Phantom rechter Bedrohung und anderen konstruierten Schreckgespenst, die für realitäts- und vernunftorientierte Menschen wie eine Fata Morgana wirken.

Eigentümliche Verquickung von Salafisten und Sozialisten

Denn schließlich sind es nicht marodierende Neonazis, die mit Messern oder Äxten bewaffnet in Fußgängerzonen ihren Hoheitsanspruch über dieses Land mit seiner freiheitlich-säkularen Prägung, seine Menschen und jegliche einheimischen Traditionen zum Ausdruck bringen – sondern der Feind kommt dahe als eigentümliche Verquickung von Salafisten und Sozialisten. Ihre politischen und medialen Beschützer klagen ohne Not und in tiefster Überzeugung über “Rassismus” bei den Sicherheitskräften, während sie gleichzeitig applaudieren, wenn Anhänger des Kalifats auf Hamburger Straßen für den offenen Umsturz plädieren.

Sie fordern “gleichberechtigte Sichtbarmachung” des Islam, nicht nur durch Beleuchtung zum Ramadan, nehmen propalästinensische Extremisten in Schutz, die mit ihrem perfidem Israelhass die Hörsäle unserer Universitäten fluten, und es ist ihnen ganz egal, wenn Straftaten im Namen des Ökokommunismus verübt werden und Terror gegen die hiesigen Bürger zum Alltag wird. Sie beklagen sich über mangelnde Unterstützung, Eingliederung und Sozialhilfen für Asylsuchende ohne Aufenthaltsstatus – aber nicht darüber, dass hier verwurzelte Rentner, die dieses Land mit aufbauten, Flaschen sammeln müssen. Sie klatschen für jeden Ruf nach einem Verbotsverfahren ihrer geschmähten Gegner und können nicht genug bekommen von willkürlichen Ordnungsrufen anlässlich blauer Reden über Remigration im Parlament.

Entwaffnung der Polizei

Die freiheitlich-demokratische Ordnung schätzen sie nur insoweit, als sie selbst auf deren Grundlage tun und lassen können, was sie wollen, und Toleranz, Vielfalt und Nächstenliebe zugunsten aller Fremden geübt wird. Die Freiheit für Andersdenkende hingegen ist ihnen ein Dorn im Auge: Wer gegen die Geschlechtervielfalt protestiert oder sich an expansiver Ausbreitung des Islam samt Moschee, Minarett und Muezzin stört, wird zur Zielschreibe; hier krakeelen die ach so Toleranten ohne Unterlass. Mit sich selbst und ihrer Identität können sie genauso wenig anfangen wie ihr Vorbild Robert Habeck mit seiner Herkunft. Sie vertrauen auf die Wirkungskraft von Verbotszonen – würden aber am liebsten Polizisten entwaffnen, die sie – wie Nietzard – auf ihren T-Shirts mit Liebeserklärungen à la “All Cops Are Bastards” bedenken.

Sie stimmen in die “Internationale” ein und skandieren “Alerta, alerta!”, bekommen aber Schnappatmung, sobald ein Identitärer nur die “Okay”-Geste zeigt. Widerspruch und Doppelmoral sind die Existenzgrundlage so manch gescheiterten Charakters, der in seiner persönlichen Leistungsbilanz Ebbe verzeichnen muss, weil die Biographie nicht einmal eine abgeschlossene Ausbildung aufweist. Trotzdem maßen sich diese Kantonisten in ihrer moralischen Hybris an, der Mehrheit diktieren zu wollen, was uns “die Zukunft bringen” soll. Und nicht zuletzt weil der politische Arm von NGOs und Muslimverbänden Platz genommen hat, wird weiter darüber geschwiegen werden, wie sehr wir mittlerweile von unseren eigenen Henkern unterwandert sind.