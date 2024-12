Nihilismus und Freudlosigkeit: Pornographie für Zwölfjährige in ARD-Serie „30 Tage Lust“

In Gestalt seiner für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zuständigen Sendeanstalt “Südwestrundfunk” (SWR) hat der längst zum gesamtgesellschaftlichen Ärgernis verkommene, zwangsgebührenfinanzierte undtief verstaubte Rentnersender ARD wieder einmal gemeint, sich besonders hip und am Puls der Zeit geben und zugleich auch noch die woke Agenda weiterpropagieren zu müssen: In seiner Serie „30 Tage Lust“ sollen vermeintlich moderne Beziehungsformen ergründet werden, doch am Ende steht eine erneute ästhetische, inhaltliche und schamlose Zumutung für ein in Zeiten der gewollten Hypersexualisierung ohnehin schon geschundenes Publikum.

In der Serie wird ein homosexuelles Paar, das seit 15 Jahren zusammen ist, plötzlich von der Angst erfasst, etwas zu verpassen, und entschließt sich, für 30 Tage eine offene Beziehung mit ständig wechselnden Sexualpartnern zu führen. Danach will es entscheiden, ob seine Beziehung das Experiment aushält. So weit, so Gähn. Hinterm Ofen hervor lockt man in Zeiten, in denen sogar Schwulsein längst als spießig gilt und die neuen “Tabuzonen” weit jenseits nonbinärer Transidentitäten und bizarrer Cybersexvarianten beginnen, zwar niemand, doch der ÖRR hat einen Senderauftrag – und der besteht, zumindest informell, in der Durchsetzung einer Agenda. Und die sieht vor, nicht nur in Lehrplänen und durch die entgrenzte Verfügbarkeit von digitalen Medien selbst die Jüngsten, sondern auch im Fernsehen, die Frühsexualisierung von Kindern und angehenden Jugendlichen voranzutreiben.Neue SWR-Serie

Kaputtes Fernsehen für kaputte Seelen

So artet die ab 12 Jahren freigegebene Serie, die so ziemlich alle sexuellen Spielarten erkundet, dabei de facto in Pornographie aus. Die einschlägigen Szenen lassen jedenfalls kaum etwas aus, mit klaren “Botschaften”: Promiskuität wird als ganz selbstverständlich zelebriert, Monogamie und traditionelles Zusammenleben als hoffnungslos altmodisch und hinderlich beim Ausleben seiner natürlichen Triebe dargestellt. Vor allem Frauen erscheinen hier als dominante Sexisten; vermutlich soll so ja ein neuer Schlag gegen das pöööse Patriarchat geführt werden? Das gesamte Ambiente der Serie ist von Freudlosigkeit, Narzissmus und Nihilismus geprägt. Das rücksichtslose Ausleben von animalischen Trieben wird als völlig natürlich vermittelt, darüber hinaus gibt es keinerlei moralische Botschaft. Nicht einmal die Frage, ob die Beziehung der beiden Protagonisten weitergeht, wird letztlich beantwortet.

Es ist kaputtes Fernsehen für kaputte Seelen in Zeiten, da die Sexualität zwischen den zwei Polen täglicher Gruppenvergewaltigungen und pervertierer Selbstbestimmung bis hin zum eigenen selbstbestimmten Umoperieren von Teenagern oszilliert. Was allerdings für private Sendeprogramme noch akzeptabel sein mag, ist es für den von der Allgemeinheit zwangsfinanzierten ÖRR definitiv nicht – zumal die Serie nicht nur im Fernsehen frei zugänglich war, sondern es jetzt auch noch in der Mediathek ist, sodass auch Unter- Zwölfjährige problemlos Zugang dazu haben. So fragt man sich, wo hier eigentlich der sonst so wachsame Rundfunkbeirat bleibt. Diese neuerliche Grenzüberschreitung hat bereits zu ersten Programmbeschwerden geführt. Diese bewirken zwar in aller Regel nichts (außer phrasenhaften gebetsmühlenartigen Stellungsnahmen von ARD und ZDF); allerdings wird der Unmut über die permanente Missachtung des Programmauftrags in sämtlichen Bereichen absehbar zur weiteren Erosion des gesellschaftlichen Rückhalts des Staatsfunks führen.